ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ
ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ - христианский святой, один из основателей монашеского пустынножительства в Палестине.
Родился в знатной семье, возможно, принадлежавшей к сословию куриалов. Около 396 года в Мелитене рукоположен в священники. Стремясь вести монашеский образ жизни, следуя идеалу аскетизма преподобного Антония Великого, покинул родной город и отправился в Палестину (около 406 года). Около 411 года Евфимий Великий совместно с Феоктистом из Каппадокии поселился в заброшенной пещере. Постепенно вокруг их жилища возник общежительный монастырь. Оставив Феоктиста его настоятелем, Евфимий Великий основал другие обители: Марду, Аристобулию и, наконец, лавру (в 5 километрах от монастыря Феоктиста). Обитель первоначально была рассчитана на 15 насельников; в ней был установлен необщежительный устав. Большую часть времени монахи жили и трудились самостоятельно, собираясь на совместные молитвы и трапезы лишь по субботам и воскресеньям. Во время христологических споров середины V века Евфимий Великий принял вероопределение Халкидонского собора (451) и поддержал патриарха Ювеналия Иерусалимского в его борьбе с монофизитской оппозицией части палестинского монашества. Уже при жизни Евфимий Великий пользовался славой великого аскета и подвижника; им был обращён в христианство один из вождей арабских племён Палестины, филарх Аспебет. Житие Евстафия Великого написано вскоре после его смерти Кириллом Скифопольским; позднейшая литературная переработка создана Симеоном Метафрастом в X веке.
День памяти – 20 января (2 февраля).
Источники:
Kyrillos von Skythopolis. Leben des Euthymios / Hrsg. von E. Schwartz. Lpz., 1939;
Symeon Metaphrastes. Vita S. Euphymii // Migne PG. T. 114.