ОГАМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
ОГАМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО - алфавитное письмо, распространённое на территории Ирландии и Великобритании и употреблявшееся для надписей на древне-ирландском языке (смотри Ирландский язык) и пиктском языке.
Изобретено древними ирландцами, по-видимому, под влиянием знакомства с латинским письмом и древнегерманским руническим алфавитом (смотри Руническое письмо).
Древнейшие надписи относятся к IV веку, большая часть восходит к V-VI векам, несколько самых поздних - к IX-X векам (краткие эпитафии, надписи на сосудах и других предметах). Знание огамического письма сохранялось в Ирландии вплоть до XIX века. Общее число обнаруженных надписей более 500, из них около 20 латино-огамических билингв из Уэльса и Корнуолла. Они представляют собой ценный материал для изучения эволюции фонетической системы ирландского языка IV-VII веков, бывших переломным периодом в его истории. Надписи содержат главным образом антропонимы (собственные имена людей) и теонимы (имена божеств), а также несколько слов, не относящихся к разряду собственных имён. Около 30 надписей, найденных в Шотландии и представляющих собой памятники пиктского языка (по другой версии, древнескандинавского), относятся к VI-IX векам и пока не поддаются удовлетворительной интерпретации.
Первоначально огамическое письмо состояло из 20 знаков, позднее было добавлено ещё 5. Форма письма - короткие и длинные чёрточки и точки, располагавшиеся по обеим сторонам реальной или воображаемой линии (в том числе ребра каменной плиты или деревянные изделия). Знаков, указывающих на границы слов, нет; начало и конец текста выделяются уголками.