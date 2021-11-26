ОГАМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

ОГАМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО - ал­фа­вит­ное пись­мо, рас­про­стра­нён­ное на тер­ри­то­рии Ир­лан­дии и Ве­ли­ко­бри­та­нии и упот­реб­ляв­шее­ся для над­пи­сей на древне-ирландском язы­ке (смотри Ир­ланд­ский язык) и пикт­ском язы­ке .

Изо­бре­те­но древ­ни­ми ир­ланд­ца­ми, по-ви­ди­мо­му, под влия­ни­ем зна­ком­ст­ва с ла­тин­ским пись­мом и древнегерманским ру­ни­че­ским ал­фа­ви­том (смотри Ру­ни­че­ское пись­мо).

Древ­ней­шие над­пи­си от­но­сят­ся к IV веку, большая часть вос­хо­дит к V-VI векам, несколько са­мых позд­них - к IX-X векам (крат­кие эпи­та­фии, над­пи­си на со­су­дах и других пред­ме­тах). Зна­ние огамического письма со­хра­ня­лось в Ир­лан­дии вплоть до XIX века. Об­щее чис­ло об­на­ру­жен­ных над­пи­сей бо­лее 500, из них около 20 ла­ти­но-ога­мических би­лингв из Уэль­са и Кор­ну­ол­ла. Они пред­став­ля­ют со­бой цен­ный ма­те­ри­ал для изу­че­ния эво­лю­ции фо­не­тической сис­те­мы ирландского язы­ка IV-VII веков, быв­ших пе­ре­лом­ным пе­рио­дом в его ис­то­рии. Над­пи­си со­дер­жат главным образом ан­тро­по­ни­мы (собственные име­на лю­дей) и тео­ни­мы (име­на бо­жеств), а так­же несколько слов, не от­но­ся­щих­ся к раз­ря­ду соб­ст­вен­ных имён. Около 30 над­пи­сей, най­ден­ных в Шот­лан­дии и пред­став­ляю­щих со­бой па­мят­ни­ки пикт­ско­го язы­ка (по другой вер­сии, древнескан­ди­нав­ско­го), от­но­сят­ся к VI-IX векам и по­ка не под­да­ют­ся удов­ле­тво­ри­тель­ной ин­тер­пре­та­ции.

Пер­во­на­чаль­но огамическое письмо со­стоя­ло из 20 зна­ков, позд­нее бы­ло до­бав­ле­но ещё 5. Фор­ма пись­ма - ко­рот­кие и длин­ные чёр­точ­ки и точ­ки, рас­по­ла­гав­шие­ся по обе­им сто­ро­нам ре­аль­ной или во­об­ра­жае­мой ли­нии (в том числе реб­ра ка­мен­ной пли­ты или де­ревянные из­де­лия). Зна­ков, ука­зы­ваю­щих на гра­ни­цы слов, нет; на­ча­ло и ко­нец тек­ста вы­де­ля­ют­ся угол­ка­ми.