ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ, ДВОЕСЛОВ (латинское Gregorius Magnus) - Па­па Рим­ский (590-604), отец и учи­тель Церк­ви, хри­сти­ан­ский свя­той.

Ис­точ­ни­ка­ми жиз­не­опи­са­ния Григория I Великого яв­ля­ют­ся: его соб­ст­вен­ные со­чи­не­ния (в ча­стно­сти, «Диа­ло­ги о жиз­ни и чу­де­сах ита­лий­ских От­цов и о бес­смер­тии ду­ши», «Бе­се­ды на Еван­ге­лия»; по­сла­ния, пись­ма); со­чи­не­ния цер­ков­ных пи­са­те­лей, древ­ней­шие из ко­то­рых - «Ис­то­рия Фран­ков» Гри­го­рия Тур­ско­го (за­вер­ше­на около 594), «О зна­ме­ни­тых му­жах» Иси­до­ра Се­виль­ско­го (около 610), несколько глав «Цер­ков­ной ис­то­рии анг­лов» Бе­ды Дос­то­поч­тен­но­го (около 731), а так­же упо­ми­на­ния в «Ис­то­рии лан­го­бар­дов» Пав­ла Диа­ко­на (2-я половина VIII века). Древ­ней­шие латинские жи­тия Григория I Великого: «Жи­тие» (начало VIII века), со­став­ле­ние ко­то­ро­го при­пи­сы­ва­ет­ся Уитб­ско­му Ано­ни­му, «Жи­тие» (2-я половина VIII века), со­став­лен­ное Пав­лом Диа­ко­ном, «Жи­тие» (начало 870-х годов), со­став­лен­ное Иоан­ном Диа­ко­ном по ука­за­нию па­пы Рим­ско­го Ио­ан­на VIII (872-882).

Григорий I Великий при­над­ле­жал к од­но­му из влия­тель­ных се­на­тор­ских ро­дов (по пре­да­нию, к ро­ду Ани­ци­ев); пре­док (воз­мож­но, пра­пра­дед) Григория I Великого, Фе­ликс II (он же Фе­ликс III, 483-492), так­же был па­пой Рим­ским. По­лу­чил под­го­тов­ку в ри­то­ри­ке, фи­ло­со­фии, позд­нее - уг­луб­лён­ное об­ра­зо­ва­ние в об­лас­ти пра­ва; около 572 или 573 годов стал пре­фек­том Ри­ма, но вско­ре ос­та­вил служ­бу и при­нял мо­на­ше­ст­во . Унас­ле­до­вав боль­шое со­стоя­ние, ос­но­вал 6 мо­на­сты­рей в ро­до­вых по­ме­сть­ях на Си­ци­лии, а так­же пре­вра­тил в монастырь Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го свой дом на Це­лий­ском хол­ме в Ри­ме. Около 577-578 годов по­став­лен в диа­ко­ны-ре­гио­на­рии па­пой Бе­не­дик­том I (575-579), около 579-580 годов на­прав­лен па­пой Пе­ла­ги­ем II (579-590) в Кон­стан­ти­но­поль в ка­чест­ве пап­ско­го пред­ста­ви­те­ля (апок­ри­сиа­рия) при дво­ре императора Ти­ве­рия (578-582) с це­лью за­ру­чить­ся под­держ­кой ви­зантийского дво­ра в про­ти­во­стоя­нии лан­го­бард­ско­му втор­же­нию; около 586 года вер­нул­ся в Рим, став бли­жай­шим по­мощ­ни­ком па­пы Рим­ско­го Пе­ла­гия II. В 590 году из­бран на Римскую ка­фед­ру.

