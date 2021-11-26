ВЕРГЕЛЬД (WERGELD)

Вергельд – денежная компенсация за убийство свободного человека в германских и англосаксонских обществах. Вергельд зафиксирован в многочисленных варварских правдах.

Вергельд был альтернативой кровной мести и постепенно вытеснил ее. Потерпевшая сторона (семья убитого) могла отказаться от кровной мести и потребовать у семьи убийцы возмещение ущерба. Размер выплаты зависел от положения убитого в обществе, от его социального статуса, пола, возраста. Также было различие в компенсации за убийство германца или римлянина. Вергельд имел характер выкупа, платы за примирение. Кроме убийства, взыскивался в еще нескольких случаях.

В варварских правдах приводятся разные способы выплаты вергельда. Салическая правда предписывала, чтобы кроме убийцы вергельд выплачивало трое родственников со стороны отца и трое со стороны матери. Согласно Саксонской правде, убийца должен был выплатить 2/3 от суммы вергельда, а оставшуюся часть выплачивали родственники. В Баварской правде оговаривается размер выплаты в зависимости от социального статуса убитого: 900 солидов за убийство герцога, 640 – за убийство знатного человека, 300 – за убийство священника.

Исторические источники:

Leges Burgundionum. / Ludwig Rudolf von Salis (Hrsg.). Monumenta Germaniae Historica, Leges, Leges nationum Germanicarum (LL nat. Germ.) 2, 1. Hannover 1892;

Pactus legis Salicae. / Karl August Eckhardt (Hrsg.). Monumenta Germaniae Historica; Leges; Leges nationum Germanicarum; 4, 1. Hannover 1962;

Салическая правда / Пер. H. H. Грацианского. М., 1950.

Автор статьи: Перепечкин К. В.