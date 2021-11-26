ИСПАНИЯ (ДО VII В.)

Ч. 1. История Испании до VII в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Испания. (XVI‒XVII вв. - часть 2) .

Испания (Королевство Испания) — государство на Пиренейском п-ове на юго-западе Европы. Площадь 505 370 кв. км. Население — 46,468 млн человек (2016). Столица — Мадрид .

Название страны И. (каст. España) происходит от латинского слова Hispania (впервые фиксируется ок. 200 до н. э. у Энния), которое использовали римляне в качестве наименования полуострова и расположенных на нем провинций. Слово имеет финикийское (северо-западно-семитское) происхождение — от I-spn-ya (известно в угаритских надписях со II тысячелетия до н. э.), значение которого точно не установлено. Существуют следующие интерпретации: 1) «кроличий остров» — по мнению античных авторов, финикийцы так именовали эти земли из-за обилия на них кроликов; 2) в XVIII в. было предложено переводить это слово как «северная земля» — северная по отношению к берегам Африки, откуда приплыли финикийцы; 3) последняя по времени интерпретация, появившаяся в конце 1990-х, возводит название I-spn-ya к корню spy — «лить металл» и, соответственно, его перевод — «земля, где льют металл».

Каменный век (палеолит, мезолит, неолит)

Археологические данные позволяют говорить о том, что люди жили на Пиренейском п-ове ок. 1 млн лет назад (находки в Атапуэрке, муниципалитетe Бургос, Фуэнте-Нува, провинции Гранада). Примерно к эпохе верхнего палеолита уже отчетливо выделяются зоны наиболее плотного заселения — восточное и южное побережья, долины крупных рек, горные цепи севера полуострова. В верхнем палеолите происходит заметный рост населения, для изготовления орудий труда все больше используются не только камень и дерево, но и кость (Парпальо, Каталония; Эль-Сотильо, Мадрид). Именно к этой эпохе относятся самые ранние известные нам памятники наскальной живописи: пещеры Альтамира , Кастильо, Орнос де ла Пенья (Сантандер), Пиндаль, Льомина (Астурия), Донья Тринидад, Ла Пилета (Андалусия), Лос Летрерос (Альмерия). С VIII тысячелетия до н. э. в наскальных изображениях появляются фигура человека, сцены охоты (ущелье Вальторга, грот Ла-Ремигия в провинции Кастельон-де-ла-Плана).

Как и во многих регионах Зап. Европы, эпоха неолита началась в Испании позже, чем на Востоке Средиземноморья, и датируется 5500—1700 до н. э. Из возникших в неолите отраслей производящего хозяйства (земледелие, скотоводство, изготовление керамики) в ранних неолитических памятниках И. оставили свои следы главным образом две последних. На прибрежных территориях Каталонии, Леванта, Андалусии находят ракушечную керамику. Характер находок не позволяет фиксировать отдельные культуры на Пиренейском п-ове в эпоху неолита, но выделяется несколько периодов, связанных с появлением новшеств. 1-й период длился примерно с 5500 по 4000 до н. э. Во 2-м периоде (4000—3000 до н. э.) в некоторых районах появляются мегалитические сооружения (дольмены, жилища в Антекере, провинция Альмерия), а кроме того происходит распространение приемов и навыков изготовления керамики и разведения скота вглубь полуострова — на Месету, в долину Эбро и Страну Басков. В конце неолита активно развивается земледелие. На всем протяжении неолита самым распространенным типом жилища оставалась пещера, где и обнаруживается большинство находок (Каригуэла-де-Пиньяр, Гранада, Ла-Куэва-де-Фраре, Каталония, Кова-де-Л’Ор, Валенсия, Лос-Усос, Наварра), однако есть свидетельства появления и наземных построек — небольших хижин, круглых в плане.

Эпоха металлов (бронзовый век, железный век)

Первые свидетельства о начале эпохи металлов (конец IV тысячелетия до н. э.) появляются на юге И. Наиболее характерным памятником эпохи энеолита является поселение Лос-Мильярес (Альмерия), занимавшее площадь в 5 га, с несколькими линиями крепостных стен и населением до 1500 человек. В Лос-Мильярес производили керамику как гладкую, так и орнаментированную. Также есть свидетельства занятия ткачеством (производство тканей из шерсти и льна), скотоводством и земледелием. Объемы производства последнего позволяли создавать запасы продовольствия. Лос-Мильярес относится также к зоне распространения мегалитов, которые располагались на территории некрополя, примыкавшего к крепостным стенам.

