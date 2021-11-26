ИНЭ ЗАКОНЫ

Инэ законы — первый законодательный сборник англосаксонского королевства Уэссекс, изданный королем Инэ (689—726) около 694.

В оригинальном варианте И. з. до нас не дошли и известны лишь как приложение к кодексу короля Альфреда Великого (871—899). Самой древней и единственной их полной копией в настоящее время является рукопись Cambridge MS 173, в которой, помимо них, содержится текст А «Англосаксонской хроники» (так называемая хроника Паркера). Остальные существующие копии И. з. (British Library, MS Cotton Otho B XI и MS Burney 277) фрагментарны. Первоначальное содержание И. з. неизвестно, поскольку Альфред Великий в прологе к своему кодексу упоминает о том, что не включил в него те части законов своих предшественников, которые показались ему непригодными.

Одной из важных задач И. з. было восстановление престижа королевской власти в Уэссексе после периода внутренней смуты, связанной с борьбой за престол после смерти короля Кэдваллы (ок. 686—688). Обращает на себя внимание более высокая степень выделенности уэссекского короля не только из массы рядовых свободных, но и из среды знати, а также большая, в сравнении с другими англосаксонскими королевствами, полнота прерогатив королевской власти. Так, И. з. вводят гораздо более высокие штрафы за посягательство на имущество, домашний мир и достоинство короля, чем иных акторов социально-политической жизни. И. з. также весьма определенны в фиксации верховенства короля над всей территорией страны. Кроме того, корона получает часть компенсаций за убийство не только любого свободного западного сакса, но и чужестранца, а также присваивает себе право регулировать отношения между свободными и несвободными своего королевства.

Согласно И. з. за королем была закреплена возможность применения карательных функций по отношению почти ко всему населению Уэссекса, хотя она и не стала еще всеобъемлющей. Тем самым ими было установлено представление о короле как о той верховной инстанции, которая может скорректировать и сам закон. Возможно, именно осмысление своего положения как положения господина, имеющего право приказывать и требовать исполнения своих приказаний, позволило Инэ употреблять в прологе своих законов такие формулировки, как «мой народ» (ure folk), «мои элдормены» (ure ealdormen), и, что весьма показательно, термин «подданные» (undergetheodendra) по отношению ко всем западным саксам.

И. з. дают определенное представление о хозяйственно-экономическом состоянии и социальном строе Уэссекса в VI—VII вв. В них, в частности, впервые упоминается гайда как единица земельного налогообложения, а также выделяются знать, свободные простолюдины и различные прослойки несвободных и полусвободных, в том числе из среды недавно покоренных бриттов.

Значительное внимание И. з. уделяют укреплению христианства и церковной организации, вводя штрафы за отказ от крещения и соблюдения религиозных обрядов и устанавливая повышенный, по сравнению с мирянами, вергельд священнослужителей.

Ист.. Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. F. Liebermann. 3 vols. Halle, 1903—1916. Vol. 1. P. 20—27, 89—123.

Лит.: Yorke B. Wessex in the Early Middle Ages. London, 1995.