САЛИЧЕСКАЯ, ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ (SALIER)

Салическая династия – династия Восточнофранкских королей и императоров Священной Римской империи . Родовые владения династии находились во Франконии, от чего она и получила второе название.

Родоначальник династии – граф Вернер I (ум. в 814 году). Династия стала возвышаться при его правнуке – Вернере IV (ум. в 917/919 году). Он сблизился с герцогом Франконии Конрадом I Старым и женился на его дочери.

Внук Вернера IV Конрад Рыжий был женат на дочери Оттона I Великого Лиутгарде, став в 944 году герцогом Лотарингии. Конрад не сохранил верность Оттону и в 953 году принял участие в заговоре его старшего сына Лудольфа. В 955 году Конрад Рыжий был разбит новым герцогом Лотарингии – Бруно.

Сын Конрада Оттон I (948-1004) унаследовал от отца франконские земли, с 978 до 985 гг. был герцогом Каринтии. Когда император Оттон II вернул Каринтию Генриху I Младшему, Оттон сохранил за собой титул герцога Вормсского и маркграфа Вероны. В 1002 году Оттон отказался от своей кандидатуры на выборах короля Германии, за что обратно получил от нового короля Генриха II Каринтию.

В 1024 году внук герцога Оттона I, Конрад (990-1039), был избран королем Германии, а в 1027 году он был коронован как император. В 1034 году Конрад II одержал победу в войне за Бургундское наследство, став королем Бургундии, вошедшей в состав империи как третье королевство.

Наследник Конрада II Генрих III Черный стал королем после смерти отца в 1039 году. С 1046 года – император Священной Римской империи. Имел также титул герцога Баварии, герцога Швабии и короля Бургундии. Генрих Черный поставил в зависимость от империи Чехию и Венгрию, усмирил герцога Лотарингского.

Наиболее известным правителем из Салической династии является Генрих IV (1050-1106), король Германии с 1053 года и император с 1084 года. Во период регентства матери Генриха, Агнессы де Пуатье, немецкая знать получила ключевые лены в Германском королевстве - Рудольфу Райнфельденскому было отдано герцогство Швабское и право управлять Бургундией, Оттон Нортхеймский получил герцогство Баварское, Бертольд I — герцогство Каринтийское. Когда Генрих попытался вернуть эти земли под свою власть – герцоги стали врагами императора.

Во время своего правления Генрих безуспешно боролся с папством, начав продолжительную войну за инвеституру (1075-1122). После отлучения Генриха от церкви в 1076 году, немецкая знать отвернулась от короля, поэтому он был вынужден просить прощения у папы Григория VII, пройдя через знаменитое унижение в Каноссе.

Правление Генриха отмечено многочисленными мятежами в самой Германии, при нем появились первые антикороли: Рудольф Райнфельденский (в 1077 году) и Герман Зальмский (в 1081 году). В 1093 году его наследник, старший сын Конрад, перешел на сторону папы. После измены Генрих назначил своего младшего сына Генриха своим соправителем. Однако в 1104 году он также изменил отцу и примкнул к папскому войску, а в 1105 сверг отца с королевского трона.

При Генрихе V междоусобицы в Германии продолжались, а борьба за инвеституру разгорелась с новой силой. Конфликт с папством закончился в 1122 году подписанием Вормского конкордата, по которому было найдено компромиссное решение в вопросе инвеституры. В 1025 году Генрих V умер, не оставив после себя наследников. Салическая династия прервалась.

Исторические источники:

Böhmer J. F., Appelt H. Regesta Imperii III, 1. Die Regesten des Kaiserreiches unter Konrad II. Köln, 1951;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009.

Иллюстрации:

Генрих IV, император Священной Римской империи. Миниатюра из рукописи XII века.

Автор статьи: Перепечкин К. В.