В III тысячелетии до н. э. с распространением на Пиренейском п-ове техники металлообработки складываются новые археологические культуры: Эль-Аргар (провинция Альмерия) и другие культуры этого круга — Пунтаррон-Чика (Мурсия), Лос-Сипресес (Лорка), Эль-Кастельон-Альто (Гранада). К характерным чертам этих культур относятся образование хорошо укрепленных поселений на возвышенных местах, индивидуальные или парные погребения с инвентарем, развитое производство черной лощеной керамики. Изделия из бронзы, отлитые на Южн. и Юго-Вост. И., и изготовленная здесь керамика найдены при раскопках в Юго-Зап. Франции, Сев. Италии.

В I тысячелетии до н. э. на Пиренейском п-ове продолжают формироваться отчетливо определяемые археологические культуры, причем некоторые из них могут быть соотнесены с этническими группами, особенно в случаях, когда на них влияли процессы колонизации: с начала — середины I тысячелетия до н. э. финикийцы и греки активно осваивают прибрежные территории И. Кроме того, на рубеже II—I тысячелетий до н. э. с севера, из-за Пиренеев в Каталонии и долине Эбро распространяется так называемая культура Полей погребальных урн, носители которой на поздних этапах ее существования предположительно идентифицируются как кельты . В VIII в. до н. э. на южном побережье Пиренейского п-ова фиксируется появление финикийцев; из основанных ими поселений самым крупным и развитым был Гадир у устья Гвадалквивира (совр. Кадис). Финикийская колонизация носила в основном торговый характер, нет свидетельств постоянного проживания в И. сколько-нибудь значительных групп финикийцев. Они вывозили из И. металлы, в первую очередь золото и серебро, медь и олово, а также рабов, ввозили ювелирные изделия, керамику, металлические сосуды. Благодаря влиянию финикийцев, местное население освоило технологию изготовления железа, гончарный круг, появились первые системы мер и весов, возможно, они же начали в И. возделывание оливы.

Финикийское влияние значительно содействовало появлению первого известного на Пиренейском п-ове государственного образования — Тартесса (VII в. до н. э.). Оно возникло на юго-востоке (совр. провинции Уэльва, Севилья, Кадис), в области, населенной племенами тартессиев. До начала контактов с финикийцами по уровню развития материальной культуры они относились кругу археологических культур поздней бронзы. Начало торговли с финикийцами позволило тартессийским ремесленникам овладеть новыми технологиями, тартессийские поселения постепенно обрели облик городов: появляются укрепления, регулярная застройка, дворцы (комплекс в Канчо-Роано). В Тартессе правили цари, власть которых считалась сакральной. У Геродота упоминается имя одного них — Аргантоний (Геродот, 1, 163, 165). Известны также имена нескольких мифических царей — Герион, Гаргорис, Хабис. Тартесс просуществовал до конца VI в. до н. э. Распад и исчезновение этого царства связывают с соперничеством между греками и финикийцами за торговые пути, развернувшимся на землях тартессиев. Позже пришедшие в регион римляне обнаружили здесь племя турдетанов, которое Страбон считал самым богатым и развитым среди племен иберов (География, III.2.1).

В VI в. до н. э. на восточном побережье фокейские греки основали колонию Эмпорион (совр. Ампуриас), позже появились Гемероскопейон, Закинтос, Майнака. Торговые связи этих колоний охватывали все восточное побережье и юго-восток полуострова. Влияние греческой культуры сказалось на ремесле и искусстве иберов, которые населяли эти области.

Во внутренних областях полуострова, на Месете в результате взаимодействия автохтонного населения, кельтов, а также под влиянием иберских культур юга и юго-востока формируются кельтиберские племена. Собственно кельтиберами римляне именовали жителей западной части долины Эбро, в предгорьях Иберийских гор на востоке Месеты. Позже это наименование распространилось на всех обитателей Месеты, поскольку оно, как считается, адекватно отражает как их этническое происхождение, так и характер культуры. Сохранив большую часть хозяйственных традиций эпохи поздней бронзы, они восприняли от соседей железо и гончарный круг. Определенное влияние с побережья заметно и в развитии поселений: с VII в. до н. э. кельтиберы живут в небольших, укрепленных поселениях, которые римские авторы называли oppida.

