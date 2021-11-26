КАЛАУН, АЛЬ-МАНСУР САЙФ АД-ДИН

Калаун, аль-Мансур Сайф ад-дин (1222 — 10.11.1290, Каир) — султан Мамлюков государства (1279—1290), из корпорации Бахритов , по происхождению кыпчак .

Куплен султаном ас-Салихом Айюбом из династии Айюбидов за 1 тыс. золотых динаров, что отразилось в его прозвище «аль-Альфи ас-салихи» («Тысячник салихийский»). Активно участвовал в свержении последнего айюбидского государя Туран-шаха (1250) и отражении нашествия монголов (1260). Оставался в окружении своего свата Бейбарса , после смерти которого захватил престол, сместив его малолетнего сына. Это раскололо верхушку мамлюков: наместник ( вали ) Дамаска Сунгур принял султанский титул, и усобицей воспользовались Хулагуиды , напав на Сирию, но в 1281 понесли сокрушительное поражение от объединившихся мамлюкских войск при Хомсе.

По отношению к Европе К. следовал политике своего предшественника, налаживая контакты с Византией, Генуей, Венецианской республикой, Кастилией, Сицилией и усиливая давление на крестоносные анклавы Леванта. В 1287 пала Латакия, в 1289 — Триполи, в 1290 началась осада Акры, завершившаяся уже после смерти К. На юге его войска принудили принять вассалитет христианскую Нубию. В Каире развернулось масштабное строительство: «комплекс К.» (здания мавзолея, мечети и больницы) стал образцом мамлюкского стиля в архитектуре. Госпиталь находился на полном государственном обеспечении, все больные получали бесплатную медицинскую помощь. Правление К. считается расцветом бахритского режима: ему удалось заложить основы династической власти в своем роду, правившем с перерывами до 1382 (Калауниды). Сплотив вокруг себя эмиров, он, поддерживая в войске строгую дисциплину и боеспособность, сформировал корпус мамлюков-бурджитов (преимущественно этнических черкесов ).

Лит.: Irwin R. The Middle East in the Middle Ages: the Early Mamluk Sultanate 1250—1382. London, 1986; Nortrup L. From Slave to Sultan: the Career of al-Mansur Qalawun and the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria (678—689 A. H. / 1279—1290 A. D.). Stuttgart, 1998.