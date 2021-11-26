ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ (лат. Isidorus Hispalensis)

Латинский христианский писатель, архиепископ Гиспаленский (Севильский) в 600-601 гг.

Автор многочисленных произведений в области теологии, грамматики, истории, естественных наук. Наиболее известны его сочинения «О природе вещей» (De natura rerum), написанное по просьбе вестготского короля Сисебута (612-620), и «Этимологии» (Originum, Etymologiarum libri XX), в которых он, используя труды античных авторов (Варрона, Цицерона, Саллюстия, Плиния Старшего , Феста, Сервия, Лактанция, Августина, Боэция), составил подробную энциклопедию современных ему знаний, выступив, таким образом, посредником между античной и средневековой культурами.

«Этимологии» или «Истоки» включают 20 разделов, первые три книги посвящены Тривиуму (грамматике, риторике и диалктике) и квадривиуму (арифметике, геометрии, астрономии и музыке), то есть семи свободным искусствам (septem artes), остальные построены в форме энциклопедии, включающей знания о теологии, медицине, праве, географии, зоологии и т.д. Уже при жизни Исидора «Этимологии» пользовались невероятной популярностью, и оставались востребованными на протяжении всего Средневековья, о чем свидетельствует большое количество сохранившихся копий.

Первостепенное значение для истории Испании имеют написанные Исидором «Хроники вестготов», затем расширенные до «Истории готов, вандалов и свевов» (ок. 620 г.). В них описывается конфронтация готов и византийцев с IV по VII вв., особенно борьба за владычество в Южной Испании. В заключительной части «Истории» Исидор повествует о событиях со времени правления византийского императора Юстина II (565-578 гг.) до императора Ираклия I (610-641 гг.), включая нападения авар, соперничество цирковых партий и вторжение славян в Грецию.

В сборнике литературных биографий «О славных мужах» (De viris illustribus) Исидор описал жизнь латинских авторов византийской Испании, а также императоров Юстиниана I , Иоанна Бикларского и константинопольского патриарха Иоанна IV . Исидор Севильский председательствовал на IV Толедском соборе (631 г.), где было принято решение об избрании вестготских королей на собрании духовенства и знати. Канонизирован католической церковью в 1598 г. (при папе Клименте VIII).

Сочинения :

L’édition critique des œuvres d’Isidore de Séville / Éd. par Ma A. Andrés Sanz, 2008;

Исидор Севильский. Этимологии, или Начала в XX книгах. СПб., 2006.

Иллюстрация :

Статуя Исидора. Национальная библиотека в Мадриде.