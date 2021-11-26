ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ (лат. Gregorius PP. I)

Религиозный деятель, папа римский.

Григорий родился в знатной римской семье, тесно связанной с церковью. Папы Феликс III и Агапит были его родственниками. В молодости он занимал видный пост в римской администрации, но в 574 г. принял монашеский постриг и на собственные деньги основал несколько монастырей .

В 577 г. Григорий I Великий был отправлен в качестве папского представителя в Константинополь. Вернувшись в Рим в 585 г. стал настоятелем основанного им монастыря. В 590 г. после смерти папы Пелагия II (579–590 гг.) был избран папой римским.

При Григорий I Великий церковь вынуждена были исполнять многие функции светской власти, в частности, организовывать оборону против лангобардов, обеспечивать неимущих продовольствие содержать в порядке городские укрепления.

Григорий I Великий вынужден был вести фактически самостоятельную борьбу с лангобардами , поскольку византийская администрация в Равенне не согласовывала свои действия с ним. Не только войны с лангобардами были камнем преткновения Григория I Великого и Константинополя. Григорий критически отнесся к решению константинопольского патриарха Иоанна Постника (582–595 гг.) называть себя «вселенскими».

Григорий I Великий знаменит как писатель. Многие его сочинения легли в основу западной христианской традиции. Наиболее известные его толкования библейских книг: «Беседы на Евангелия», «Беседы на пророка Иезекииля», «Толкования на Песнь песней».

Для духовенства Григорий I Великий написал «Пастырское правило», которое служило столетиями в качестве нравственного кодекса для клира.

При Григории I Великом произошел переворот в церковном обряде. В его понтификат литургия приобрела тот вид, которые в значительной степени сохраняется поныне. Он реформировал церковное пение, сделав его более сложным (впоследствии оно получило название «григорианского»).

Иллюстрации:

Папа Григорий I Великий.

Сочинения:

«Беседы на Евангелия»;

«Беседы на пророка Иезекииля»;

«Толкования на Песнь песней»;

«Пастырское правило».