ЛИУТПРАНД На чтение: 1 минута

ЛИУТПРАНД (лат. Liutprand) - лан­го­бард­ский ко­роль (с 712 года).

Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на объ­е­ди­не­ние Ита­лии под вла­стью Лан­го­бард­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Вос­поль­зо­вав­шись кон­флик­том ме­ж­ду Ви­зан­ти­ей и Ри­мом, вёл дли­тель­ную борь­бу за Ра­венн­ский эк­зар­хат, в 728 и 742 годах оса­ж­дал Рим. В 742 году под­чи­нил на­хо­див­шие­ся в сою­зе с па­пой Рим­ским гер­цог­ст­ва Бе­не­вен­то и Спо­ле­то. До 739 года со­хра­нял дру­же­ст­вен­ные от­но­ше­ния с Франк­ским го­су­дар­ст­вом (при­ём­ным от­цом Лиутпранда был Пи­пин Короткuй), в 734-739 годы ока­зы­вал по­мощь Кар­лу Мар­тел­лу в борь­бе про­тив ара­бов в Про­ван­се. Пы­та­ясь до­бить­ся под­держ­ки скла­ды­ваю­щей­ся феодальной зна­ти, ши­ро­ко раз­да­вал цер­ков­ные зем­ли ча­ст­ным ли­цам. Ме­ж­ду 713 и 735 годами на ос­но­ва­нии т. н. Эдик­та Ро­та­ри (388 глав) со­ста­вил но­вый (с до­пол­не­ния­ми, 153 гла­вы) сис­те­ма­ти­зи­ровший лан­го­бард­ский свод за­ко­нов.