ТОЛЕДСКИЕ СОБОРЫ
Толéдские собóры (лат. Concilia Toletana; исп. Concilios de Toledo) — соборы Вестготского королевства, проводившиеся в Толедо; важнейший коллегиальный институт церковного, а затем и светского управления с конца VI до начала VIII в. Первоначально участниками Т. с. были только епископы, после 589 к ним присоединились другие представители духовенства и миряне. В соборных актах Т. с. именовались «всеобщий собор Испании и Галлии» (лат. generalis totius Spaniae et Galliae synodus), «вселенский и великий Собор» (лат. universalis et magnus synodus). Т. с. имели неодинаковый характер и статус. Постановления 17 Т. с. были выделены и снабжены нумерацией в сборнике «Испанское собрание канонов»; XVIII собор (702 или 703) упоминается в единственной рукописи этого сборника; XI собор (675) имел статус провинциального. Постановления соборов, состоявшихся в Толедо в 597 и 610 с участием епископов нескольких провинций, не вошли в «Испанское собрание канонов» и не были учтены в нумерации Т. с. Только после III собора (589) Т. с. можно рассматривать как институт государственного управления. Принятые на Т. с. правила стали важным источником канонического права.
Особенностью Т. с. было участие в них мирян. Начиная с III собора исключительное право созывать «всеобщий» собор принадлежало королю вестготов. Король появлялся на открытии собора в сопровождении представителей крупной знати и придворных, приветствовал участников и передавал им специальное послание (лат. tomus regius), в котором были изложены вопросы к собору и желательные для монарха ответы на них. После этого король удалялся и в прениях не участвовал. Тексты королевских посланий включены в акты некоторых Т. с.
Т. с. рассматривали догматические и дисциплинарные вопросы, выносили решения о литургии, распространении христианства, политике в отношении иудеев и т. д. В VII в. все больше внимания уделялось светскому судопроизводству и управлению королевством. Т. с. принимали апелляции на решения провинциальных соборов. Большое количество постановлений, связанных со светским правосудием и политикой, считается особенностью Т. с., которая ставит под вопрос собственно церковный характер этого института. На VIII соборе (653) король Рецесвинт опубликовал свод законов «Книга приговоров» (лат. Liber Iudiciorum; в первоначальной редакции). К концу VII в. участники Т. с. активно занимались законотворчеством и не только утверждали королевские законы, но и рассматривали дела о политических преступлениях, обеспечивали защиту королевской семьи, одобряли конкретные действия короля. Наряду с «Книгой приговоров» постановления Т. с. стали основным сводом церковного и гражданского права.
В постановлениях IV собора (636) впервые упоминается клятва подданных на верность королю. Начиная с короля Вамбы (672–680) монархи принимали помазание на царство, что позволяло рассматривать покушение на «помазанника Божьего» как кощунство.
Для постановлений Т. с. с 589 была характерна специфическая идеология, получившая наиболее полное отражение в трудах Исидора Севильского, в которых с опорой на церковно-политические идеи, заимствованные из античной литературы и творений Отцов Церкви, была сделана попытка сформулировать концепцию христианского государства.
Ист.: Concilios visigóticos e hispano-romanos / Ed. J. Vives et al. Barcelona–Madrid, 1963; La Colección Canónica Hispana / Ed. G. Martínez Díez, F. Rodríguez. 6 t. in 7. Madrid, 1966–2002.
Лит.: Ziegler K. Church and State in Visigothic Spain. Washington, 1930; Schwöbel H. Synode und König im Westgotenreich. Grundlagen und Formen ihrer Beziehung. Köln, 1982; Orlandis Rovira J., Ramos-Lissón D. Historia de los concilios de la España romana y visigoda. Pamplona, 1986; Королев А. А., Мереминский С. Г., Попова Г. А., Ткаченко А. А. Толедские Соборы // Православная энциклопедия. М., 2023. Т. 68. С. 626–644. Г. А. Попова.