ПЕЛАГИАНСТВО

ПЕЛАГИАНСТВО - в хри­сти­ан­ст­ве бо­го­слов­ское уче­ние конца IV-V веков о со­от­но­ше­нии че­ло­ве­че­ской во­ли и Бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти в де­ле спа­се­ния, осу­ж­дён­ное как ересь III Все­лен­ским со­бо­ром (431 года).

Воз­ник­но­ве­ние Пелогианства свя­за­но с име­нем мо­на­ха Пе­ла­гия (около 354 - около 427 годов), поль­зо­вав­ше­го­ся боль­шим ав­то­ри­те­том про­по­вед­ни­ка и ду­хов­но­го на­став­ни­ка многих знат­ных се­мейств Ри­ма. Ве­ро­ят­но, в по­ле­ми­ке с ано­ним­ным ав­то­ром, из­вест­ным под ус­лов­ным име­нем Ам­бро­зиа­стер (псев­до-Ам­вро­сий Ме­дио­лан­ский), Пе­ла­гий под­нял во­прос о со­от­но­ше­нии в че­ло­ве­ке до­б­ра и зла, о со­от­но­ше­нии че­ло­ве­че­ской и Бо­же­ст­вен­ной во­ли. В сочмнении «Об ожес­то­че­нии серд­ца фа­рао­на» (до 410 года) он вы­сту­пил про­тив ма­ни­хей­ст­ва, ут­вер­ждая прин­цип аб­со­лют­но­го бла­га, свой­ст­вен­но­го че­ло­ве­че­ской ду­ше как Бо­жие­му тво­ре­нию. Зло и грех , со­глас­но Пе­ла­гию, не име­ют к ду­ше ни­ка­ко­го от­но­ше­ния, а яв­ля­ют­ся чем-то внеш­ним, к че­му че­ло­век мо­жет скло­нить­ся ис­клю­чи­тель­но по собственной во­ле. Бог ни­ко­го не пре­до­пре­де­ля­ет ко гре­ху, но, на­про­тив, воз­да­ёт ка­ж­до­му по его за­слу­гам. Таким образом, ис­клю­чи­тель­но сво­бод­ная во­ля че­ло­ве­ка оп­ре­де­ля­ет ли­бо склон­ность к гре­ху, ли­бо стрем­ле­ние сле­до­вать за­по­ве­дям Бо­жи­им.

Эти взгля­ды на­шли одоб­ре­ние в об­ра­зо­ван­ных кру­гах Ри­ма. Од­на­ко, ко­гда Пе­ла­гий и его по­сле­до­ва­те­ли бе­жа­ли от на­тис­ка го­тов в Северную Аф­ри­ку (411 год), его уче­ние вы­зва­ло по­доз­ре­ние у африканских бо­го­сло­вов, главным образом у блаженного Ав­гу­сти­на. Африканские бо­го­сло­вы ус­мот­ре­ли в Пелагианстве от­ри­ца­ние ми­ло­сти и бла­го­да­ти Бо­жи­ей, без ко­то­рой че­ло­век яко­бы мо­жет спа­стись ис­клю­чи­тель­но по сво­ей доб­рой во­ле. Су­дя по ак­там Кар­фа­ген­ско­го со­бо­ра 411 года, уче­ник Пе­ла­гия - Це­ле­стий дей­ст­ви­тель­но от­ри­цал бла­го­дать, что бы­ло при­зна­но ере­сью. На Вос­то­ке от­но­ше­ние к это­му уче­нию бы­ло не­од­но­знач­ным: со­бор 415 года в Ди­ос­по­ле (Па­ле­сти­на) не осу­дил Пе­ла­гия, по­тре­бо­вав лишь по­яс­не­ний по по­во­ду уче­ния о бла­го­да­ти. Пе­ла­гий оп­ре­де­лял бла­го­дать как край­не же­ла­тель­ную по­мощь Бо­га для ук­ре­п­ле­ния сво­бод­ной во­ли че­ло­ве­ка, спо­соб­ст­вую­щую спа­се­нию. Од­на­ко это не удов­ле­тво­ри­ло блаженного Ав­гу­сти­на: для не­го был не­при­ем­лем основной прин­цип Пелагианства о том, что бла­го­дать не яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мой, да­же чис­то тео­ре­ти­че­ски. В про­цес­се по­ле­ми­ки взгля­ды Ав­гу­сти­на раз­ви­ва­лись в сто­ро­ну всё боль­ше­го зна­че­ния бла­го­да­ти в де­ле спа­се­ния, что да­ло по­вод од­но­му из по­след­них апо­ло­ге­тов Пелагианства Юлиа­ну Эк­лан­ско­му об­ви­нить его в до­пу­ще­нии на­си­лия бла­го­да­ти над во­лей. Сек­ре­тарь Пе­ла­гия в Па­ле­сти­не Ани­ан Ке­лед­ский пе­ре­вёл со­чи­не­ния восточных ав­то­ров (в ча­ст­но­сти, свтятого Ио­ан­на Зла­то­ус­та ), ко­то­рые бы­ли ско­рее в поль­зу пе­ла­ги­ан.

В 417 году па­па Рим­ский Ин­но­кен­тий I (401-417 годы) под дав­ле­ни­ем африканских епи­ско­пов осу­дил Пелагианство как ересь, в 418 году то же сде­лал со­бор в Кар­фа­ге­не. Вы­хо­дец с Вос­то­ка па­па Зо­сим (417-418 годы) хо­тел пе­ре­смот­реть де­ло пе­ла­ги­ан, но от­ка­зал­ся от это­го под дав­ле­ни­ем африканских епи­ско­пов. В 419 году Пелагианство осу­ж­де­но эдик­том императора Го­но­рия (395-423 годы), в 425 году - ука­зом императора Ва­лен­ти­ниа­на III (425-455 годы), что по­ло­жи­ло на­ча­ло государственным пре­сле­до­ва­ни­ям пе­ла­ги­ан. Мно­гие из них бе­жа­ли в Восточную Римскую им­пе­рию, где от­но­ше­ние к ним бы­ло ней­траль­ным, а по­рой бла­го­же­ла­тель­ным. В ча­ст­но­сти, они бы­ли при­ня­ты ар­хи­епископом Кон­стан­ти­но­поль­ским Не­сто­ри­ем (428-431 годы). Од­на­ко III Все­лен­ский со­бор (431 года), не без влия­ния па­пы Це­ле­сти­на I (422-432 годы), осу­дил пе­ла­ги­ан­ст­во.

По­сле 431 года ис­то­рически Пелагианство ис­чез­ло, од­на­ко сам тер­мин в ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва на За­па­де по­сто­ян­но ис­поль­зо­вал­ся в по­ле­мических це­лях, как толь­ко воз­ни­кал спор о со­от­но­ше­нии сво­бо­ды во­ли и бла­го­да­ти: уче­ние о двой­ном пре­до­пре­де­ле­нии мо­на­ха Гот­шаль­ка (IX век), про­ти­во­стоя­ние М. Лю­те­ра хри­сти­ан­ско­му гу­ма­низ­му Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го (XVI век), ян­се­низм (XVII-XVIII века). В ши­ро­ком смыс­ле сло­во «Пелагианство» ста­ло обо­зна­чать на­прав­ле­ние в хри­сти­ан­ской ан­тро­по­ло­гии, ут­вер­ждаю­щее при­ори­тет до­б­ра и сво­бод­ной во­ли в че­ло­ве­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)