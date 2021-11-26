ГРИГОРИЙ ТУРСКИЙ (лат. Gregorius Turonensis)

Епископ города Тур, франкский историк, создатель «Истории франков» в 10 кн.

Григорий Турский происходил из знатной галло-римской семьи, подобно многим другим аристократам избрал церковную карьеру. В 573 г. стал епископом Тура. Григорий Турский был одним из самых влиятельных епископов своего времени, был приближен к королям из династии Меровингов , что делает его сочинение «Историю франков» важнейшим источников по истории Галлии V–VI в., повествование в ней доведено до 591 г.

Григорий Турский рассматривает франков и династию Меровингов в качестве восстановителей ортодоксального христианства в Галлии, которая находилась некоторое время во власти готов-ариан. Григорий Турский, в отличие от более поздних «Хроник Фредегара » интересовался, в первую очередь, историей епископских кафедр и церкви в Галлии, а политическая история франков выступала в его труде лишь контекстом, пусть и очень подробно описанным.

Сам автор был вовлечен во многие конфликты и процессы, поэтому в его труд отличается высокой степенью подробности изложения, которой не встретить во многих более поздних текстах франкской эпохи. Это же обстоятельство, однако, делает повествование Григория Турского в некоторых местах тенденциозным. Он поддерживал Сигиберта I, Гунтрамна, Хильдеберта II, а также королеву Брунгильду, поэтому противостоявшие им Хильперик I и Фредегонда изображены в тексте с отрицательных сторон.

Григорий Турский писал живым и ярким языком, что сделало его повествование выразительным. Перу Григория Турского принадлежит и ряд иных произведений, среди которых «О чудесах» (7 кн.), в котором рассказывается о мучениках, святых, блаженных и чудотворцах, а также ряд житий.

Иллюстрации :

Григорий Турский.

Сочинения:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

«Семь книг о чудесах»;

«Жития отцов».