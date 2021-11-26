КИТАРА

КИТАРА - раннегосударственное образование на территории современной Уган­ды.

Сложилось на рубеже X-XI веков (по другим данным, в XIII-XV веках) в результате захвата территории, населённой земледельцами банту, скотоводами, относящимися, по-видимому, к ни­ло­там .

Существует предположение, что в основе социальной стратификации Китары лежало кастовое деление. Наивысшего расцвета Китара достигла в 1-й половине XV века, после того как её правители подчинили соседние территории и пле­ме­на . В XVI-XVII веках распалось на отдельные государственные образования - Торо, Буганда, Буньоро, Карагве и др.

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