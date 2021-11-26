ЭКСПАНСИЯ ВИКИНГОВ

Экспансия викингов развивалась в двух направлениях: западном (даны и норвежцы) и восточном (шведы).

С 793 года, после набега данов на монастырь Линдисфарн у побережья Нортумбрии, началось покорение Британии норвежцами и данами. В IX веке в руках датчан оказалась большая часть страны: половина Нортумбрии и Мерсии, Восточная Англия и Эссекс. Там была образована «область датского права» Денло.

Норвежцы колонизировали восток и запад Шотландии, Шетландские острова, острова Мэн, Гебридские и Фарерские острова, Исландию, а также восточное побережье Ирландии.

При Альфреде Великом (871-899/900) Англия освободилась от власти викингов, однако в 1016 году датский король Кнут Великий стал королем Англии, сделав ее центром своего государства, включавшего Данию, Норвегию и южную область Швеции. При его сыновьях королевство развалилось, а в Англии с 1066 года установилась Нормандская династия. В XI веке от скандинавов освободились Ирландия и Шотландия.

Одновременно датчане и норвежцы совершали грабительские походы на континентальную Европу (Франция, Италия, Испания). В 40-60-е гг. IX века они усилили набеги на Францию, и в 911 году Роллон основал на нижнем течении Сены вассальное Франции герцогство Нормандия. Выходцы из Нормандии впоследствии образовали в 1066 году Нормандскую династию в Англии и в начале XII века норманнское Сицилийское королевство.

Иллюстрации:

Изображение викингов. Французская рукопись (IX века).

Автор статьи: Перепечкин К. В.