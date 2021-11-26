МОГАДИШО (ГОРОД)

МОГАДИШО (вто­рое мест­ное название - Ха­мар) - Сто­ли­ца Со­ма­ли.

Население 1,5 млн. человек (2012 год; по другим дан­ным, до 3 млн. человек). Рас­по­ло­же­на в южной час­ти стра­ны, на по­бе­ре­жье Ин­дий­ско­го океана (порт). Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Аден-Ад­де и K50 (в 50 км от го­ро­да).

Ос­но­ван арабскими и персидскими куп­ца­ми в XII веке; в XII-XVII веках центр государства Мо­га­ди­шо . С конца XVII века под вла­стью Оман­ско­го сул­та­на­та, в начале XIXвека кон­тро­ли­ро­вал­ся (но­ми­наль­но) сул­та­на­ми Зан­зи­ба­ра. В 1905-1960 годы администратичный центр Италь­ян­ско­го Со­ма­ли. С ию­ля 1960 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Со­ма­лий­ской Рес­пуб­ли­ки. В 1991-1992 годы в хо­де гражданской вой­ны прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен. В октябре 1993 года в Могадишо про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду пов­станческими от­ря­да­ми и ми­ро­творческими си­ла­ми ООН (на­хо­ди­лись в Со­ма­ли в 1992-1995 годы). В 2006 году кон­троль над Могадишо ус­та­но­ви­ла ис­ла­ми­ст­ская организация Со­юз ис­лам­ских су­дов; в начале 2007 года го­род ос­во­бо­ж­дён воо­руженными фор­ми­ро­ва­ни­я­ми Пе­ре­ход­но­го фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва Со­ма­ли совместно с эфи­опскими под­раз­де­ле­ния­ми.

Сре­ди ар­хитиктурных па­мят­ни­ков (до на­ча­ла гражданской вой­ны): ме­че­ти XIII века, в том числе мно­го­столп­ная со­бор­ная ме­четь с девяти-ярус­ным ми­на­ре­том ци­лин­д­рической фор­мы (1238 год, пе­ре­строе­на в XIX веке); нео­роман­ский ка­то­лический со­бор (начало XX века; раз­ру­шен в 2008 году).

Объ­ек­ты современной ар­хи­тек­ту­ры - гос­пи­таль (1964 год; современные ар­хи­тек­то­ры К.С. Ма­то­ян, А.Е. Мои­се­ен­ков, инжинер Г.М. Аб­ро­си­мо­ва), зда­ния ра­дио­стан­ции (ар­хи­тек­то­ры Ж. Лип­смей­ер, Н. Су­лей­ман-Па­сик), пар­ла­мен­та (оба - 1960-е года), Национальный те­атр (1968 год), Народный дво­рец (1971 год), ры­нок Бак­ка­ра (1972 год); мно­го­этаж­ные до­ма из ко­рал­ло­во­го кам­ня. Университеты: Мо­га­ди­шо (1997 год; не­го­су­дар­ственный), Бе­на­дир (ос­но­ван в 2002 году как ме­ди­цин­ский), «Плаз­ма» (кол­ледж на­ук о здо­ро­вье; 2005 год). Национальный му­зей (1934 год; во двор­це на­ме­ст­ни­ка сул­та­на, 1872 год). Национальная библиотека (1970 год).

Могадишо - тор­го­вый центр. Про­из­водственные мощ­но­сти серь­ёз­но по­стра­да­ли во вре­мя гражданской вой­ны и воо­руженных кон­флик­тов. Вос­ста­нов­ле­нию и раз­ви­тию хо­зяй­ст­ва пре­пят­ст­ву­ет не­ста­биль­ная по­ли­тическая об­ста­нов­ка.

Вы­пуск пи­ще­вых про­дук­тов и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, тек­сти­ля. В ок­ре­ст­но­стях воз­де­лы­ва­ют са­хар­ный тро­ст­ник, хлоп­чат­ник, ба­на­ны.

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