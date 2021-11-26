МУКУРРА Мукурра (Макура, Макурия) — государство в долине Нила, между 3-м и 5-м порогами (территория современного Судана).

Мукурра (Макура, Макурия) — государство в долине Нила, между 3-м и 5-м порогами (территория современного Судана). Сложилось к середине VI в. В 569—570 население М. приняло христианство. В 640-е М. смогла отразить вторжение арабских завоевателей. В 651 заключила договор с мусульманскими правителями Египта: арабы отказались от попыток завоевать М. и устанавливались торговые отношения. Развивая успех, правители М. присоединили Нобадию на севере, были установлены династические связи с государством Алва на юге. Во 2-й половине VII в. церковь М. стала монофизитской. Расцвет М. в VIII—XI вв. был обусловлен выгодным положением на торговых путях и мирными отношениями с Египтом. Нубийский язык распространился по Сахелю, а М. стала главным связующим звеном между Северной и Тропической Африкой. Кризис наступил в XIII—XIV вв., когда мусульманские правители Египта начали военные походы на юг. В 1365 в М. разразилась междоусобная борьба, приведшая к отпадению части территорий на юге и захвату мусульманами Донголы. В XVI в. мусульманские завоеватели окончательно установили контроль над средним течением Нила, что привело к исламизации и арабизации местного населения.

Лит. : Кобищанов Ю. М . Северо-Восточная Африка в раннесредневековом мире. М., 1980; Egypt and Africa: Nubia from Prehistory to Islam / W. V. Davies. London, 1991; Ruffini G. R . Medieval Nubia. A Social and Economic History. Oxford, 2012. А. В. Воеводский.