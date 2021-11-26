ХЛОДВИГ I (фр. Clovis)

Король франков 481 - 511 гг.

Хлодвиг I родился в 465 или 466 г. Его родителями были король франков Хильдерик I и Базина, бывшая супруга короля Тюрингов. В 481 г. Хлодвиг стал королем франков. К моменту его воцарения Галлия еще не была покорена франками. Юг контролировали вестготы, исповедовавшие ариантсво, север подчинялся Сиагрию, сыну Эгидия, римского магистра армий в Галлии. Некоторые районы признавали власть Одоакра , низвергнувшего последнего римского императора Ромула Августула (476 г.). Значительные территории контролировали аламаннами и бургундами.

В 486 г. Хлодвиг I нанес поражение Сиагрию в битве при Суассоне и ликвидировал его «государство». Т. о. владения франков были расширены от первоначальной области, территория современной Бельгии, до Луары. В 493 г. Хлодвиг женился на Хродехильде (Клотильде), дочери бургундов.

С 491 г. Хлодвиг I начал войны с тюрингами. В 496 г. после победы на алеманнами при Тольбьяке Хлодвиг I расширил свои владения до Рейна, перешел его и установил свою власть над областями низовьях Майна и Неккара. В том же году он принял крещение. В отличие от готов, которые были арианами, франки приняли ортодоксальное христианство.

В 500 г. Хлодвиг I нанес поражение у Дижона бургундам, которые вторглись во владения франков, и заставил их вступить со своим народом в союз в 503 г. В 506 г. Хлодвиг I подавил восстания алеманов, разбив их войско у Страсбурга.

В 507–509 гг. он в союзе с рипуарскими франками и бургундами воевал против вестготами. В 507 г. Хлодвиг I разбил вестготов в битве при Вуйе. Хлодвигу I удалось вытеснить вестготов из Галлии (под контролем вестготов осталась лишь Нарбоннская Галлия, небольшая область на юго-западе). В 508 г. византийский император Анастасий I возвел Хлодвига I в ранг консула в знак благодарности за его борьбу с готами.

В конце совей жизнь Хлодвиг I подчинил своей власти мелкие германские племена, расселившиеся по рейну, а также расправился с многими своими родственниками и вождями рипуарских франков. Хлодвиг распорядился записать франкские законы , что стало основой Салической правда. В 511 г. Хлодвиг I созвал церковный собор в Орлеане.

Хлодвиг I умер в 511 г. в Париже. Его королевство было разделено между четырьмя его сыновьями: Теодериком I, Хлодомером, Хлотарем I и Хильдебертом I. Этот раздел положил начало существованию четырех (впоследствии — трех) франкских королевств.

Иллюстрации:

Хлодвиг I.

Исторические источники:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.