В эпоху финикийской и греческой колонизации появляются первые письменные свидетельства об истории И. В Библии упоминается страна Таршиш — Тартесс (1-я Царств, Книга Иова, Книга Иезекииля). Из поэмы Авиена (Oramaritima) до нас дошли отрывки описания берегов И., составленного около V в. до н. э. на греческом языке. Об Иберии говорится в сочинениях многих греческих авторов: Стесихора (VI в. до н. э., изложен у Аполлодора, II в. до н. э.), Геродота (V в. до н. э.), Полибия (II в. до н. э.), Аппиана (II в.) и др. Подробные описания И. и ее народов составили римские авторы (Тит Ливий, Цезарь, Плиний Старший , Страбон и др.).

После завоевания восточно-средиземноморских финикийских центров ассирийцами на рубеже VI—V вв. до н. э. контроль над испанскими колониями, а также над частью распавшейся Тартессиды перешел к Карфагену . Попытки Карфагена распространить свое влияние на Юго-восток полуострова привели к столкновению с греками. В середине IV в. до н. э. Карфагену удалось значительно расширить подвластные ему территории, подчинив себе греческие колонии на юго-востоке.

В III в. до н. э. правители Карфагена Гамилькар Барка , его зять Гасдрубал и его сын Ганнибал вели военные действия с целью проникнуть в глубь полуострова — они покорили турдетанов и некоторые другие местные племенные объединения. В 20-е III в. Гасдрубал основал Новый Карфаген (Картахена), который превратился в важный опорный пункт завоевателей, главным образом благодаря близлежащим месторождениям серебра.

Римская И.

Подвластные Карфагену земли Пиренейского п-ова были захвачены римской армией во главе с Публием Корнелием Сципионом в ходе 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.). На полуострове были созданы две провинции (197 до н. э.): Ближняя И. (Hispania Citerior, север и восток) и Дальняя И. (Hispania Ulterior, юг). Несмотря на активную романизацию, римская республика была вынуждена продолжать военные действия против туземного населения почти 200 лет (Лузитанская война, три Кельтиберские войны и кампании против астуров и кантабров). Восстания местного населения начались уже в 197 до н. э. — подняли оружие иллергеты в Ближней И. и турдетаны в Дальней И., к ним присоединились кельтиберы. На протяжении всего II в. до н. э. территории, подвластные Риму, постепенно расширялись в основном в ходе военных экспедиций, возглавлявшихся консулами республики. Продвигаясь во внутренние области полуострова, римляне основывали города (например, Гракхурис на севере при консуле Тиберии Гракхе, точное местоположение неизвестно), часто на тех же местах, где существовали крупные поселения аборигенов. С жителями городов и сельских поселений заключались соглашения, условия которых зависели от того, оказали ли они сопротивление римскому войску и насколько упорное. В этих соглашениях определялся размер дани, которую собирали римляне, и количество воинов, которых рекрутировали в армию завоевателей. Тех, кто покорялся лишь после окончательного военного поражения, обращали в рабство.

С самым серьезным сопротивлением римляне столкнулись в 50—30-х II в. до н. э. в западной части Ближней И., где сражались лузитаны, веттоны, кельтиберы. Римские преторы и консулы (Квинт Фульвий Нобилиор, Сульпиций Гальба, Марк Клавдий Марцелл, Луций Лициний Лукулл) действовали против них с переменным успехом. Самым прославленным вождем лузитан был Вириат, которому удалось избежать гибели во время массовых казней, осуществлявшихся по приказу Сульпиция Гальбы. В 147 до н. э., объединив несколько племен, Вириат начал военные действия. Его отряды доходили до южного побережья. Вириат погиб около 139 до н. э. от рук заговорщиков. После этого сколько-нибудь значительного сопротивления лузитаны уже не оказывали, и римляне утвердились на их землях.

