МАМЛЮКСКИЙ СУЛТАНАТ

МАМЛЮКСКИЙ СУЛТАНАТ - го­су­дар­ст­во в Западной Азии и Северной Аф­ри­ке в середине XIII - начале XVI веков.

Воз­ник­ло в 1250 году в ре­зуль­та­те ор­га­ни­зо­ван­но­го мам­лю­ка­ми государственного пе­ре­во­ро­та, в хо­де ко­то­ро­го Ай­ю­би­ды бы­ли от­стра­не­ны от вла­сти в Егип­те и сул­та­ном про­воз­гла­шён один из мам­люк­ских ко­ман­ди­ров - Ай­бек (Ай­бак) аль-Му­изз Изз ад-Дин, став­ший ро­до­на­чаль­ни­ком пра­вя­щей ди­на­стии Бах­ри (Бах­ри­тов).

В начале 1250-х годов в сре­де мам­лю­ков сфор­ми­ро­ва­лось несколько груп­пи­ро­вок, ме­ж­ду ко­то­ры­ми раз­вер­ну­лась борь­ба за власть. Часть мам­лю­ков во гла­ве с Бей­бар­сом бы­ла вы­ну­ж­де­на по­ки­нуть Еги­пет и ук­рыть­ся в Си­рии. По­сле смер­ти в 1257 году Ай­бе­ка управ­ле­ние Егип­том пе­ре­шло к Ку­ту­зу. Втор­же­ние на Ближ­ний Вос­ток в 1258 году мон­го­лов за­ста­ви­ло Бей­бар­са и Ку­ту­за объ­е­ди­нить­ся. 3 сентября 1260 года они на­нес­ли по­ра­же­ние мон­го­лам в бит­ве при Айн-Джа­лу­те.

24 октября 1260 года Бей­барс ор­га­ни­зо­вал убий­ст­во Ку­ту­за и за­хва­тил власть в Егип­те и Си­рии. В пе­ри­од его прав­ле­ния мам­лю­ки ве­ли ус­пеш­ные вой­ны в Си­рии, Ну­бии , Ли­вии и Ма­лой Азии.

По­сле кон­чи­ны Бей­бар­са в 1277 году на пре­стол взо­шёл его сын Ба­ра­ка-хан ас-Са­ид На­сир ад-Дин, но в 1280 году он был сверг­нут Ка­лау­ном аль-Ман­су­ром Сайф ад-Ди­ном. В 1281 году Ка­ла­ун от­ра­зил но­вое втор­же­ние мон­го­лов и на­чал за­вое­ва­ние го­су­дарств кре­сто­нос­цев на Ближ­нем Вос­то­ке, в 1289 году за­хва­тил Три­по­ли.

На­сле­до­вав­ший Ка­лау­ну в 1290 году его сын Ха­лиль аль-Аш­раф Са­лах ад-Дин в 1291 году взял Ак­ру, по­сле че­го без со­про­тив­ле­ния под его власть пе­ре­шли Бей­рут, Тир, Си­дон и Хай­фа.

По­сле убий­ст­ва Ха­ли­ля в 1294 году мам­лю­ка­ми из со­пер­ни­чаю­щей пар­тии Бурд­жи (Бурд­жи­тов) в Мамлюкский султанат с пе­ре­ры­ва­ми пра­вил его млад­ший брат Му­хам­мад I ан-На­сир На­сир ад-Дин (1294-1295, 1299-1309, 1309-1340 годы), ко­то­рый до­бил­ся ста­би­ли­за­ции го­су­дар­ст­ва, ук­ре­пил по­зи­ции центральной вла­сти, сни­зил на­ло­ги, под­дер­жи­вал низ­кие це­ны на хлеб, бо­рол­ся с кор­руп­ци­ей, раз­вер­нул ак­тив­ное гра­до­строи­тель­ст­во.

По­сле смер­ти Му­хам­ма­да I в Мамлюкском султанате на­ча­лась внутренняя сму­та, ре­аль­ная власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках про­винциальных мам­люк­ских эми­ров, объ­еди­няв­ших­ся лишь для борь­бы с внеш­ней опас­но­стью и про­ве­де­ния за­вое­вательных по­хо­дов (в 1375 году к Мамлюкскому султанату бы­ла при­со­еди­не­на Ки­ли­кия). В середине - 2-й половине XIV века мам­лю­ки пре­вра­ти­лись из во­ен­ной в во­енно-феодальную ква­зи­ка­сту, многие пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой ста­ли круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми.

В 1390 году Бах­ри­ты бы­ли от­стра­не­ны от вла­сти Бурд­жи­та­ми. Пер­вым сул­та­ном из этой ди­на­стии стал Бар­кук аз-За­хир Сайф ад-Дин, пра­вив­ший до 1399 года. Бурд­жит­ский пе­ри­од в ис­то­рии Мамлюкского султаната - вре­мя не­пре­рыв­ной борь­бы за власть, час­тых за­го­во­ров и двор­цо­вых пе­ре­во­ро­тов. С 1390 по 1517 годы на пре­сто­ле сме­ни­лись 24 сул­та­на. Доль­ше всех пра­ви­ли: Фа­радж ан-На­сир На­сир ад-Дин (1405-1412 годы), Шайх аль-Му­айад Сайф ад-Дин (1412-1421 годы), Бар­сбой аль-Аш­раф Сайф ад-Дин (1422-1438 годы), Джак­мак аз-За­хир Сайф ад-Дин (1438-1453 годы), Инал аль- Аш­раф Сайф ад-Дин (1453-1461 годы), Хуш­ка­дам аз-За­хир Сайф ад-Дин (1461-1467 годы). Бурд­жи­ты по­на­ча­лу до­воль­но ус­пеш­но от­ра­жа­ли втор­же­ния войск со­сед­них дер­жав, а в 1424-1426 годы, пред­при­няв несколько экс­пе­ди­ций, по­ко­ри­ли Кипр­ское ко­ро­лев­ст­во. Од­на­ко к кон­цу их прав­ле­ния Мамлюкский султанат в ре­зуль­та­те не­уро­жа­ев, го­ло­да, эпи­де­мий чу­мы, зна­чительного со­кра­ще­ния на­се­ле­ния при­шёл в упа­док.

Мам­люк­ская ар­мия, от­ка­зав­шая­ся от ис­поль­зо­ва­ния ог­не­стрель­но­го ору­жия как «бес­че­ст­но­го» и «по­зор­но­го», в ито­ге не смог­ла про­ти­во­сто­ять ос­ман­ским вой­скам. В 1516-1517 годы мам­лю­ки бы­ли раз­гром­ле­ны ими, Мамлюкский султанат пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние и был вклю­чён в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии .

Смотри так­же литературу при статье Мам­лю­ки.

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