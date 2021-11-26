ГЕПИДЫ

ГЕПИ́ДЫ - древний народ, относившийся к восточным германцам .

Наи­бо­лее бли­зок го­там . По пре­да­нию, Гепиды вслед за го­та­ми пе­ре­се­ли­лись из Скан­ди­на­вии на южное по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря (упо­ми­на­ет­ся остров в устье реки Вис­ла, на­зы­вав­ший­ся Ге­пе­дой­ос, древне-германский - «До­ли­на ге­пи­дов»). Ар­хео­ло­гические сле­ды Гепид римского вре­ме­ни современные ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят в отдельных па­мят­ни­ках вель­бар­ской куль­ту­ры. Дви­же­ние Гепид с ниж­ней Вис­лы на юг про­ис­хо­ди­ло в III веке (в германской тра­ди­ции свя­зы­ва­ет­ся с ко­ро­лём Фас­ти­дой). Гепиды на­нес­ли по­ра­же­ние бур­гун­дам и другим объ­еди­не­ни­ям, уча­ст­во­ва­ли в на­па­де­ни­ях на Римскую им­пе­рию, но их от­ря­ды бы­ли раз­би­ты императором Про­бом (276-282; часть Гепид бы­ла пе­ре­се­ле­на на тер­ри­то­рию им­пе­рии), Гепиды по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и от го­тов ко­ро­ля Ост­ро­го­ты.

В конце IV века или начала V века Гепиды име­ли столк­но­ве­ния с го­та­ми. Были покорены гуннами в хо­де их продви­же­ния в Центральную Ев­ро­пу. Со­хра­няя са­мо­управ­ле­ние, Гепиды вое­ва­ли за гун­нов, ге­пид­ский ко­роль Ар­да­рих был од­ним из близ­ких со­вет­ни­ков Ат­ти­лы, по­сле смер­ти ко­то­ро­го Гепиды воз­гла­ви­ли вос­ста­ние про­тив его на­след­ни­ков, одер­жав по­бе­ду в сра­же­нии на реке Не­дао. К концу V века Гепиды за­ни­ма­ли Среднее По­ти­сье (основная кон­цен­тра­ция мо­гиль­ни­ков конец V - середина VI веков), часть Семи­гра­дья (с ко­ро­ля­ми или выс­шей ари­сто­кра­ти­ей Гепид свя­зы­ва­ют на­ход­ки из Апа­хи­ды и Шем­ле­ул Силь­ва­ней), за­хва­ти­ли город Сир­мий и ок­ре­ст­но­сти (с Гепидами свя­за­на дея­тель­ность ко­ро­лей Тра­за­ри­ха и его сы­на Трау­сти­лы). Из­вест­но, что ме­ж­ду Гепидами и Ви­зан­ти­ей был за­клю­чён до­го­вор. Во 2-й половине V века у Гепид про­изо­шёл ряд кон­флик­тов с ост­го­та­ми (469 год, 488 год). В 504 году ко­роль ост­го­тов Тео­до­рих Ве­ли­кий под­чи­нил Сир­мий. Во вре­мя раз­гро­ма Ви­зан­ти­ей Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Гепиды вновь за­хва­ти­ли Сир­мий (не позд­нее 537 года), сде­лав его сво­ей сто­ли­цей. Най­дены че­кан­ные мо­не­ты, от­но­ся­щие­ся к это­му пе­рио­ду. В середине VI века у Гепид извес­тен епископ Тра­за­рих, на­хо­див­ший­ся в Сир­мии (к концу IV века отно­сят­ся пер­вые дан­ные о про­по­ве­ди сре­ди Гепид хри­сти­ан­ст­ва в фор­ме ари­ан­ст­ва; в по­гре­баль­ных па­мят­ни­ках Гепид хри­сти­ан­ст­во поч­ти не от­ра­зи­лось).

К середине VI века обо­ст­рил­ся кон­фликт Гепид с лан­го­бар­да­ми. В 567-568 годах лан­го­бар­ды в сою­зе с ава­ра­ми на­нес­ли ре­ши­тель­ное по­ра­же­ние Гепидам (их ко­роль Ку­ни­мунд по­гиб), а за­тем, при­сое­ди­нив сре­ди про­чих на­ро­дов и часть Гепид. По­ду­на­вья, уш­ли в Ита­лию. Сир­мий с хра­нив­ши­ми­ся там ко­ро­лев­ски­ми со­кро­ви­ща­ми Гепид за­хва­ти­ли ви­зан­тий­цы, а за­тем ава­ры, ко­то­рым под­чи­ни­лась боль­шая часть Гепид. В рам­ках Авар­ско­го ка­га­на­та Гепиды не­ко­то­рое вре­мя со­хра­ня­ли обо­соб­лен­ность, но затем бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны. В ис­точ­ни­ках IX века в по­след­ний раз упо­ми­на­ет­ся лишь не­боль­шая груп­па Гепид в Пан­но­нии.

Дополнительная литература:

Diculescu C. Die Gepiden. Lpz., 1923;

Sevin H. Die Gepiden. Münch., 1955;

Csal­lá­ny D. Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken. Bdpst, 1961.

Иллюстрации:

Фи­бу­лы из ге­пид­ского погребения. Сен­теш - Кё­кен­зуг, Венг­рия (по П. Не­ме­ту). 1-я половина VI века Се­реб­ро, по­зо­ло­та. Му­зей имени Йо­зе­фа Кос­ты в Сен­теше. Архив БРЭ.

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