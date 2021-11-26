ИДЖЕБУ
ИДЖЕБУ - государство на территории современной Нигерии в Средние века и Новое время.
Сложилось в результате миграций йоруба, прежде всего из Ифе. Основателем Иджебу и её первым авуджале (коронованным правителем) стал, по преданию, один из сыновей мифического первопредка йоруба Одудувы-Обанта.
Согласно устной традиции, Иджебу с конца XV века находилось в зависимости от Бенина, в XVII-XVIII века - от Ойо. Столицей Иджебу с XVI века был город Иджебу-Оде.
В XVII-XIX веках региональный центр работорговли.
Иджебу долгое время оказывало упорное противодействие проникновению европейцев во внутренние районы страны и на территорию государств йоруба.
С середины XIX века было вовлечено в междоусобные войны йоруба. В 1892 году потерпело поражение в вооруженной борьбе с британскими колонизаторами, с 1893 года Иджебу - в составе британского протектората, объединившего государства йоруба.