МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ - хри­сти­ан­ская под­виж­ни­ца, свя­тая.

Древ­ней­шие све­де­ния о ней со­дер­жат­ся в Жи­тии преподобного Ки­риа­ка От­ход­ни­ка (умер 556 год), на­пи­сан­ном Ки­рил­лом Ски­фо­поль­ским (умер по­сле 559 года), ко­то­рый рас­сказ о Марие Египетской за­пи­сал со слов уче­ни­ка преподобного Ки­риа­ка - Ио­ан­на. Од­на­ж­ды Ио­анн, шед­ший к на­став­ни­ку, уви­дел в пус­ты­не от­шель­ни­ка, скрыв­ше­го­ся от не­го в пе­ще­ре. Это ока­за­лась жен­щи­на по име­ни Ма­рия, ко­то­рая бы­ла пев­чей в хра­ме Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в Ие­ру­са­ли­ме. Из-за то­го, что мно­гие со­блаз­ня­лись её кра­со­той, она уда­ли­лась в пус­ты­ню, взяв с со­бой кув­шин во­ды и кор­зи­ну мо­чё­ных бо­бов. Чу­дес­ным об­ра­зом эта пи­ща не убы­ва­ла, и Мария Египетская пи­та­лась ею в те­че­ние 18 лет. На об­рат­ном пу­ти Ио­анн на­шёл Ма­рию умер­шей и по­хо­ро­нил её.

Ис­то­рия Марии Египетской пе­ре­ска­за­на в «Ду­хов­ном Лу­ге» Ио­ан­на Мос­ха, но без упо­ми­на­ния име­ни под­виж­ни­цы; ин­фор­ма­то­ром так­же яв­ля­ет­ся ав­ва Ио­анн. Свя­тая здесь на­зва­на не пев­чей, а мо­на­хи­ней, ушед­шей в пус­ты­ню, т. к. не­кий юно­ша вос­пы­лал к ней стра­стью. В пус­ты­не она пи­та­лась взя­ты­ми с со­бой мо­чё­ны­ми бо­ба­ми в те­че­ние 17 лет.

Пат­ри­арх Соф­ро­ний Ие­ру­са­лим­ский (его ав­тор­ст­во ос­па­ри­ва­ет­ся не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми) по­свя­тил Марие Египетской жи­тие, за­им­ст­во­вав ряд сю­же­тов из Жи­тия преподобного Пав­ла Фи­вей­ско­го, на­пи­сан­но­го Ие­ро­ни­мом Бла­жен­ным. В этом жи­тии Мария Египетская вме­сто де­вы на­зва­на блуд­ни­цей из Алек­сан­д­рии (в Егип­те), прие­хав­шей в Ие­ру­са­лим и не до­пу­щен­ной Бо­же­ст­вен­ной си­лой вой­ти в Храм Гро­ба Гос­под­ня. Рас­ка­яв­шись, она да­ла обет пе­ред ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри жить це­ло­муд­рен­но и по­сле это­го смог­ла вой­ти в цер­ковь. Мария Египетская под­ви­за­лась в Иор­дан­ской пус­ты­не 47 лет, 17 из ко­то­рых пи­та­лась тре­мя хле­ба­ми, ку­п­лен­ны­ми в Ие­ру­са­ли­ме. Ста­рец, при­час­тив­ший и по­хо­ро­нив­ший в пус­ты­ни свя­тую, на­зван не Ио­ан­ном, а Зо­си­мой. Бу­ду­чи не в си­лах сам вы­рыть мо­ги­лу, Зо­си­ма по­про­сил об этом льва. Имен­но в об­ра­бот­ке пат­ри­ар­ха Соф­ро­ния ис­то­рия Марии Египетской по­лу­чи­ла все­мир­ную из­вест­ность. Её жи­тие бы­ло пе­ре­ве­де­но на сирийский, армянский, латинский и другие язы­ки. Тра­диционная да­та смер­ти Марии Египетской ос­но­вы­ва­ет­ся на ука­за­нии жи­тия, что она скон­ча­лась 1 апреля, в Ве­ли­кую пят­ни­цу (сов­па­да­ли в 522 году). По мне­нию бол­лан­ди­стов, Мария Египетская скон­ча­лась в 421 году.

Мария Египетская про­слав­ле­на в ли­ке пре­по­доб­ных . Па­мять по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 1(14) апреля и в 5-ю Не­де­лю Ве­ли­ко­го по­ста. В чет­верг 5-й сед­ми­цы Ве­ли­ко­го по­ста со­вер­ша­ет­ся ут­ре­ня с чте­ни­ем Ве­ли­ко­го ка­но­на Ан­д­рея Крит­ско­го и Жи­тия Марии Егиетской, по­лу­чив­шая название «Стоя­ние Ма­рии Еги­пет­ской». Па­мять Марии Егиетской по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 1 ап­ре­ля.

Ико­но­гра­фия .

