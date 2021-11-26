ГРИГОРИЙ II (лат. Gregorius PP. II) На чтение: 1 минута

Папа римский в 715–731 гг.

Григорий родился в римской семье. В юности находился в плену у лангобардов, но сумел освободиться. Был казначеем, а потом и хранителем библиотеки Папского престола. В 711 г., будучи папским секретарем, посетил Константинополь , где участвовал в обсуждении итогов Трулльского собора.

В 715 г. избран Папой Римским (715–731 гг.). В понтификат Григория II Западной церкви удалось добиться заметный успехов в деле христианизации германских народов. Григорий II сумел договориться с герцогом баваров о создании диоцеза в их землях. Отправил с миссией к англосаксам Бонифация.

При Григории II значительно усилились позиции церкви на Британских островах. Он поощрял основание новых монастырей и даже отдал свой дом в Риме монашеской общине. Григорий II пытался избегать конфликтов с королем лангобардов, Лиутпрандом. В 721 г. по просьбе короля Григорий II выступил посредником в споре патриархов Аквилеи и Градо. Григорий II пытался разрешать конфликты между византийцами и лангобардами, нападавшими на Равеннский экзархат. В 729 г. ему удалось уговорить стороны заключить перемирие, соблюдавшееся до самой смерти Григория II в 731 г.

В 729 г. король лангобардов Лиутпранд в Сутри преподнёс Григорию II в дар некоторые города в области Лацио, что положило начало формированию Папского государства. При Григории II осложнились отношения Рима и Византии. Император Лев III Исавр попытался поднять налоги, выплачиваемые дукатом Рима, однако попытка окончилась изгнанием византийских чиновников из города.

В 725 г. была предпринята попытка убить Григория II. В 727 г. Григорий II осудил иконоборческую политику Льва III . В 729–730 г. Лев III пытался повлиять на Григория II и даже заключил весьма опасный для папства союз с Лиутпрандом, однако Григорию II удалось разобщить союзников, и между Григорием II и византийцами было заключено перемирие. Григорий II умер 11 февраля 731 г.

Иллюстрации:

Статуя папы Григория II в Гейдельберге.

Сочинения:

Послания Льву III Исавру «О святых иконах»;

«Libri X explanationum ecclesiasticarum»;

«Liber diurnus pontificum Romanorum».

PL. 89. Col. 495-534; MGH. Epp. T. 3. P. 266-269, 273-275.