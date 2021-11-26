ПАТРИК
ПАТРИК - христианский миссионер, епископ, просветитель и святой покровитель Ирландии.
Сведения о жизни и миссионерской деятельности Патрика содержатся главным образом в приписываемых ему сочинениях на латинском языке: «Исповедь» и «Послание к воинам Коротика». Согласно этим источникам, Патрик, уроженец Британии, происходил из мелкой муниципальной аристократии (отец - диакон и декурион, дед - пресвитер). В 16 лет Патрик был захвачен ирландскими разбойниками, продан в рабство. Во время 6-летнего пребывания в Ирландии стал глубоко религиозным человеком. Бежал на родину. Следуя видению, Патрик вернулся в Ирландию для проповеди христианства, основал там христианскую общину, которой управлял в сане епископа. Датировка, обстоятельства и локализация миссии Патрика остаются предметом дискуссий. Большинство исследователей признают, что Патрик проповедовал в V веке, возможно, в северной части Ирландии, но традиционная дата начала миссии (432) и предание о том, что центром миссии было североирландское поселение Арма, нередко оспариваются.
В Ирландии почитание Патрика сложилось к VII веку, на континенте распространилось в том числе благодаря активной миссионерской деятельности ирландских монахов. Патрику посвящены жития, гимны и другие сочинения на латинских и ирландских языках, в которых отделить достоверные сведения от легендарных не представляется возможным. В житиях рассказывается о чудесной победе Патрика над друидами ирландского верховного правителя Лоэгуре (Лоэгаре), о благословении Патриком Ирландии с вершины горы Aгле (ныне Кро-Патрик), об изгнании змей из Ирландии.
День памяти по календарю Римско-католической церкви - 17 марта. В Ирландии, США, Австралии находится наибольшее число католических и протестантских храмов, посвящённых Патрику, в том числе соборы в Арме, Дублине, католический собор в Нью-Йорке. В Ирландии с именем Патрика связаны места паломничеств: пещера «Чистилище святого Патрика» на острове, посреди озера Лох-Дерг (с XII века); гора Кро-Патрик. Ныне распространён международный обычай праздновать День святого Патрика парадами и народными гуляньями.
Сочинения:
Confession et Lettre а̀ Coroticus / Éd. R. P. C. Hanson, C. Blanc. P., 1978;
Libri epistolarum / Ed. L. Bieler. Dublin, 1993.
Исторические источники:
The Patrician texts in the book or Armagh / Ed. L. Bieler. Dublin, 1979.