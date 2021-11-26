ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ - теократическое государство в Центральной Италии в 756-1870 годах, правителем которого являлся папа Римский.
Столица - Рим. После смерти папы новым правителем Папской области становился вновь избранный папа (до 1059 года избирался духовенством и светскими феодалами, с 1059 года - коллегией кардиналов (смотреть Конклав).
Начало созданию Папской области положил Пипин Короткий, подаривший в 756 году папе Стефану II (752-757) часть территории Равеннского экзархата. До середины IX века Папская область фактически входила в состав Каролингской империи (смотреть Каролинги), но понтифики постоянно стремились к обретению политической независимости. С этой целью в Римской курии был сфабрикован поддельный документ, известный как «Константинов дар». В соответствии с ним папы Римские якобы были наделены политической властью ещё в IV веке императором Константином Великим.
С 962 года до конца XII века Папская область входила в состав Священной Римской империи. В результате успешной борьбы папства с императорами за инвеституру Папская область обрела политическую независимость, а её границы в XII-XIII веках существенно расширились. В 1188 году здесь начали чеканить свою монету. В 1274 году Рудольф I Габсбург официально признал независимость Папской области от власти императоров Священной Римской империи. В XIV веке, в период Авиньонского пленения пап (1309-1377), папы фактически утратили контроль над Папской областью, но в XV веке, опираясь на помощь кондотьеров, восстановили своё господство и превратили Папскую область в сильное централизованное государство. В XVI-XVII веках в Папской области сложилась абсолютная монархия. Сворачивалось городское самоуправление, повышались налоги, долго сохранялись наиболее тяжёлые формы эксплуатации крестьян. Всё это постепенно привело к экономическому упадку Папской области, который был особенно заметен на фоне бурного развития соседних территорий.
С конца XVIII века Папская область стала объектом агрессии со стороны наполеоновской Франции. В 1808 году Наполеон I упразднил Папскую область, присоединив бóльшую часть её территории к Франции, и одновременно провёл широкую секуляризацию церковного имущества. Венский конгресс 1814-1815 годов восстановил Папскую область. В ходе объединения Италии она неоднократно подвергалась нападениям войск Дж. Гарибальди, в 1870 году, в связи с присоединением Рима к Итальянскому королевству, прекратила существование. В распоряжении римских пап остался только Ватикан и некоторые экстерриториальные владения. В соответствии с Латеранскими соглашениями 1929 годов между Италией и Святым Престолом был признан суверенитет Ватикана, который стал правопреемником Папской области.