Реккаре́д I

Реккаре́д I ( лат. Flavius Reccaredus) (ум. 21.12.601, Толедо) — король вестготов (с 586). Младший сын короля Леовигильда (568–586), участвовал в управлении королевством с 570‑х. Рассматривался как преемник отца после восстания и гибели своего старшего брата Герменегильда (убит в 585). В честь Р. I была названа новая королевская резиденция Рекополис. Унаследовав власть, Р. I был вынужден поклясться в непричастности к смерти брата и в качестве вергельда передал его теще Брунгильде часть владений в Галлии.

Продолжая политику отца по консолидации королевской власти в Испании, Р. I решил устранить религиозный раскол между испано-­римлянами (сторонниками никейской ортодоксии) и вестготами-­арианами. Вестготская знать выступила против планов короля (заговор епископа Сунны в Мериде, заговор королевы Гоисвинты и епископа Ульдилы в Толедо, восстание в Нарбоне). Бургундский король Гунтрамн отправил вой­ско на помощь восставшим в Нарбоне арианам. Одержав верх над противниками, в 589 Р. I созвал III Толедский собор, на котором официально отрекся от арианства и провозгласил никейское исповедание государственной ­религией. На соборе под руководством епископа Леандра Севильского и аббата Евтропия были приняты законы, определившие положение церкви и ее участие в управлении королевством как на местном, так и на общегосударственном уровнях.

Земли, конфискованные у мятежников, а также земли фиска Р. I раздавал лояльной знати и церкви. Организовал несколько военных походов против васконов и против византийцев, заметно укрепивших свои позиции в районе Гибралтара в правление императора Маврикия (582–602).

Лит. : Thompson E. A. The Goths in Spain. Oxford, 1969. P. 91–113; García Moreno L. A. et al. España visigoda. Pt. 1: Las invasiones. Las sociedades. La Iglesia. Madrid, 1991. P. 194–209. (Historia de España Menéndez Pidal; 3). Г. А. Попова .