В на­ча­ле пон­ти­фи­ка­та на­ла­дил управ­ле­ние цер­ков­ны­ми зем­ля­ми, на­хо­див­ши­ми­ся в Средней и Южной Ита­лии, на Си­ци­лии, Сар­ди­нии, Кор­си­ке, а так­же в Северной Аф­ри­ке и Ил­ли­ри­ке, стре­мясь уве­ли­чить их до­ход­ность. Григорий I Великий за­бо­тил­ся так­же о ка­но­нич­но­сти из­бра­ния епи­ско­пов в этих об­лас­тях, при­ни­мав­ших по­свя­ще­ние в Ри­ме; в пе­ри­од его пон­ти­фи­ка­та ре­гу­ляр­ны­ми ста­ли со­бо­ры епи­ско­па­та ука­зан­ных об­лас­тей, на ко­то­рых ре­ша­лись в том числе су­деб­ные и юрис­дик­ци­он­ные во­про­сы. При­дер­жи­вал­ся по­ли­ти­ки мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния с лан­го­бар­да­ми. При уча­стии Григория I Великого с лан­го­бар­да­ми бы­ли за­клю­че­ны пе­ре­ми­рия (592 и 594), а так­же мир (599), что в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ло на­ча­лу про­цес­са пе­ре­хо­да лан­го­бар­дов (ча­стью языч­ни­ков, ча­стью ари­ан) в пра­во­сла­вие. Под­дер­жи­вая раз­ви­тие мо­на­ше­ст­ва, вы­сту­пил с кри­ти­кой эдик­та ви­зантийского императора Мав­ри­кия, за­пре­щав­ше­го при­ня­тие мо­на­ше­ст­ва ли­цам на во­енной и государственной служ­бе, ук­ре­п­лял внут­ри­цер­ков­ную дис­ци­п­ли­ну, бо­рол­ся с си­мо­ни­ей. В ию­ле 595 года под пред­се­да­тель­ст­вом Григория I Великоо со­сто­ял­ся По­ме­ст­ный со­бор рим­ской церк­ви, при­няв­ший ряд дис­ци­п­ли­нар­ных и ка­но­нических оп­ре­де­ле­ний. Так, был ус­та­нов­лен твёр­дый по­ря­док бо­го­слу­же­ния; в сфе­ре мо­на­ше­ской жиз­ни бы­ла осо­бо под­чёрк­нута связь мо­на­ше­ст­ва и цер­ков­ной ор­га­ни­за­ции во гла­ве с па­пой Рим­ским; пре­ду­смат­ри­ва­лась воз­мож­ность ос­во­бо­ж­де­ния мо­на­сты­рей из-под кон­тро­ля ме­ст­но­го епи­ско­па­та; срок по­слуш­ни­че­ст­ва уве­ли­чен до 2 лет. Григорий I Великий ор­га­ни­зо­вал хри­сти­ан­скую мис­сию в Бри­та­нию (595-596), бла­го­да­ря ко­то­рой в Бри­та­нии на­ча­лось рас­про­стра­не­ние римской цер­ков­ной тра­ди­ции и юрис­дик­ции. К пон­ти­фи­ка­ту Григория I Великого от­но­сит­ся по­пыт­ка на­ла­дить пол­но­цен­ное ка­но­ническое об­ще­ние с ис­пан­ской и галль­ской церк­ва­ми.

