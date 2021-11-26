КУМБИ-САЛЕ

КУМБИ-САЛЕ - комплекс средневековых археологических памятников на юге Мавритании , в 113 километрах к северу от города Нара в Мали.

При­ня­то ото­жде­ст­в­лять со сто­ли­цей средневекового государства Га­на, из­ве­ст­ного по арабским ис­точ­ни­кам с VIII века. Название Кум­би впер­вые упо­мя­ну­то в ме­ст­ной ара­боя­зыч­ной хро­ни­ке «Та­рих аль-фат­таш» (середина XVII века).

Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние в основном французских ис­сле­до­ва­те­лей с 1913 года (О. Б. де Мезь­ер), основные рас­коп­ки в 1949-1951 годах (Р. Мо­ни, П. То­ма­си), 1975-1976 годах, 1980-1981 годах (С. Бер­тье). Вклю­ча­ет 2 го­ро­ди­ща на рас­стоя­нии около 10 километров с за­строй­кой вдоль до­ро­ги ме­ж­ду ни­ми, мо­гиль­ни­ки с ка­мен­ны­ми гроб­ница­ми, отдельные кур­га­ны , в том числе мест­ных пра­ви­те­лей. На го­ро­ди­ще, со­от­ве­т­ст­вую­щем му­сульманскому тор­го­во­му го­ро­ду, опи­сан­но­му арабским гео­гра­фом аль-Бак­ри в середине XI века (население 30 тысяч человек, 12 ме­че­тей, мно­го­численные са­ды), вы­яв­ле­ны центральная пло­щадь с ме­че­тью , не­пра­виль­ная сеть улиц, пря­мо­уголь­ные мно­го­ком­нат­ные ка­мен­ные (главным образом из бло­ков ши­фе­ра) до­ма, в том числе не ме­нее чем двух­этаж­ные; в ин­терь­е­рах ле­ст­ни­цы, пря­мо­уголь­ные и тре­уголь­ные ни­ши, але­ба­ст­ро­вая об­клад­ка стен, кус­ки рас­кра­шен­но­го кам­ня (сти­хи из Ко­ра­на , ро­зет­ки, рас­тительный ор­на­мент). Сре­ди на­хо­док - ору­жие, сельскохозяйственные и другие ору­дия, арабские стек­лян­ные гирь­ки для взве­ши­ва­ния зо­ло­то­го пес­ка, мел­кие мед­ные пла­стин­ки, им­порт из Сре­ди­зем­но­мо­рья.

Вы­деля­ют до 6 сло­ёв, объ­е­ди­няе­мых в 4 перио­да (в том числе «А» - «до­го­род­ской», до XI века), с ра­дио­уг­ле­род­ны­ми да­та­ми от 590 до 1720 годов (в основном позд­няя часть IX века - конец XIV или начало XV веков). Юж­нее на­хо­дил­ся при­го­род с гли­но­бит­ны­ми по­строй­ками. Вто­рое го­ро­ди­ще ото­жде­ст­в­ля­ют с Эль-Га­бой, ре­зи­ден­ци­ей пра­ви­те­ля Га­ны (упо­ми­на­ет­ся кре­пость, по­ме­ще­ние, где про­ис­хо­дил суд, и другие). В ос­но­ве эко­но­ми­ки - вы­ра­щи­ва­ние зер­но­вых куль­тур, са­до­вод­ст­во, хлоп­ко­вод­ст­во, по­сред­ни­че­ская тор­гов­ля зо­ло­том, со­лью, ме­дью, ра­ба­ми. В 1076 году главные цен­тры Га­ны, в том числе, на­вер­ное, и Кумби-Сале, за­хва­че­ны аль­мо­ра­вид­ским пра­ви­те­лем Абу Бек­ром ибн Ома­ром. С Кумби-Сале ото­жде­ст­в­ля­ют и опор­ную ба­зу пра­ви­те­ля на­ро­да со­со Су­мао­ро Кан­те, под­чи­нив­ше­го сво­ей вла­сти в 1-й половине XIII века ряд со­сед­них тер­ри­то­рий. С XV века этот центр при­шёл в упа­док и по­се­ле­ние по­сте­пен­но бы­ло за­бро­ше­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)