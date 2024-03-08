ТЕКРУР

Текрýр — государство в Зап. Африке в IX–XV вв. в бассейне р. Сенегал на территории современных Сенегала и Мали. Центр Т. находился на левом берегу, в области Фута, столица — в районе современного г. Подор на севере Сенегала. Этническую основу Т. составили фульбе, волоф, серер. Один из центров транссахарской торговли с Сев. Африкой. Вывози­лись из Т. золото, рабы, соль. Одно из первых исламских государств в Зап. Африке (с середины XI в.). Принятие ислама способствовало союзу с Альморавидами в борьбе со средневековой Ганой за контроль над торговыми путями. Основное занятие населения — земледелие и скотоводство. С конца XIII и до начала XV в. Т. находился в вассальной зависимости от средневекового государства Мали. XIV–XV вв. для Т. было временем смут и династических междоусобиц, он оказался раздробленным на множество мелких вождеств. В середине XV в. большинство их было захвачено государством Джолоф, остальные вошли в состав государства Сонгай .

Лит. : Куббель Л. Е. «Страна золота» — века, культуры, государства. 2-е изд. М., 1990. С. В. Мазов.