ИДЖЕБУ

ИДЖЕБУ - государство на территории современной Нигерии в Сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя .

Сло­жи­лось в ре­зуль­та­те ми­гра­ций йо­ру­ба, пре­ж­де все­го из Ифе. Ос­но­ва­те­лем Иджебу и её пер­вым авуд­жа­ле (ко­ро­но­ван­ным пра­ви­те­лем) стал, по пре­да­нию, один из сы­но­вей ми­фического пер­во­пред­ка йо­ру­ба Оду­ду­вы-Обан­та.

Со­глас­но уст­ной тра­ди­ции, Иджебу с конца XV века на­хо­ди­лось в за­ви­си­мо­сти от Бе­ни­на, в XVII-XVIII века - от Ойо . Сто­ли­цей Иджебу с XVI века был город Ид­же­бу-Оде.

В XVII-XIX веках ре­гио­наль­ный центр ра­бо­тор­гов­ли.

Иджебу дол­гое вре­мя ока­зы­ва­ло упор­ное про­ти­во­дей­ст­вие про­ник­но­ве­нию ев­ро­пей­цев во внутренние рай­оны стра­ны и на тер­ри­то­рию го­су­дарств йо­ру­ба.

С середины XIX века бы­ло во­вле­че­но в меж­до­усоб­ные вой­ны йо­ру­ба. В 1892 году по­тер­пе­ло по­ра­же­ние в воо­руженной борь­бе с британскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми, с 1893 года Иджебу - в со­ста­ве британского про­тек­то­ра­та, объ­е­ди­нив­ше­го го­су­дар­ст­ва йо­ру­ба.

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