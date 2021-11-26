КАРЛ I ВЕЛИКИЙ (лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne)

Король франков с 768 г., с 800 по 814 г. — император.

Карл Великий был старшим сыном Пипина III Короткого. До 771 г. Карл Великий делил власть с братом Карломаном, однако после его смерти Карл Великий стал править единолично.

Карл Великий значительно расширил королевство франков за счет территорий, приобретенных в результате удачных военных походов: против лангобардов (773–774 гг. и 776–777 гг.), против Баварии (782 г.), против саксов, арабов (778–779 гг., 769–810 гг.) и славян (789–806 гг.) и аваров (791–799 гг.).

В 800 г. Карл Великий в Риме принял из рук папы Льва III императорскую корону. Восстановление империи на западе вызвало возмущение в Византии, и только в 812 г. было признано императором Михаилом I, хотя даже в XII и XIII в. законность императорского титула оспаривалась византийцами.

Оставив без изменений административную систему королевства, управлявшегося графами и герцогами, для новых территорий Карл Великий создал особую единицу, марку, во главе которой стоял маркграф, имевший в своих руках всю полноту власти в регионе. Для контроля местной власти Карл Великий назначал «посланников» (missi), которые отправлялись в провинции и участвовали в управлении ими.

Карл Великий активно издавал законы в форме капитуляриев , которые готовились, как правило, на советах, которые император держал со своими приближенными два раза в год. Карл Великий жестко контролировал жизнь церкви. Он сохранял за собой право назначать епископов и аббатов, созывать соборы, а также касаться вопросов церкви в капитуляриях.

При Карле Великом в королевском домене была создана система автаркичных хозяйств, построенных наилучшим образом для содержания и кавалерии, столь необходимой для войска Карла Великого. Император продолжил политику раздачи бенефициев и иммунитетов за военную службу.

Карл Великий покровительствовал развитию науки и искусств. При Карле Великом в монастырях систематические проводилась работа по переписке книг, для чего был специально разработан очень простой почерк, каролингский минускул. При дворе Карла Великого существовала Придворная Академия, в которой трудили выдающиеся эрудиты того времени — Алкуин, Нитгард, Рабан Мавр, Эйнгард, Теодульф и др.

Карл Великий умер 28 января 814 г. и был похоронен в Аахене. В 1165 г. к лику святых.

Иллюстрации:

Статуя Карла Великого во Франкфурте;

Оттиск печати Карла Великого;

Папа Лев III возлагает на Карла Великого императорскую корону.

Исторические источники:

Историки эпохи Каролингов / Пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой и др. Науч. ст. А.И. Сидорова Отв. ред.: А.И. Сидоров. М., 2000.