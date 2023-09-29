Па́пская о́бласть

Па́пская о́бласть (Патримоний Св. Петра, лат. Patrimonium Sancti Petri) — теократическое государство VIII–XIX вв. на территории Италии. Теоретическим основанием для создания независимого государства во главе с папой Римским послужил Константинов дар , из которого следовало, что папство обладает светской властью над западной частью Римской империи, имущественным и правовым иммунитетом. Этот документ был составлен не ранее середины VIII в. в связи с переходом понтификов под покровительство франкских королей. Фактически благодаря законам, изданным Константином I Великим , христианская церковь обрела только право владеть собственностью, которую она получала в большом объеме от веруюших, включая императоров и богатых землевладельцев. С VI по VIII в. римские епископы находились в постоянно ослабевающей зависимости от Византии . Поскольку владение крупной земельной собственностью в условиях отсутствия сильной центральной власти было сопряжено с политическими полномочиями, папы постепенно уравнивались в правах с местными правителями, преимущественно варварскими королями. В VIII в., в период борьбы между захватившими большие территории в Италии лангобардами и франками , папы сделали выбор в пользу франков и получили благодаря так нанываемому Пипинову дару, частично подтвержденному Карлом Великим , земли в Средней и Сев. Италии (кроме Римской области — Умбрию, Романью, Равеннский экзархат и Пятиградье (Анкону, Пезаро, Римини, Синигалью и Фано); на юге — герцогства Беневенто и Сполето). В XI в. благодаря дарению маркрафини Матильды Тосканской папы приобрели ряд территорий в Средней Италии, которые оспаривались у них императорами. На протяжении Средних веков многие европейские государства в большей или меньшей степени признавали свое вассальное подчинение Римскому престолу.

Соединяя в своих руках высшую духовную власть над католическим миром со светскими полномочиями, пожизненно избираемые римские понтифики с XI в. вступили в конфликт с другой универсальной властью западного средневекового мира — Священной Римской империей . При этом итальянцы разделились на гвельфов — сторонников папы — и гибеллинов — приверженцев императора (см. Гвельфы и гибеллины ). В итоге обе линии наследников Древнего Рима постепенно слабели, и в XIV–XV вв. на передний план в европейской политике начали выходить национальные государства. В начале XIV в. папы попали в зависимость от французских королей (см. Авиньонское пленение пап ), затем наступила Великая схизма (1378–1417), окончательно преодоленная только к середине XV в. (в это время избирались по 2–3 папы и антипапы). Из-за этого на подвластных Риму землях установились фактически независимые сеньориальные режимы.

Ренессансные понтифики, уделявшие чуть ли не главное внимание укреплению своей светской власти и влияния собственных семей, в начале XVI в. (правление Александра VI и Юлия II ) все же добились возвращения ряда территорий под прямое управление церкви. Проводились административные реформы, обеспечившие передовые для своего времени методы централизованного управления экономикой, финансами, налоговой системой, хотя налоговое бремя на подданных многократно возрастало. Итальянские вой­ны (1494–1559) между испано-­габсбургской коалицией и Францией, а также начавшаяся в 1517 Реформация в Германии пошатнули позиции Рима, но в союзе с испанцами и с императорами папство сохранило свои владения на протяжении XVII–XVIII вв.

В эпоху Наполеоновских вой­н папы на время лишились всех своих земель, которые были им возвращены решениями Венского конгресса 1814–1815 .

В эпоху Рисорджименто и разрастания революционной борьбы за объединение Италии в 1820‑х и в 1848–1849 папский Рим стал оплотом консерватизма и мишенью освободительного движения. В 1860 основные территории Патримония св. Петра (кроме Лацио) отошли под власть сардинского короля, а в 1870 в состав объединенной Италии вошел и Рим. Папа Пий IX не признал новое государство и объявил себя пленником Ватикана , который оставался в его подчинении. Только через 60 лет, в 1929, были заключены Латеранские соглашения , обеспечившие нормальное взаимодействие между Ватиканом, сохранившим государственный суверенитет, и Итальянским королевством.

Лит. : Galeotti L . Della sovranità e del governo temporale dei papi libri tre. Parigi, 1846 (2‑е изд.: Capolago–Lo­sanna, 1847); Partner P. D . The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance. Berkeley (Ca.), 1972; Prodi P. Il sovrano pontefice: Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna. Bologna, 1982; Cuozzo E. Lo Stato pontificio nel Medioevo. Salerno, 2006; Rill B. Die Geschichte des Kirchen­staates: Cäsaren mit der Tiara. München, 2012; Reimann J. Rom und der Kirchenstaat 1450 bis 1650: Wirtschaft, Politik, Kultur und Bevölkerung. Hamburg, 2013. М. А. Юсим .