В вос­точ­нохри­сти­ан­ской тра­ди­ции об­раз Марии Егиетской при­об­рёл ши­ро­кую по­пу­ляр­ность, осо­бен­но в ре­гио­нах, в ко­то­рых бы­ли рас­про­стра­не­ны мо­на­ше­ст­во и от­шель­ни­че­ст­во (Кап­па­до­кия, Кипр). В мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си Мария Египетская изо­бра­жа­лась из­мо­ж­дён­ной от­шель­ни­цей с се­ды­ми рас­трё­пан­ны­ми во­ло­са­ми, оде­той в ру­би­ще. Сю­жет «При­ча­ще­ние Ма­рии Еги­пет­ской пре­по­доб­ным Зо­си­мой», ас­со­ции­ро­вав­ший­ся с Ев­ха­ри­сти­ей, час­то по­ме­щал­ся в ви­ме церк­ви. Наи­бо­лее ран­ние при­ме­ры со­хра­ни­лись в пе­щер­ных хра­мах Кап­па­до­кии: То­ка­ли-2 (около 950-960 годов), «Боль­шая Го­лу­бят­ня» в Ча­ву­ши­не (963-969 годы), в церкви Па­на­гия-Фор­био­тис­са в Аси­ну (1006 год). В других мес­тах хра­ма эта те­ма при­сут­ст­ву­ет в пе­щер­ном хра­ме в Вард­зии (1184-1186 годы); в церк­вах: Па­на­гия ту-Ара­кос в Ла­гу­де­ре (1191 год), Са­ма­ри в Мес­се­нии (конец XII века), Па­на­гия Амас­гу в Мо­наг­ри (первая половина XIV века); в монастыре Де­ча­ны (1335-1350 годы). В ми­но­ло­гии на ме­ся­цы фев­раль - ав­густ из Мес­си­ны (вторая половина XI века, библиотека Сан- Саль­ва­то­ре, Мес­си­на) ми­ниа­тю­ра на этот сю­жет яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ной нар­ра­тив­ной ил­лю­ст­ра­ци­ей ру­ко­пи­си.

В древнерусском ис­кус­ст­ве Мария Египетская изо­бра­жа­лась в сце­нах Страш­но­го су­да, где свя­тая воз­глав­ля­ет ше­ст­вие пра­вед­ных жён: фре­ски Дмит­ри­ев­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­ми­ре (конец XII века), в церкви Ус­пе­ния на Во­ло­то­вом по­ле (1360-е годы), Ро­ж­де­ст­вен­ском со­бо­ре Фе­ра­пон­то­ва монастыря (1502 год) и др. Об­раз Марии Египетской час­то встре­ча­ет­ся на ико­нах середины - второй половины XVII века, где свя­тая, в честь ко­то­рой бы­ла на­зва­на пер­вая суп­ру­га ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча - Ма­рия Иль­и­нич­на Ми­ло­слав­ская, изо­бра­жа­лась с не­бес­ным по­кро­ви­те­лем ца­ря - Алек­си­ем, че­ло­ве­ком Бо­жи­им: ико­ны «Пре­по­доб­ные Алек­сий, че­ло­век Бо­жий, и Ма­рия Еги­пет­ская» Я. Т. Ру­да­ко­ва (Яко­ва Ка­зан­ца, 1648 год, Ус­пен­ский со­бор Москов­ско­го Крем­ля); «Пре­по­доб­ные Ма­рия Еги­пет­ская, пре­по­доб­ный Алек­сий, че­ло­век Бо­жий, свя­ти­тель Алек­сий, ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский, и ве­ли­ко­му­че­ник Фео­дор Стра­ти­лат, пред­стоя­щие Трои­це Но­во­за­вет­ной» (вторая половина XVII века, Санкт-Пе­тербургский государственный ис­то­ри­ко-ар­хив­ный ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник).

В Западной Ев­ро­пе, где Мария Египетская счи­та­лась по­кро­ви­тель­ни­цей каю­щих­ся греш­ни­ков, её изо­бра­жа­ли как от­шель­ни­цу, чью на­го­ту скры­ва­ют длин­ные во­ло­сы («Ал­тарь Ад­риа­на Рей­на» Х. Мем­лин­га, 1480 год, Му­зей Х. Мем­лин­га, Брюг­ге), на­хо­дя­щую­ся в пус­ты­не (жи­во­пис­ное пан­но Я. Тин­то­рет­то, 1682-1687 годы, Скуо­ла-Гран­де-ди-Сан-Рок­ко); ино­гда её об­раз по­ме­ща­ют в па­ру к об­ра­зу Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го. В жи­во­пи­си встре­ча­ют­ся сце­ны по­след­не­го при­час­тия свя­той (кар­ти­на С. Рич­чи, около 1695 года, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон) и её по­гре­бе­ния св. Зо­си­мою, ко­то­ро­му по­мо­га­ет лев, рою­щий ла­па­ми мо­ги­лу. Марии Египетской по­свя­щён ди­птих Э. Ноль­де, со­стоя­щий из сцен «Ма­рия Еги­пет­ская сре­ди греш­ни­ков» и «Смерть Ма­рии Еги­пет­ской» (около 1910 года, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург).