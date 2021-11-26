АЛЛОД (нем. Allod; франкск. Аlodis, от al ‒ полный и od ‒ владение; возможно, сканд. Odal; лат. Allodium).

У германских племен времен Тацита и в раннефеодальных государствах Западной Европы — полная, безусловная, свободно отчуждаемая (прежде всего — передаваемая по наследству) индивидуально-семейная земельная собственность.

Аллод ведет происхождение от земельных владений германских дружин , утвердившихся в провинциях Западной Римской империи в период ее упадка; он образовался как результат захватов, заимок и дележа завоеванных территорий между дружинниками. Аллод, как приобретенный непосредственно владельцем участок земли, был независим от податных обязательств по отношению к раннефеодальному государству. Будучи исключительной собственностью отдельной семьи, он не передавался по завещанию постороннему лицу. Первой юридической фиксацией права наследования аллода была Салическая правда : согласно ее 59-й главе (De alodis), право наследования пахотного надела закреплялось за потомками по мужской линии, т. е. сыновьями умершего (движимость могла наследоваться как по мужской, так и по женской линии). Поздняя форма аллода складывается к началу VI в. у вестготов и бургундов, к концу VII в. — у франков , в VII–VIII вв. — у других племен, в начале IX в. — у саксов, фризов. Примером аллода может служить хозяйство франка или «простого свободного» представителя англосаксонского общества — керла. Оно состояло из дома, двора, надворных построек, пахотной земли и разного рода угодий. «Пришельцев» принимали в их число только с согласия членов поселения. Как свидетельствует 45-я глава Салической правды, переселенец не мог войти в число жителей той или иной «виллы», если хотя бы один человек из числа проживающих в ней не выражал своего согласия на его поселение. В одном из документов IX в., составленном при Каролингах в Северной Италии, говорится: «Не может человек поселиться, если соседи [не выразят своего согласия на пользование] травой, водой и дорогой». Наделом керла англосаксонского периода являлся земельный участок, площадь которого составляла гайду (около 120 акров); с учетом этой площади определялся вергельд керла. Примерно таким же по площади мог быть и надел простого свободного франка, вергельд за убийство которого, согласно главе 15-й Салической правды, составлял 200 солидов. Владелец аллода был свободен от рентных обязательств и служб вышестоящему лицу, однако он платил штрафы по приговору, мог давать на суде очистительную присягу в качестве соприсяжника, имел право частного покровительства и взимания штрафа в случае нанесенной обиды. О том, что размер земельного участка владельца аллода мог влиять на его социальный статус, в англосаксонском обществе, например, свидетельствует то, что вергельд эрла («знатного свободного») был до конца VII в. вдвое выше вергельда керла и равнялся 400 шиллингам — и прежде всего потому, что минимальный аллод эрла составлял приблизительно 2 гайды. С конца VII в. вергельд эрла составляет уже 600 шиллингов. Знатные аллодисты в англосаксонском обществе вели свое хозяйство на основе использования труда лэтов, не имевших собственной земли, и рабов. Салическая правда также свидетельствует о наличии зависимых категорий населения, занятых в хозяйстве свободных франков: это были литы, рабы и вольноотпущенники. Существовали также церковные (монастырские) аллоды, особенно распространенные в германских землях, а также на территории Испанской марки. С развитием феодальных отношений большая часть мелких аллодов постепенно превратилась в крестьянские держания, а аллоды средних и крупных землевладельцев — в бенефиции и феоды. Значительную роль в указанных процессах играла коммендация: более слабый аллодист передавал себя под покровительство более сильного, становившегося его сеньором (глафордом или лордом). Уже в древних англосаксонских «Правдах» обнаруживаются следы частной власти над свободными аллодистами, прошедшими коммендацию. Коммендация, по-видимому, может считаться основополагающим процессом в постепенной замене аллодов бенефициями и феодами. В Каталонии X–XII вв. процесс феодализации отразился в трансформации самого термина «аллод», который постепенно приобретал троякое значение. Он употреблялся в грамотах и картуляриях для обозначения, во-первых, аллодиальной собственности (церковных земель, земель крупных магнатов , владений рыцарей-вассалов, крестьянских свободных наделов); во-вторых, земельной собственности, уже переставшей быть аллодом, а являвшейся феодом или держанием; в-третьих, выступал в качестве своего рода «технического термина», под которым понималась пахотная земля (в отличие от земель альменды). Аллодиальная собственность продолжала существовать в течение всего Средневековья . Таким образом, в целом аллодиальная собственность — собственность не иерархичная, а безусловная, не основанная на феодальном принципе подчинения земли земле.

Автор статьи: М. В. Винокурова.

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