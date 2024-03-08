ТОЛЕДСКИЕ СОБОРЫ

Толéдские собóры ( лат . Concilia Toletana; исп . Concilios de Toledo) — соборы Вестготского королевства , проводившиеся в Толедо ; важнейший коллегиальный институт церковного, а затем и светского управления с конца VI до начала VIII в. Первоначально участниками Т. с. были только епископы, после 589 к ним присоединились другие представители духовенства и миряне. В соборных актах Т. с. именовались «всеобщий собор Испании и Галлии» ( лат. generalis totius Spaniae et Galliae synodus), «вселенский и великий Собор» ( лат. universalis et magnus synodus). Т. с. имели неодинаковый характер и статус. Постановления 17 Т. с. были выделены и снабжены нумерацией в сборнике «Испанское собрание канонов»; XVIII собор (702 или 703) упоминается в единственной рукописи этого сборника; XI собор (675) имел статус провинциального. Постановления соборов, состоявшихся в Толедо в 597 и 610 с участием епископов нескольких провинций, не вошли в «Испанское собрание канонов» и не были учтены в нумерации Т. с. Только после III собора (589) Т. с. можно рассматривать как институт государственного управления. Принятые на Т. с. правила стали важным источником канонического права .

Особенностью Т. с. было участие в них мирян. Начиная с III собора исключительное право созывать «всеобщий» собор принадлежало королю вестготов . Король появлялся на открытии собора в сопровождении представителей крупной знати и придворных, приветствовал участников и передавал им специальное послание ( лат. tomus regius), в котором были изложены вопросы к собору и желательные для монарха ответы на них. После этого король удалялся и в прениях не участвовал. Тексты королевских посланий включены в акты некоторых Т. с.

Т. с. рассматривали догматические и дисциплинарные вопросы, выносили решения о литургии, распространении христианства, политике в отношении иудеев и т. д. В VII в. все больше внимания уделялось светскому судопроизводству и управлению королевством. Т. с. принимали апелляции на решения провинциальных соборов. Большое количество постановлений, связанных со светским правосудием и политикой, считается особенностью Т. с., которая ставит под вопрос собственно церковный характер этого института. На VIII соборе (653) король Рецесвинт опубликовал свод законов «Книга приговоров» ( лат . Liber Iudiciorum; в первоначальной редакции). К концу VII в. участники Т. с. активно занимались законотворчеством и не только утвер­ждали королевские законы, но и рассматривали дела о политических преступлениях, обеспечивали защиту королевской семьи, одобряли конкретные действия короля. Наряду с «Книгой приговоров» постановления Т. с. стали основным сводом церковного и гражданского права.

В постановлениях IV собора (636) впервые упоминается клятва подданных на верность королю. Начиная с короля Вамбы (672–680) монархи принимали помазание на царство, что позволяло рассматривать покушение на «помазанника Божьего» как кощунство.

Для постановлений Т. с. с 589 была характерна специфическая идеология, получившая наиболее полное отражение в трудах Исидора Севильского , в которых с опорой на церковно-политические идеи, заимствованные из античной литературы и творений Отцов Церкви, была сделана попытка сформулировать концепцию христианского государства.

Ист .: Concilios visigóticos e hispano-romanos / Ed. J. Vives et al. Barcelona–Madrid, 1963; La Colección Canónica Hispana / Ed. G. Martínez Díez, F. Rodríguez. 6 t. in 7. Madrid, 1966–2002.

Лит. : Ziegler K. Church and State in Visigothic Spain. Washington, 1930; Schwöbel H. Synode und König im Westgotenreich. Grundlagen und Formen ihrer Beziehung. Köln, 1982; Orlandis Rovira J., Ramos-Lissón D. Historia de los concilios de la España romana y visigoda. Pamplona, 1986; Королев А. А., Мереминский С. Г., Попова Г. А., Ткаченко А. А. Толедские Соборы // Православная энциклопедия. М., 2023. Т. 68. С. 626–644. Г. А. Попова .