Новый этап военных действий между местным населением и римлянами (так называемая 3-я Кельтиберская, или Нумантинская война, 143—133 до н. э.) развернулся в среднем течении Эбро, на севере Месеты, где проживали в основном кельтиберские племена (ареваки, пелендоны, белы, лузоны). Кульминацией этих событий стала осада и взятие (133 до н. э.) кельтиберского города Нуманции. На последнем этапе осадой руководил Публий Корнелий Сципион Эмилиан Младший, приказавший соорудить протяженную линию валов вокруг осажденного города и семь хорошо укрепленных лагерей. Когда нумантинцы, изнуренные голодом, согласились сдаться, римляне обнаружили, что значительная их часть совершила самоубийство, чтобы избежать обращения в рабство. Укрепления города были разрушены.

К 20-м II в. до н. э. на многих землях, в первую очередь на прибрежных территориях юга (Бетика) и востока (Таррагона, лат. Тарракона), романизация уже принесла заметные плоды. Происходит реорганизация (административная и архитектурная) городов, распространение римской агротехники, миграция населения между Пиренейским и Апеннинским п-овами. В испанских провинциях активно строятся дороги и мосты: наиболее значимые из них тянулись вдоль крупных рек — Эбро, Тахо, Дуэро, по Via Lata можно было добраться от Асторги (Аsturica Augusta) до Мериды (Emerita Augusta), вдоль восточного побережья шла Via Augusta, которая достигала Пиренеев и вела далее через Галлию в Италию вплоть до Рима.

В период Гражданских войн в Риме события в испанских провинциях непосредственным образом влияли на метрополию. Один из убежденных противников Суллы , союзник Цинны и Мария, Квинт Серторий (в 97—93 до н. э. занимал одну из военных должностей в И.) после неудачи его партии в Риме отправился в 83 до н. э. в качестве претора в Ближнюю И., однако Сулла вскоре прислал туда своего претора Гая Аппия. Серторий отказался подчиниться и действовал столь успешно, что возникла реальная возможность образования на Пиренейском п-ове независимого от Рима государства. Война против Сертория длилась несколько лет с переменным успехом, только после его гибели (71 до н. э.) в испанских провинциях была восстановлена власть Республики.

Во время войны между Цезарем и Помпеем в И. также развернулись сражения сторонников одного и другого. Помпея поддерживали местные военачальники: Афраний, Петрей и Варрон. Цезарь в 49—48 до н. э. разгромил войска всех троих и поставил в И. своего наместника. В 46 до н. э. ему пришлось вернуться в испанские провинции, так как сыновья Помпея, укрепившиеся на Балеарских о-вах, начали военные действия в южной части полуострова. Цезарю удалось быстро справиться с противником — в 45 до н. э. (сражение у Мунды) он полностью вытеснил его из И.

События Гражданских войн дали многим местным племенам возможность попытаться вернуть независимость от Рима. В начале правления Августа ему пришлось лично возглавить войска для подавления выступлений кантабров и астуров (Кантабрийские войны, 29—19 до н. э.). Одержав военную победу, Август приказал произвести массовые казни, а также продать в рабство население целых областей. Эти меры, однако, не удержали местное население от новых восстаний, и спустя два года римскому военачальнику Агриппе пришлось вновь воевать на севере И. Только после его побед на Пиренейском п-ове господство Рима утвердилось окончательно и несколько столетий не подвергалось серьезным угрозам.

Испанские провинции возглавляли назначаемые из Рима преторы. Во время войн с местными племенами вместо претора действовал консул Республики. Претор командовал легионами провинции, а также имел судебные полномочия. Квестор контролировал сбор дани с местного населения. В городах (колониях и муниципиях) также существовали местные магистратуры (квесторы, эдилы, дуумвиры), исполнение которых позволяло жителям испанских провинций получать римское гражданство, до III в. до н. э. им обладали только переселенцы из Италии и жители городов со статусом колоний. Первыми такой статус получили Кордова, Таррагона, Картахена, а с момента основания колониями были Emerita (Мерида), Cesaraugusta (Сарагоса), Astigi (Эсиха), Illici (Эльче), Tucci (Мартос). Города со статусом муниципий получали особые законы, которые составлялись отдельно для каждого, но на общей основе текста Lex Flavia municipalis, изданного для испанских провинций при императоре Домициане . Сейчас известны фрагменты таких законов в виде бронзовых пластин с текстом для Малаги, Сальпенсы (Фасиалкасар, пров. Севилья) и Ирни, а данные эпиграфики свидетельствуют, что подобными законами располагали еще около ста муниципиев.

