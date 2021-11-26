АССЕР

Валлиец, монах монастыря Сент-Дэвидс в Диведе, епископ Шерборна (назначен в период с 892 до 900), один из членов «придворного ученого кружка» короля Альфреда Великого , автор «Жизнеописания короля Альфреда».

Имя А. — древнееврейское и заимствовано из Ветхого Завета (Быт. 30:13; в Синодальном переводе — Асир). Валлийские клирики часто брали ветхозаветные имена; в средневековых валлийских источниках упоминаются несколько А. Согласно традиции, восходящей к блаженному Иерониму , это имя переводится как «блаженный», что позволило М. Лапиджу высказать предположение, что первоначально А. звали Гвин (валлийское имя с тем же значением). Подписи А. встречаются в нескольких грамотах начала Х в. (самая ранняя датируется 900); его имя фигурирует в перечне епископов Шерборна; о его смерти сообщают Англосаксонская хроника и валлийские Анналы Камбрии. В предисловии к древнеанглийскому переводу «Обязанностей пастыря» Григория I Великого А. назван в числе тех, кто помогал королю в работе над переводом. Уильям Мальмсберийский пишет, что А. участвовал также в переводе «Утешения философией» Боэция. Наши знания об А. основаны по большей части на сведениях, содержащихся в составленном им «Жизнеописании короля Альфреда». Согласно этим свидетельствам, А. был родичем Нобиса, епископа Сент-Дэвидса (ум. 873/874), воспитывался, учился и принял постриг в этом монастыре. В 885 он получил приглашение от Альфреда, короля Уэссекса, «стать его приближенным» и жить при уэссекском дворе. А., однако, не захотел покидать свой монастырь и в дальнейшем по договоренности полгода находился при дворе Альфреда, а полгода — в Уэльсе. В конце своего первого пребывания в Англии А. получил от Альфреда в дар два монастыря (Конгресбери и Бануэлл, Соммерсет), а впоследствии — епископскую кафедру в Шерборне. По его собственным словам, главной обязанностью А. при дворе было читать королю вслух книги, «какие ему хотелось и какие были под рукой», но, судя по его широкой осведомленности об англий­ских реалиях, он принимал активное участие в государственных делах и, возможно, исполнял обязанности королевского секретаря. «Жизнеописание короля Альфреда» составлено, по-видимому, ок. 893. Прообразом для него послужило, по всей вероятности, сочинение Эйнхарда «Жизнь Карла Великого» (в главе 73 имеется прямая цитата из этого произведения). При изложении исторических событий А. опирался на Англосаксонскую хронику, дополняя ее во многих случаях интересными свидетельствами, полученными, очевидно, при уэссекском дворе. «Жизнеописание» написано на цветистой латыни и предназначалось, вероятно, для валлийской аудитории. К этому времени все валлийские правители признали верховную власть англосаксонского короля, и А., видимо, рассчитывал познакомить своих соплеменников с характером и достижениями их нового господина. Дошедший до нас текст «Жизнеописания» производит впечатление скорее черновика, чем законченного сочинения, и обрывается, как кажется, на середине повествования. Единственная рукопись сочинения А., сохранившаяся до Нового времени, была написана ок. 1000, предположительно в Юж. Англии. Она находилась в коллекции сэра Роберта Коттона (1571—1631) и сгорела в 1731. Сохранились, однако, два списка XVI в. и издания Мэтью Паркера (1574) и Френсиса Уайза (1722). Обширные фрагменты из сочинения А. включены в Historia regum Симеона Даремского, хронику Флоренса Вустерского и Анналы Сент-Ниотс, составленные в Бери-Сент-Эдмундсе во второй половине XII в. Авторство А. часто подвергалось и подвергается сомнению, но в самом тексте нет ничего, что позволяло бы однозначно идентифицировать его как подделку.

Сочинения:

Asser. Life of King Alfred by Asser Together With the Annals of Saint Neot’s Erroneously Ascribed to Asser / Ed. by W.H. Stevenson. Oxford, 1904.

Автор статьи: Метлицкая З.Ю.