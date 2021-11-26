КАНСАУХ АЛЬ-ГАУРИ АЛЬ-АШРАФ

Кансаух аль-Гаури, аль-Ашраф (1441 — 24.08.1516, Мардж Дабик) — 26-й и предпоследний султан Мамлюков государства (1501—1516) из корпорации Бурджитов, черкес по происхождению.

Прибыл в Египет в зрелом возрасте, после того как стал шурином Каитбая , обучения в школе мамлюков не проходил. Состоял в личной охране султана, потом стал эмиром, наместником Алеппо, вазиром . К. а-Г. был избран султаном в период острого кризиса, согласившись занять трон после колебаний. Подверг суровым репрессиям сторонников своего предшественника Туманбая I (1501).

Правление К. а-Г. отличалось крайним деспотизмом, а сам он — непомерным честолюбием. В условиях, когда экспансия Португалии в Индийском океане нанесла удар по транзитной торговле через Египет, для изыскания новых источников доходов К. а-Г. прибегал к повышению налогов, порче монеты, конфискации земельных владений. Полученные средства тратились на содержание пышного двора, укрепление крепостей и увеличение числа султанских мамлюков, попытки создания артиллерии и корпуса, вооруженного огнестрельным оружием.

Морская война 1505—1509 с португальцами в Индии закончилась поражением мусульманского флота под Диу. В 1515 при поддержке Османской империи К. а-Г. атаковал португальские фактории в Йемене, но сумел захватить лишь Забид. Получая помощь от Османов, он отказался поддержать их в борьбе с Исмаилом I . Когда в 1516 Селим I вторгся в Сирию, К. а-Г. во главе 60-тысячного войска встретил его на поле Мардж Дабик к северу от Алеппо. Еще до начала боя часть эмиров была подкуплена и перешла на сторону Селима, а мамлюкская конница оказалась бессильна против османских мушкетов и пушек. Сам К. а-Г. погиб в бою либо покончил с собой, приняв яд.

Лит.: Фильштинский И. М. История арабов и Халифата (750—1517 гг.). М., 2001; Garcin J.-C. The Regime of the Circassian Mamluks // The Cambridge History of Egypt. Vol. I. Cambridge, 1998; Petry C. F. Twilight of Majesty: the Reigns of the Mamluk Sultans al-Ashraf Qaytbay and Qansuh al-Ghawry in Egypt. Seattle, 1993.