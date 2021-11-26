ГЕПИДЫ
ГЕПИ́ДЫ - древний народ, относившийся к восточным германцам.
Наиболее близок готам. По преданию, Гепиды вслед за готами переселились из Скандинавии на южное побережье Балтийского моря (упоминается остров в устье реки Висла, называвшийся Гепедойос, древне-германский - «Долина гепидов»). Археологические следы Гепид римского времени современные исследователи видят в отдельных памятниках вельбарской культуры. Движение Гепид с нижней Вислы на юг происходило в III веке (в германской традиции связывается с королём Фастидой). Гепиды нанесли поражение бургундам и другим объединениям, участвовали в нападениях на Римскую империю, но их отряды были разбиты императором Пробом (276-282; часть Гепид была переселена на территорию империи), Гепиды потерпели поражение и от готов короля Остроготы.
В конце IV века или начала V века Гепиды имели столкновения с готами. Были покорены гуннами в ходе их продвижения в Центральную Европу. Сохраняя самоуправление, Гепиды воевали за гуннов, гепидский король Ардарих был одним из близких советников Аттилы, после смерти которого Гепиды возглавили восстание против его наследников, одержав победу в сражении на реке Недао. К концу V века Гепиды занимали Среднее Потисье (основная концентрация могильников конец V - середина VI веков), часть Семиградья (с королями или высшей аристократией Гепид связывают находки из Апахиды и Шемлеул Сильваней), захватили город Сирмий и окрестности (с Гепидами связана деятельность королей Тразариха и его сына Траустилы). Известно, что между Гепидами и Византией был заключён договор. Во 2-й половине V века у Гепид произошёл ряд конфликтов с остготами (469 год, 488 год). В 504 году король остготов Теодорих Великий подчинил Сирмий. Во время разгрома Византией Остготского королевства Гепиды вновь захватили Сирмий (не позднее 537 года), сделав его своей столицей. Найдены чеканные монеты, относящиеся к этому периоду. В середине VI века у Гепид известен епископ Тразарих, находившийся в Сирмии (к концу IV века относятся первые данные о проповеди среди Гепид христианства в форме арианства; в погребальных памятниках Гепид христианство почти не отразилось).
К середине VI века обострился конфликт Гепид с лангобардами. В 567-568 годах лангобарды в союзе с аварами нанесли решительное поражение Гепидам (их король Кунимунд погиб), а затем, присоединив среди прочих народов и часть Гепид. Подунавья, ушли в Италию. Сирмий с хранившимися там королевскими сокровищами Гепид захватили византийцы, а затем авары, которым подчинилась большая часть Гепид. В рамках Аварского каганата Гепиды некоторое время сохраняли обособленность, но затем были ассимилированы. В источниках IX века в последний раз упоминается лишь небольшая группа Гепид в Паннонии.
Дополнительная литература:
Diculescu C. Die Gepiden. Lpz., 1923;
Sevin H. Die Gepiden. Münch., 1955;
Csallány D. Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken. Bdpst, 1961.
Иллюстрации:
Фибулы из гепидского погребения. Сентеш - Кёкензуг, Венгрия (по П. Немету). 1-я половина VI века Серебро, позолота. Музей имени Йозефа Косты в Сентеше. Архив БРЭ.
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