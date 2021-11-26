Гова-Талло (Макассар)

Го`ва-Та`лло (Макассар) — первоначально два самостоятельных государства в южной части о. Сулавеси. Гова возникло около 1300. Основательницей считается женщина-правительница Туманурунг (1320—1345). Вторым правителем стал Тумасалангга Барайя (1345—1370). При нем Гова , по сообщению яванской исторической поэмы «Негаракертагама» (автор Прапанча, 1364), было подчинено яванской империей Маджапахит. При государе Тунатанге Лопи (1445—1460) территория княжества была разделена между его сыновьями на две части: Гова и Талло. В конце XVI в. или начале XVII в. обе линии династии окончательно объединились при правителе Гова султане Алауддине (1593—1639), и появилось княжество Г.-Т. Макассар — историческое название города-порта и столицы этого государства (также известен как Уджунг Панданг), которое использовалось в европейских источниках и исторической литературе, а также общепринятое малайское название народа южной части о. Сулавеси и его языка (самоназвание — мангкассара). Княжество занимало выгодное географическое положение, являясь перевалочным пунктом торговли между Малуккскими о-вами и Явой, где торговали пряностями и яванским рисом. В конце XVI — начале XVII в. начинается усиление Г.-Т. Наибольшую роль в торговле играл сам султан , он обладал преимущественным правом закупок товаров на экспорт, имел торговых агентов в других центрах региона (Бантен, о-ва Банда и др.). В конце 1650-х он подчинил южную часть Сулавеси, о-ва Бутунг, Сумбава и центральную часть восточного побережья Калимантана. В это время в регионе росло значение Нидерландской Ост-Индской компании (ОИК), центр которой находился на Зап. Яве: сначала в Бантене, а затем, с 1619? в Батавии (совр. Джакарта). Первое голландское посольство прибыло в 1603, после этого здесь была открыта фактория ОИК. Голландцы видели в макассарцах конкурентов на пути к установлению монополии на торговлю пряностями, а последние искали сближения с англичанами. В 1613 в Макассаре была открыта фактория Английской Ост-Индской компании, чуть позже возникли фактории датчан и португальцев. После этого начался конфликт между Г.-Т. и нидерландской ОИК. В 1615, когда ОИК возглавил Я. П. Кун, голландцы эвакуировали свою факторию. Голландцы стремились разрушить политическую и экономическую мощь Макассара. В 1633 они спровоцировали внутренний конфликт с правителем о. Бутунг. А в 1634—1637 макассарский торговый флот был блокирован, но неудачно. Курс ОИК изменился во время генерал-губернаторства Антони ван Димена (1636—1645). В 1637 был подписан голландско-макассарский договор . Но, несмотря на это, в 1638 и 1648—1655 султан Г.-Т. поддерживал антиголландские восстания на островах Малуккского архипелага. Прямые военные действия между войсками султана Хасануддина и ОИК начались в 1654, когда генерал-губернатором стал Иоган Метсёйкер (1653—1678), но голландцам не удавалось достичь успеха до 1660, когда они обстреляли столицу Гова и захватили одну из крепостей. В 1661 султану был навязан несправедливый договор , по которому он обязывался выплачивать контрибуцию, признать монополию ОИК на торговлю пряностями, изгнать португальцев и отказаться от суверенитета над некоторыми островными государствами. Султан Хасануддин пытался противостоять голландцам, ведя переговоры о союзе с Британской ОИК и Бантеном, и возвел крепости вокруг своей столицы, которую дважды (1666 и 1667) штурмовал голландский флот во главе с Корнелиусом Спеелманом. Вторая попытка оказалась удачной. Султан был вынужден подписать Бонгайский договор , по которому все вассалы Гова признали зависимость от ОИК, султан должен был уплачивать контрибуцию, изгнать всех иностранцев и освободить от пошлин голландских предпринимателей. Все крепости вокруг столиц были срыты. 12 апреля 1668 в Макассаре начался мятеж, но местная знать низложила султана Хасануддина. В 1669 новый султан позволил голландцам создать в столице свой гарнизон и тем самым фактически признал голландскую аннексию. В конце 1730-х макассарская знать предприняла попытку освободиться, но потерпела поражение. Лит.: Холл Д. Дж. История ЮВА. М., 1958. С. 220; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия и экспансия запада в 17 — начале 18 вв. М., 1987. С. 126.