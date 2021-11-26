МАНС

1) В Гал­лии с 6 в. сель­ское или городское жи­ли­ще с ок­ру­жав­ши­ми его хо­зяйственными по­строй­ка­ми и при­ле­гав­шей к не­му зем­лёй.

В этом зна­че­нии тер­мин «М.» со­хра­нил­ся в ка­та­лон­ском и про­ван­саль­ском язы­ках (mas – жи­ли­ще, усадь­ба).

2) В Гал­лии и германских зем­лях не позд­нее 8 в. на­дел за­ви­си­мо­го кре­сть­я­ни­на, об­ло­жен­ный по­да­тя­ми и от­ра­бо­точ­ны­ми по­вин­но­стя­ми.

В юж­но­галль­ских зем­лях он ча­сто на­зы­вал­ся ко­ло­ни­кой (colonica), в Гер­ма­нии – гу­фой (Hufe, Hube). М. со­сто­ял из кре­сть­ян­ско­го дво­ра с прилегавши­ми к не­му по­ля­ми, ви­но­град­ни­ка­ми, ого­ро­да­ми, са­да­ми, лу­га­ми. Дер­жа­тель М. поль­зо­вал­ся так­же об­щи­ми для ок­ре­ст­ных жи­те­лей угодь­я­ми: ле­са­ми, пус­то­ша­ми, бо­ло­та­ми, во­до­ёма­ми и до­ро­га­ми. На М., как пра­ви­ло, про­жи­ва­ла од­на по­дат­ная се­мья, в за­ви­си­мо­сти от со­ци­аль­но-пра­во­во­го ста­ту­са ко­то­рой раз­ли­ча­лись сво­бод­ные, сер­виль­ные (см. Серв) и лит­ские (см. Ли­ты ) М. В не­ко­то­рых слу­ча­ях за М. мог за­кре­п­лять­ся тот или иной ста­тус, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым оп­ре­де­ля­лись по­вин­но­сти по­ме­щён­ных на нём но­вых дер­жа­те­лей, вне за­ви­си­мо­сти от их лич­но­го ста­ту­са. Раз­ли­ча­лись так­же пол­ные и не­пол­ные М., в по­ло­ви­ну и чет­верть обыч­но­го (с них пла­ти­ли со­от­вет­ст­вую­щую до­лю по­вин­но­стей), кре­сть­ян­ские и т. н. гос­под­ские М. (mansi indominicati). По­след­ние пред­став­ля­ли со­бой гос­под­ские дво­ры с от­но­ся­щей­ся к ним до­ме­ни­аль­ной зем­лёй. В 10–11 вв., по ме­ре рос­та про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да, ос­вое­ния но­вых зе­мель, уве­ли­че­ния на­се­ле­ния и из­ме­не­ния сень­о­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции, М. дро­би­лись и от­чу­ж­да­лись по час­тям; по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние но­вые ти­пы кре­сть­ян­ских дер­жа­ний, раз­ли­чав­шие­ся по хо­зяйств. при­над­леж­но­сти и уже не пред­по­ла­гав­шие на­ли­чия круп­но­го на­де­ла с раз­но­об­раз­ны­ми хо­зяйств. функ­ция­ми. К 13 в. М. по­те­рял зна­че­ние и как еди­ни­ца тяг­ло­во­го об­ло­же­ния.

Автор статьи: И. С. Фи­лип­пов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)