При Августе в 27 до н. э. первоначальная структура провинций претерпела изменения. Было создано три провинции: Тарраконская (восток, север, центр и северо-запад), Лузитания (запад, юго-запад) и Бетика (юго-восток, юг). Первые две были подвластны императору, а последняя — Сенату. Это деление сохранялось в почти неизменном виде до реформ (298) Диоклетиана , в результате которых И. стала диоцезом внутри префектуры Галлий. Было создано еще две провинции — Галлеция и И. Картахенская. Помимо пяти провинций на Пиренейском п-ове в диоцез И. входила североафриканская провинция Мавретания Тингитана.

В конце II — начале III в. побережье Бетики подверглось нападениям мавританских племен; одно из них даже захватило небольшую область неподалеку от Малаги. К 210 прокуратор Мавретании Тингитаны Валлий Максим смог выдворить мавров с захваченных ими земель и прекратить набеги на испанское побережье. В 1-й половине III в. в испанских провинциях, как и повсюду в империи, начинается кризис. Города переживают упадок: их территория перестает расти, а кое-где сокращается, общественные постройки приходят в запустение. В это же время в И. повсеместно строятся виллы — сейчас известны археологические остатки более 500 памятников, многие из которых сооружались с III в. (Ла-Ольмеда, Вильяфортунатус). Из И. сокращается или переориентируется экспорт многих продуктов (вино, рыба), оливковое масло по-прежнему вывозится в значительных количествах, но теперь в основном в северные приграничные провинции, а не в Италию. Ослабевает и политическая связь с Римом. В результате, когда в 258 Галлия, Британия и Германия отложились от Рима и возникла Галльская империя, во главе которой встал Марк Кассианий Постум, испанские провинции вошли в ее состав (до 270). В этот период произошли первые нападения франков на северо-восточные земли И.; около 262 франки достигли Таррагоны и разграбили город.

Первые свидетельства о существовании в испанских провинциях христианских общин относятся ко II в. (182—188, «Adversushaereses» Иринея Лионского, «Adversus Iudaeos» Тертулиана). В церковной традиции просветителями И. почитаются апостол Павел и апостол Иаков Зеведеев. Первые данные о внутренней организации христианских общин содержатся в письме св. Киприана Карфагенского пресвитеру Феликсу и общине Леона и Асторги и диакону Лелию и общине Мериды (254 или 255), в нем также упоминаются христиане Сарагосы. Развитие контактов и взаимовлияние христианских общин полуострова не привели к объединению вокруг одного главного по отношению ко всем остальным провинциям престола. Это объясняется еще и тем, что, как предполагается, распространение христианства на юге в Бетике и на востоке Тарраконской провинции происходило под влиянием, идущим из разных центров — из Сев. Африки и из Вост. Средиземноморья и Италии.

В III в. фиксируются первые факты преследования христиан в И. (мученичество св. Фруктуоза, Авгурия и Евлогия в Таррагоне в 259), а во время гонений Диоклетиана (303—304) мученическую смерть приняли Эметерий, Келедоний и Викентий (Сарагоса), Феликс (Жирона), Евлалия (Мерида), Кукуфат (Барселона), Иуст и Пастор (Алькала де Энарес).

В начале IV в., предположительно в Эльвире (Concilium Elberaninum, в округе Гранады), прошел первый известный собор иерархов испанской церкви. Выходцы из испанских провинций оказали очень серьезное влияние на процесс утверждения в империи ортодоксального исповедания. Кордовский епископ Осий входил в круг самых приближенных советников Константина I Великого и, возможно, принимал участие в составлении Медиоланского эдикта. Позже, с началом проповеди Ария, именно Осий настоял на созыве первого Вселенского собора для обсуждения основ вероучения.

Вестготское королевство

В начале V в. отряды свевов, вандалов и аланов (409) пересекают Пиренеи и начинают свои опустошительные набеги, действуя практически на всей территории испанских провинций. Вскоре они заключили соглашение с местными властями и выбрали несколько областей для поселения: вандалы-асдинги владели Галецией, свевам досталась западная часть той же провинции, аланам — Лузитания и Картахена, а вандалам-силингам — Бетика. Тарраконская провинция, благодаря упорному сопротивлению войск Геронция, военачальника узурпатора Максима (409—411), осталась свободной от варварских поселений.

