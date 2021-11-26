МАРТОВСКОЕ ПОЛЕ (лат. Campus Martius)

Обозначение общего собрания войска у франков и лангобардов.

Мартовские поля были важным древнегерманским обычаем.

Собрания проходили весной, потому что в это время года климат позволял планировать и вести новые военные кампании.

При Хлодвиге I (481–511 гг.) Мартовское поля было также возможностью передать королю ежегодные подношения, подтвердить клятву верности, обратиться к нему за разрешением спора и пр.

Обычай исчез при потомках Хлодвига в Нейстрии и Бургундии, однако в Австразии, которая располагалась на территориях, которые в меньшей степени подверглись романизации, обычай сохранялся и позднее; там с 591 г. на Мартовском поле стали проводиться судебные заседания.

При Арнульфингах обычай был возрожден и на Мартовские поля вновь стали созывать воинов со всего Франкского государства.

С 775 г. Мартовские поля стали проводиться в мае, таким образом, они превратились в Майские поля. Это обычно связывают с изменением характера франкской армии.

С VIII в. в ней стала преобладать кавалерия, а в марте подножного корма для большого количества лошадей не было.

Исторические источники:

Хроники Фредегара. СПб-Москва, 2015;

Григорий Турский История франков. М., 1987.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .