НУПЕ

НУПЕ - средневековое государство народа нупе в районе слияния рек Нигер и Кадуна.

Сло­жи­лось, по раз­ным ис­точ­ни­кам, ме­ж­ду X и XV веками. Ле­ген­дар­ным ос­но­ва­те­лем Нупе счи­та­ет­ся Тсое­де, сын пра­ви­те­ля государства Ига­ла, за­ни­мав­ше­го в древ­но­сти тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щие к реке Ни­гер. В отдельные пе­рио­ды сво­ей ис­то­рии Нупе под­чи­ня­лось хау­са го­су­дар­ст­вам и йо­ру­ба го­су­дар­ст­вам. В Нупе по­лу­чи­ли раз­ви­тие мно­го­численные ре­мёс­ла: ху­дожественное ли­тьё из мед­ных спла­вов, куз­неч­ное де­ло, про­изводство стек­ла, об­ра­бот­ка ко­жи, тка­че­ст­во. В об­щественном строе Нупе в XV-XVI веках ран­не­фе­о­даль­ные государственные ин­сти­ту­ты со­че­та­лись с эле­мен­та­ми об­щин­но-ро­до­вых ор­га­ни­за­ций. В середине XVIII века пра­ви­те­ли Нупе при­ня­ли ис­лам . В 1796 году в ре­зуль­та­те внутренних войн Нупе раз­де­ли­лось на вос­точ­ную (центр - город Гба­ра) и западную (город Ра­ба) об­лас­ти. Позд­нее вслед­ст­вие опус­то­шительных на­бе­гов ра­бо­тор­гов­цев фак­ти­че­ски рас­па­лось на 7 не­за­ви­си­мых эми­ра­тов. В начале XIX века по­па­ло под власть фуль­бе. С начала 1890-х годов зем­ли Нупе кон­тро­ли­ро­ва­лись британской Ко­ро­лев­ской ни­гер­ской ком­па­нией. В 1901 году Нупе во­шло в со­став провинции Ну­пе (с 1908 года провинции Ни­гер) британского про­тек­то­ра­та Северная Ни­ге­рия.

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