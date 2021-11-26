БЕАТ ЛИЕБАНСКИЙ

Монах и церковный писатель, подвизавшийся в обители Святого Мартина Турского (ныне известном как Санто-Торибио), расположенной в долине Лиебана.

Известен своими посланиями и трактатом «Апологетика», направленными против архиепископа Толедо Элипанда, приверженца адопционистской ереси. В ходе полемики апеллировал к авторитету папы Римского и императора Карла Великого , на помощь которых рассчитывал против «толедского мятежника».

В своих «Комментариях на Апокалипсис св. Иоанна» первым называет св. Иакова небесным патроном Испании; ему же он, вероятно, посвятил гимн «О Слово Божие, рожденное устами Отца» (O Dei Verbum Patris ore proditum).

Самое известное сочинение Б. Л. — «Комментарии» (ок. 786). За основу были взяты тексты Примария и Тикония (африканских церковных писателей), а также Апрингия Бежского. Комментарии активно копировались, рукописи, как правило, делали иллюминированными. Текст стал называться по имени автора. Так называемые «Беаты» — исключительно ценные и изучаемые средневековые манускрипты.

Всего известно 27 рукописей, из них 24 иллюминированные; датируются X—XIII вв., самые ранние из них — X и XI вв.

Сочинения:

Sancti Beati presbyteri hispani Liebanensis // Apocalipsim ac utriusque foederis paginas commentaria / Ed. Е. Florez. Madrid, 1770;

Beati et Heterii. Liber contra Elipandum, sive de adoptione Christi Filii Dei // Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 96. Сol. 859—1030.

Автор статьи: Г. А. Попова.

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