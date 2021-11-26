АННАЛЫ КОРОЛЕВСТВА ФРАНКОВ, (Annales regni Francorum)

Важнейшее историческое сочинение каролингского времени, памятник официозной придворной историографии , в котором наиболее полно и последовательно воплотилась каролингская политическая идеология.

А. охватывают период с 741 по 829. Начали составляться при дворе Карла Великого около 788 и прерываются с началом активных междоусобных войн при Людовике Благочестивом . Создавались в недрах королевской капеллы под непосредственным контролем архикапелланов. Одним из возможных составителей А. считают Хильдвина, аббата Сен-Дени, руководителя королевской канцелярии и придворной капеллы. Побудительным толчком к появлению А. стала потребность в историографической легитимации государственного переворота 751, когда Каролинги захватили трон и лишили власти Меровингов . В тексте А. выделяют 4 части. Первая, наиболее архаичная, охватывает период между 741 и 768 (до смерти Пипина Короткого ). Вторая простирается до начала 790-х. Третья продолжена примерно до 807–808. Наконец, четвертая включает в себя всю заключительную часть сочинения. По мере приближения к концу, рассказ становится все более детальным и обстоятельным. А. представляют Каролингов реальными правителями Франкского королевства задолго до переворота 751. Напротив, Меровинги полностью выведены за пределы повествования. Захват трона, таким образом, оказывается вполне рядовым событием в череде прочих, существенно более важных. В сочинениях Каролинги предстают последовательными и непримиримыми борцами за распространение христианства и укрепление позиций католической церкви. Многочисленные военные походы оказываются звеньями непрерывной священной войны, направленной на расширение границ и внутреннее сплочение христианского мира. За действиями Каролингов стоит Божья воля, а франки предстают богоизбранным народом. А. стали первым историческим произведением, в котором нашло отражение представление о едином «народе франков», независимо от этнических, культурных и географических различий племен и народностей, населявших империю Каролингов . Также А. представляет собой первое историческое сочинение, в котором развернутый исторический нарратив последовательно помещен в христианизированные темпоральные рамки. Рассказ встроен в схему летоисчисления от Воплощения Господня (anno Domini incarnationis). А. — единственное историческое сочинение VIII–IX вв., которое получило очень широкое распространение при поддержке центральной власти. Списки А. тиражировались при дворе и в скрипториях нескольких ведущих имперских монастырей, прежде всего, Лорша, а затем рассылались во все провинции королевства. Они публично зачитывались на придворных и провинциальных собраниях знати, доводя до сведения региональных элит официозную точку зрения на события недавнего прошлого. В начале IX в. анонимным автором была составлена оригинальная редакция А. (так называемая версия «Е»). Она доведена до 812 и имеет ряд существенных расхождений с официальной версией в интерпретации ряда событий. Однако в целом автор сохраняет лояльность по отношению к Каролингам. Оригинального текста А. не сохранилось. Однако их рукописная традиция очень богата. На сегодняшний день известно 39 манускриптов. По меньшей мере, 4 из них восходят к IX в. В большинстве кодексов А. либо следуют непосредственно за хроникой Фредегара и Liber Historiae Francorum, либо предшествуют сочинениям Эйнхарда, Астронома и Тегана. Следовательно, на протяжении нескольких столетий они рассматривались в качестве обязательного и даже основополагающего текста большинства книг по франкской истории.

Автор статьи: Сидоров А.И.

© Российская Историческая Энциклопедия