Для освобождения И. от поселенцев-варваров, а также последних сторонников Максима на Пиренейский п-ов в качестве федератов Рима (договор был заключен с императором Гонорием) пришли отряды вестготов под предводительством Атаульфа (415); однако он умер в Барселоне, и основной частью военных действий командовал Валия (415—418). Аланы, по сообщению Идация, были уничтожены вестготами в 418, их король Адакс умер, а немногие уцелевшие присоединились в Галеции к вандалам-асдингам, признав власть короля Гундериха. Вандалы-асдинги Гундериха были вытеснены из Галеции в Бетику, где они опустошили Картахену и Севилью, а затем при Гейзерихе в 419 ушли в Сев. Африку. Валия нанес также поражение вандалам-силингам. Свевам удалось устоять перед вестготами, и их власть над западом и северо-западом И. сохранялась до 585.

В период 420—490-х под римским управлением остались только некоторые области полуострова — долина Эбро и средиземноморское побережье, остальные территории формально были подвластны вестготам, центр королевства которых находился в Тулузе. Предположительно в этот период число вестготов, поселившихся на полуострове, было очень невелико. Есть сведения о нескольких крупных военных походах, совершенных вестготами из Аквитании в И. В 455 в битве на р. Орбиго были разбиты свевы, пытавшиеся расширить территорию своего королевства на восток, а в правление Эвриха (466—484) были подчинены и те области Тарраконской провинции, где прежде сохранялось римское управление.

В 490-е начинается активная миграция вестготов на Пиренейский п-ов, отчасти связанная с давлением, которое испытывало Тулузское королевство со стороны франков. В 507 состоялось сражение при Пуатье (другое название битва при Вуйе) между армиями вестготского короля Алариха II и франкского короля Хлодвига, закончившееся победой последнего. В результате вестготы потеряли практически все земли в Аквитании и Галлии за исключением западной части Нарбоннской Галлии, которая получила название Септимания (Готия со времен Карла Великого). В 511 королем был провозглашен Амаларих, сын погибшего в битве при Пуатье Алариха и внук остготского короля Теодориха, который до 522 осуществлял протекторат над королевством вестготов и противостоял франкам, пытавшимся полностью вытеснить вестготов за Пиренеи.

При Тевдисе (531—548), который перенес свою резиденцию из Нарбона в Барселону, центр вестготского королевства переместился в И. Число вестготов, переселившихся в VI в. на Пиренейский п-ов, не превосходило 200 тыс. человек (последние оценки современных исследователей — 130—150 тыс.) при примерной численности местного населения в 6—8 млн человек. Археологические данные свидетельствуют, что компактные поселения вестготов располагались в основном в Центральной И., на Месете — в районе Сеговии, Бургоса, Сории, Гвадалахары, Мадрида, Толедо, Вальядолида и Паленсии (G. Ripoll Lopez, 1991). Вестготская элита селилась обычно в испано-римских городах.

До начала VII в. вестготам приходится прилагать усилия для подчинения территории полуострова. Помимо свевов, часть ее заняли византийцы. В 553 армия Восточной Римской империи, возглавляемая префектом претория Арля Либерием, высадилась в Бетике, предположительно в Картахене. Воспользовавшись борьбой за королевство, которую вели сторонники короля Агилы (549—554) и его соперника Атанагильда (555—567), они быстро подчинили почти все крупнейшие города Бетики. Первоначально византийцы действовали как союзники Атанагильда, который, взойдя на королевский престол, безуспешно пытался изгнать их из Бетики. Окончательно вытеснить византийцев удалось лишь в начале VII в.

Две других постоянных угрозы прочности власти вестготов исходили с севера: франки не оставляли попыток завладеть Септиманией, но с середины VI в. военные столкновения происходили все реже. Между представителями франкских и вестготских королевских родов заключались браки: Атанагильд выдал двух своих дочерей — Брунгильду и Галсвинту за короля Австразии Сигеберта I и короля Нейстрии Хильперика I, сын Леовигильда Герменгильд был женат на франкской принцессе Ингунде (дочери Брунгильды и Сигеберта I). Однако из-за удаленности Септимании от центра королевства, которым с середины VI в. стал Толедо, и влияния франкских королей, в этой области в середине V — VII в. сохранялось в достаточной степени независимое управление, а среди элиты нередко возникали заговоры против вестготских королей; самый крупный и наиболее подробно описанный в источниках (Historia Rebellionis Pauli adversus Wambam Юлиана Толедского) — мятеж против короля Вамбы в 673. Вторую угрозу представляли пиренейские племена васконов, которые регулярно совершали набеги на богатые долины северо-востока. Почти каждый вестготский король вынужден был отправлять армию (иногда не один раз) для защиты подданных от непокорных горцев. Иногда васконы действовали совместно с мятежной знатью Септимании, а также при поддержке франкских королей (630-е, в правление Дагоберта I).

