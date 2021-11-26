БАВАРСКАЯ ПРАВДА

Раннесредневековый памятник обычного права баваров.

Б. п. возникла на волне кодификации обычного права при Меровингах . Полный текст Б. п. обычно датируют первой половиной VIII в., но отдельные ее части относят к VII и даже к VI в. Во время записи Б. п. герцогство Бавария находилось в зависимости от Франкского государства, поэтому в составлении судебника могли участвовать франкские должностные лица . Инициатива составления Б. п., согласно различным гипотезам, принадлежала франкским королям (Э. фон Швинд, Г. Бруннер), майордомам Пипинидам (Б. Круш), баварским герцогам (Э. Мейер, К. Крешель) или духовенству (К. Бейерле). Б. п. представляет собой компиляцию из сводов обычного права и законодательства, известных в то время на территории Баварии: королевского законодательства Меровингов, восходящего к VII в., Вестготской правды (кодекса Эйриха), лангобардского эдикта Ротари, Салической правды и Аламаннской правды.

Впоследствии к основному тексту Б. п. были добавлены несколько церковных и королевских декретов Каролингского периода (см. Каролинги ), а также два капитулярия Карла Великого , изданные специально для Баварии. Б. п. дошла до нас примерно в 30 списках, по большей части относящихся к IX—X вв., а также к XII в. Древнейшим списком является Ингольштадтская рукопись (ок. 800), научное издание которой выпустил К. Бейерле в 1926. В соответствии с персональным принципом действия права, характерным для Раннего средневековья, каждый индивид независимо от местонахождения подчинялся праву того племени, к которому принадлежал. Поэтому Б. п. была предназначена только для баваров.

Жизнь романского населения Баварии регламентировалась римским правом (например, Бревиарием Алариха). Подобно большинству варварских правд, Б. п. содержит очень мало част­но-правовых норм. В ней имеются титулы, регулирующие публично-правовые отношения (например, о статусе Церкви, о статусе герцогов и знатнейших «генеалогий»), семейные отношения (о запрете браков между родственниками, о проступках жен и т. д.). Большинство же норм относится к уголовному праву (о возмещениях за вред, причиненный свободным, отпущенникам и рабам; о кражах и поджогах; о нарушении границы владения; о нанесении увечий животным и т. д.). Б. п. содержит также интересный материал о судопроизводстве, о социальной структуре баварского общества, о повинностях рабов и колонов в церковных владениях, о структуре земельного владения и о сельскохозяйственных занятиях баваров.

Автор статьи: Е. Ю. Капранова.

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