ТРEТИЙ ТОЛEДСКИЙ СОБОР

Церковный собор, созванный в Толедо в 589 году и приуроченный к переходу Вестготского королевства в ортодоксально-никейское вероисповедание. Состоялся через три года после воцарения короля Реккареда I.

В 587 году король тайно перекрестился из арианского в никейское вероисповедание. Практически сразу часть имущества арианской церкви стала передаваться сторонникам ортодоксии. Собор открылся 8 мая 589 года и его делегатами были семьдесят два епископа (лично или через легатов) и пять столичных прелатов. На заседаниях лично присутствовал король Реккаред (современники сравнивали его с Константином Великим на Первом Никейском соборе).

Важную роль в ходе выработки итоговых решений сыграл Леандр, духовник короля, старший брат Исидора Севильского . В ходе работы Собора король объявил о своем переходе в никейскую веру, и признании решений четырех Вселенских соборов. Ересь Ария была предана анафеме.

Среди других постановлений были такие, как возможность продажи в рабство женщины, сожительствовавшей с клириком, и участие епископов в качестве судей в делах о совершении языческих обрядов и детоубийстве. Также арианские епископы получали возможность сохранять должности в случае обращения в никейское вероисповедание. Кроме того, был принят ряд антисемитских постановлений: среди прочего евреям запрещалось жениться на христианках и иметь наложниц-христианок. Дети от таких связей должны были креститься.

Для подтверждения решений Собора король Реккаред издал специальный эдикт, предававший решениям силу закона и суливший наказание в виде изгнания и конфискаций имущества тем, кто не будет выполнять его решения.

Источники: Coleccion de canones y de todos los concilios de la Iglesia de Espana. Madrid, 1850.

Автор статьи: Крылов К.Е.