МАМЛЮКИ

Мамлюки ( араб . «находящиеся во владении») — одна из категорий воинов-рабов в исламских государствах Средних веков и Нового времени. Термин «М.» использовался для обозначения белых солдат-невольников (в том числе бывших). Институт воинов-рабов получил распространение в эпоху распада Аббасидов халифата . В 1206 в Сев. Индии М. основали Делийский султанат . В Египте подразделения М. начал формировать Салах ад-Дин . В 1250 мамлюкские лидеры отстранили от власти его наследников, составив правящую элиту Мамлюков государства .

Основным способом воспроизводства М. была закупка мальчиков-рабов. Изначально большинство М. были этническими тюрками из Сев. Причерноморья и Прикаспия. Поскольку их морем привозили итальянские работорговцы и их казармы выходили на р. Нил, они назывались « бахритами » (от араб . бахр — «море», «большая река»). По мере обезлюдения в XIV в. причерноморских степей, главным источником поставки стал Сев.-Зап. Кавказ. Кавказские М. размещались в башнях ( араб. бурдж) Каирской цитадели и именовались « бурджитами », либо «черкесами» ( араб . шаракиса). В подготовку М. в закрытых военных школах входило изучение арабского языка, чтения и письма, основ шариата, а также разнообразные воинские дисциплины (фурусия). Успешно прошедшие обучение получали личную свободу, ежемесячное жалование, оружие, лошадей. Неуспевающие оставались в рабском статусе. По окончанию школ М. приписывали в полк султана либо в отряды отдельных военачальников-эмиров. Султанские М. занимали более привилегированное положение. Получившие свободу М. указом султана могли быть удостоены титула эмира десятка, сорока или сотни. Эмир получал земельные владения и годовое жалование, взамен обязывался приобрести и содержать соответствовавшее его рангу число М. Эмиры сотни формировали правящую знать государства. Ранги и должности по наследству не передавались, сыновья М. не имели права заниматься военным делом. Основной единицей мамлюкской организации являлись «дома» ( араб. бейт). В эти коалиции входили М. главы дома, вольноотпущенники с их собственными М., примкнувшие вассалы и вольнонаемная личная гвардия эмира. Систему мамлюкских домов отличала постоянная борьба как за лидерство внутри клана, так и отдельных бейтов между собой. При появлении внешнего врага кланы обычно оставляли междоусобицы и выступали единым фронтом.

Превосходные боевые качества М. позволяли им одерживать победы над противниками, включая монголов и крестоносцев. Численность и боеспособность М. стала снижаться в XV в. и критически упала в начале XVI в., совпав с кризисом европейского рыцарства. Военный консерватизм обусловил их пренебрежение огнестрельным оружием. После уничтожения государства Мамлюков в 1516—1517 османы ликвидировали корпус М. в Сирии. В Египте оттесненные на самый низ военной иерархии М. постепенно восстановили позиции и в XVIII в. фактически захватили власть. Этнический состав корпорации к тому времени изменился: наряду с «черкесами» значительная часть происходила из Грузии, России, Зап. Европы. В 1747 мамлюки пришли к власти в Ираке, в 1805 — в Южн. Сирии. Переход части Кавказа и Грузии под протекторат России и борьба с работорговлей прервали цепочку поставок невольников на Ближний Восток. Захват Египта Наполеоном Бонапартом подорвал позиции М., большая их часть погибла в боях с французами. Остатки египетской мамлюкской корпорации были уничтожены Мухаммадом Али в 1811.

Лит .: Семенова Л. А. Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. М., 1966; Hathaway J. The Politics of Households in Ottoman Egypt. Cambridge, 1977; Ayalon D. The Mamluk Military Society. London, 1979; The Mamluks in Egyptian Policy and Society / Ed. by Th. Philipp and U. Haarmann. Cambridge, 1998. Т. Ю. Кобищанов.