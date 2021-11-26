ЗАГУЭ

ЗАГУЭ - полулегендарная династия христианских царей Эфиопии.

В XI - начале XII веков пра­ви­те­ли од­но­именного ран­не­фео­даль­но­го го­су­дар­ст­ва в области Лас­та (Центральная Эфио­пия). В 1137 году объ­е­ди­ни­ли под сво­ей вла­стью всю хри­сти­ан­скую Эфио­пию, ус­та­но­ви­ли свя­зи с Егип­том и Йе­ме­ном. По пре­да­нию, при ца­ре Ла­ли­бэ­ле бы­ли соз­да­ны зна­ме­ни­тые скаль­ные хра­мы Ла­ли­бэ­ла . В середине XIII века цар­ст­во Загуэ при­шло в упа­док, часть зе­мель бы­ла за­воё­ва­на государством Да­мот. В 1270 году вер­хов­ную власть в хри­сти­ан­ской Эфио­пии за­хва­тил пред­ста­ви­тель ди­на­стии из об­ла­стей Тэ­гу­лет и Менз (Центральной Эфио­пии) Йе­ку­но-Ам­ляк. Впо­след­ст­вии этот пе­ре­во­рот был при­знан вос­ста­нов­ле­ни­ем «за­кон­ной» ди­на­стии ак­сум­ских ца­рей (смотри Со­ло­мо­но­ва ди­на­стия) на тро­не Эфио­пии (смотри Аксумское царство ). Загуэ со­хра­ни­ли в сво­ём вла­де­нии область Лас­та. К по­том­кам Загуэ при­чис­ля­ют императора Тэк­ле-Гий­ор­ги­са II (1868-1872).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)