Самые серьезные успехи в складывании территориального и политического единства вестготского королевства были достигнуты при короле Леовигильде (569—586): ему удалось подавить сопротивление испано-римской знати, особенно активно выступавшей против вестготов в городах Бетики и опиравшейся на помощь византийцев. Территории, подвластные последним, при нем сократились до узкой полосы на южном побережье. На севере было завоевано королевство свевов. Обстоятельства этого события не совсем ясны, поскольку излагаются авторами исторических сочинений (Григорий Турский, Иоанн Бикларский, Исидор Севильский) по-разному. После смерти короля Мирона (570—583), признавшего зависимость Свевского королевства от вестготов, его сын был смещен с трона и насильно пострижен в монахи своим родственником Андекой, что дало Леовигильду повод вмешаться и покарать мятежника, который в свою очередь был отправлен в монастырь. Других претендентов на престол не оказалось, и таким образом утвердилась власть Леовигильда. Он вернул исповедание арианства вместо ортодоксального христианства, которое ввел у свевов король Теодомир (559—570). После удачных кампаний на севере против кантабров и васконов Леовигильд решил для поддержания своей власти в области васконов выстроить город — так был основан Victoriacum (совр. Витория), а Леовигильд стал первым вестготским королем — основателем города в И. Около 578 был основан Рекополис (Сорита-де-лос-Канес, Гвадалахара), названный в честь Рекареда, второго сына короля. Основание городов было продиктовано не только необходимостью иметь надежный укрепленный пункт для контроля округи, но также и стремлением короля уподобить свою власть императорской. Он первым начинает чеканить золотую монету, где вместо имени императора выбивается имя вестготского короля (солиды Леовигильда), и эта традиция была продолжена его наследниками. Кроме того, Леовигильд известен как законодатель (Исидор, Hist. Got., 51), есть предположения, что изданные им законы были собраны в кодекс (так называемый Codex revisus), в котором корректировались отдельные положения законов Эвриха, в частности разрешались браки между испано-римлянами и вестготами. Однако неизвестно ни одной рукописи этого памятника, а тексты законов Леовигильда мы знаем благодаря их включению в более поздние кодификации. При дворе Леовигильда был введен новый церемониал, предусматривавший облачение короля в пышные одеяния на восточно-римский манер, тогда же появились такие королевские регалии, как трон и корона.

Леовигильд предпринимает также усилия для унификации своего королевства с точки зрения церковного устройства. Большинство его подданных, т. е. испано-римляне, исповедовали ортодоксальное христианство; сохранялись возникшие еще до прихода вестготов метрополии (Галлеция, Лузитания, Бетика, Тарраконская метрополия, Картахенская и Нарбоннская), в каждой из которых было несколько епископских кафедр (их число и местоположение менялось). Иерархи испанской ортодоксальной церкви собирались на поместные соборы и участвовали во Вселенских соборах. Леовигильд пытался укрепить арианскую церковь, он вернул арианство в королевстве свевов, созвал в 580 первый и единственный арианский собор. Серьезный конфликт, связанный с вероисповеданием, возник, когда старший сын Леовигильда — Герменгильд, возможно, под влиянием своей жены, франкской принцессы Ингунды, объявил о переходе в ортодоксальное христианство и стал претендовать на независимое правление в южных областях. Мятеж был подавлен в 582, а плененный Герменгильд отправлен в Валенсию, где погиб при неясных обстоятельства (канонизирован в 1585).

После смерти Леовигильда его сын и наследник Рекаред (586—601) отказался от политики укрепления арианства и в 587 принял ортодоксальное исповедание. В 589 на 3-м Толедском соборе оно было провозглашено обязательным для всего христианского населения королевства. После недолгого сопротивления арианских епископов и некоторых представителей знати (мятежи в Мериде, Нарбоне), в вестготской И. утвердилось единое христианское исповедание.