Григорий I Великий - ав­тор зна­чительного чис­ла фи­лософских, бо­го­слов­ских, эк­зе­ге­тических, пас­тыр­ско-ди­дак­тических и ас­ке­тических со­чи­не­ний, а так­же об­шир­но­го эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия. К наи­бо­лее из­вест­ным от­но­сят­ся его эк­зе­ге­тические со­чи­не­ния: «Тол­ко­ва­ние на Кни­гу Ио­ва, или Нрав­ст­вен­ные тол­ко­ва­ния» (латинское «Expositio in librum Iob sive Mo­ralia», в 35 кни­гах, на­ча­то в 580-х годах), «Бе­се­ды на Еван­ге­лия» (латинское «Homiliae in Evangelia», 40 бе­сед в 2 кни­гах, 590-593 годы), «Бе­се­ды на Кни­гу про­ро­ка Ие­зе­кии­ля» (латинское «Homiliae in Ezechielem Prophetam», 22 бе­се­ды в 2 кни­гах, 593-594 годы), «Бе­се­ды на Кни­гу Пес­ни Пес­ней» (латинское «Homiliae in Canticum Canti­co­rum», около 594-598 годов). Эк­зе­ге­тические со­чи­не­ния Григория I Великого сви­де­тель­ст­ву­ют о зна­чительном влия­нии на не­го фи­ло­со­фии и бо­го­сло­вия Ори­ге­на (например, «Бе­се­ды на Кни­гу Пес­ни Пес­ней»); яв­ля­ют­ся, как, например, «Бе­се­ды на Кни­гу про­ро­ка Ие­зе­кии­ля», важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии Ита­лии эпо­хи лан­го­бард­ско­го за­вое­ва­ния. В «Тол­ко­ва­нии на Кни­гу Ио­ва…» ав­тор­ский за­мы­сел от­тал­ки­ва­ет­ся от биб­лей­ско­го тек­ста в рас­смот­ре­нии бу­к­валь­но­го смыс­ла, пе­ре­хо­дя за­тем к мис­тическому, про­об­раз­но­му, нрав­ст­вен­но­му тол­ко­ва­нию. К наи­бо­лее из­вест­ным пас­тыр­ско-ди­дак­тическим и ас­ке­тическим со­чи­не­ни­ям Григория I Великого от­но­сят­ся: «Пас­тыр­ское пра­ви­ло» (латинское «Regula pastoralis», начало 590-х годов), а так­же зна­ме­ни­тые «Диа­ло­ги о жиз­ни и чу­де­сах ита­лий­ских От­цов и о бес­смер­тии ду­ши» (латинское «Dialogi de vita et miraculis Patrum Italicorum et de aeter­nitate animarum», в 4 кни­гах, 593-594 годы), пер­вый па­те­рик, по на­зва­нию ко­то­ро­го Григорий I Великий в пра­во­слав­ной тра­ди­ции име­ну­ет­ся Двое­сло­вом. «Диа­ло­ги», а так­же «Пас­тыр­ское пра­ви­ло» с IX века при­об­ре­ли зна­чительную из­вест­ность в славянских зем­лях, с XI-XII веков - на Ру­си. «Пас­тыр­ское пра­ви­ло», по­свя­щён­ное епископу Ио­ан­ну Ра­венн­ско­му, со­сто­ит из 4 час­тей: 1-я по­свя­ще­на из­ло­же­нию то­го, ка­ки­ми ка­че­ст­ва­ми дол­жен об­ла­дать при­зван­ный к пас­тыр­ско­му слу­же­нию, 2-я - ка­ки­ми ка­че­ст­ва­ми долж­на от­ли­чать­ся жизнь ис­тин­но­го пас­ты­ря, 3-я - о ка­но­нах го­ми­ле­ти­ки и пра­ви­лах на­зи­да­ния па­ст­вы различных со­сло­вий и со­стоя­ния, 4-я - о еже­час­ном сми­ре­нии пас­ты­ря. «Диа­ло­ги» Григория I Великого пред­став­ля­ют со­бой агио­гра­фические со­чи­не­ния, со­вме­щаю­щие жи­тий­ные и ав­то­био­гра­фические сю­же­ты. Эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Григория I Великого объ­е­ди­ня­ет бо­лее 800 со­хра­нив­ших­ся до на­ших дней пи­сем, со­б­ран­ных в 14 кни­гах.

День па­мя­ти в восточной Церк­ви - 12(25) мар­та; в западной Церк­ви - 3 сен­тяб­ря.

Иллюстрации:

«Свя­той Дух, дик­тую­щий Гри­го­рию Ве­ли­ко­му». Сло­но­вая кость. 10 в. Ху­до­жест­вен­но-ис­то­ри­чес­кий му­зей (Ве­на). Архив БРЭ.