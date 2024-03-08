СУНДЬЯТА КЕЙТА

Сундья́та ( мандинка Sunjata) Кéйта (1217 (?) — 1250/1255) — правитель (манса) средневекового государства Мали . Объединил племена народа мандинка. В 1235 в битве при Крине разгромил вой­ско правителя народа сусу, что сделало возможным завоевание и подчинение обширных территорий от верхнего течения р. Сенегал до среднего течения р. Нигер, в 1240 занял столицу древней Ганы — Кумби-Сале. На правом притоке Нигера р. Санкорани основал новую столицу Мали — Ниани. Установил контроль над путями торговли солью и золотом, обеспечив гегемонию Мали в Зап. Судане. Положил начало созданию земледельческих поселений из посаженных на землю пленников. Ввел выращивание хлопка и ткачество. Создал свод законов, который был записан позднее. Главный герой «Эпоса о Сундьяте», известного благодаря устной традиции мандинка и ныне признанного важным источником по истории Мали .

Лит. : Сундьята. Мандингский эпос. М.–Л., 1963; Куббель Л. Е. «Страна золота» — века, культуры, государства. 2-е изд. М., 1990. С. В. Мазов.