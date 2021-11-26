ЛИТЫ (лат. Liti)

Полусвободное население у германских племен. Упоминаются во многих варварских правдах, в том числе, в Салической и Рипуарской .

Литы находились в полной личной зависимости от своего господина, хотя могли иметь свое имущество, вступать в брак и соверщать сделки без его дозволения.

Вергельд за убийство лита был вдвое ниже, чем за свободного. Категория литов могла сформироваться либо в силу традиций (например, завоеванное население), либо из-за социального расслоения в среде свободных общинников.

Литы стали одной из составных частей зависимого крестьянства в Каролингскую эпоху.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .