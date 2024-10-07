Еще не государства, уже не племена. Средневековые африканские государства В Средневековье земли южнее Сахары были плохо известны европейцам. Неведомые края за бескрайними песками казалась то прекрасной сказкой, то ужасной выдумкой, и в любом случае – чем-то далеким от реальности. Между тем, золото Западной Африки имело исключительное значение для финансовой системы Западной Европы, Ближнего Востока, Византии. Оно способствовало расцвету воинственных религиозных держав альморавидов и альмохадов, экономическому возрождению средневековых итальянских государств.

История «золотых империй» Ганы, Мали и Сонгай растянулась на тысячу лет, вобрав в себя и счастливые, и трагические страницы. Схожее значение, только для международной торговли в бассейне Индийского океана, имело юго-восточное африканское царство Мономотапа. Эфиопия, расположенная на обширном нагорье на востоке континента, не имела таких россыпей золота и полезных ископаемых, но обладала древней традицией государственности. За исключением Либерии, она единственная смогла сохранить свою независимость в эпоху колониальных захватов, захлестнувших Африку перед Первой мировой войной.

Африка южнее Сахары. «Транссахарская магистраль»

Значительная часть Северной Африки покрыта песками гигантской пустыни Сахара. Она протянулась на 4800 км с запада на восток – от Атлантического побережья до Красного моря, и на 1800 км с севера на юг – с 30-го по 15-й градус северной широты. Это бескрайнее песчаное море превышает по площади такие крупные государства как Бразилия или Австралия. Жизнь здесь до сих пор теплится вокруг оазисов, число которых доходит почти до 800. Сообщение между оазисами до недавнего времени осуществлялось исключительно с помощью «кораблей пустыни» – верблюдов. Долгое время Сахара создавала надежный барьер между цивилизациями Средиземноморья и Черной Африки.

На юге Сахара постепенно переходит в полупустыню-полусаванну, известную как Сахель, что по-арабски значит «берег». Этот южный пояс шириной 500–700 км пересекает весь континент с запада на восток. Для него характерен засушливый климат с коротким сезоном дождей в 1–3 месяца. Чем южнее, тем гуще и зеленее становится растительность, но в целом Сахель – это пастбищная зона. Из-за бедности почв земледелие здесь ограничено просом, сорго и другими засухоустойчивыми культурами. Южнее, вплоть до тропических лесов, господствует саванна – равнинная степь, безотрадно унылая зимой и раскрашенная всеми оттенками зеленого летом. Всю эту территорию Сахеля и саванн от Сенегала до нагорий Эфиопии и Кении прежде именовали Суданом: то, что восточнее озера Чад – Восточным, вокруг озера – Центральным, западнее – Западным.

В I тысячелетии н.э. в Большом Судане проживала половина населения Африки. Западный Судан, с которым связана судьба «золотых африканских империй», не очень богат реками, тем большее значение для населявших ее народов имел Нигер, огромной дугой почти в 4200 км длиной огибающий большую часть региона. Нигер служил и служит важнейшей магистралью, соединяющей внутренние области Западного Судана. Все главные города региона – Томбукту (Тимбукту), Мопти, Дженне, Гао – возникли возле его берегов.

Африканское золото. Легенды о золотоносной Африке

«Золото произрастает в их стране так же, как растет морковь», – такие легенды ходили о золотоносных районах Западной Африки в Европе в средние века . Уже в VIII веке, когда стал активно разрабатываться Бамбук («страна Вангара») в междуречье Сенегала и Фалеме, суданское золото активно шло на мировые (средиземноморские) рынки. Позднее вошли в эксплуатацию крупнейшие золотоносные прииски в Буре на верхнем Нигере. Также значительные залежи находились в области Галам в Сенегамбии и в области Лоби на границе тропических лесов.

Хотя на месторождениях встречались самородки, главной формой добычи был золотой песок. Предприимчивые берберские и арабские купцы, проведав о сказочных богатствах за Сахарой, наладили регулярную караванную торговлю, в которой главной меной за золото шла соль. Она выступала главным способом консервации продуктов до изобретения холодильников, кроме того, в условиях высокой физической активности и жаркого климата потребность в соли возрастала, так как она регулировала баланс жидкости в организме и поддерживала нормальную работу мышц и нервной системы. Отсутствие крупных запасов соли в Западной Африке и избыток в Сахаре естественным образом установили ключевую систему обмена. Другими важными товарами торговли были рабы, слоновая кость, медь, кожа, товары роскоши, раковины каури, орехи кола – те самые, что дали название знаменитому прохладительному напитку.

Как сказано выше, транссахарскую торговлю держали в своих руках арабские и берберские купцы. Они образовали торговые кварталы в крупнейших городах Ганы, Мали и Сонгая – Томбукту, Гао, Дженне, Уалата и Кумби, принесли мусульманскую религию в Черную Африку, способствовали приобщению местной культуры к мировой литературной и художественной традиции, преимущественно в исламской ее форме.

В течение веков маршруты золотых караванов менялись. В X веке главный трансфер шел через Сиджильмасу и Атласские горы в марокканский Фес и Кордовский халифат. После упадка Кордовского халифата в первой половине XI века основные пути сместились к Кейруану в Тунисе, оттуда – на Сицилию. После возвышения альморавидов путь через Сиджильмасу вновь стал преобладать, но в зависимости от политической и экономической конъюнктуры большие партии золота шли также через алжирский Оран, тунисскую Махдию, ливийский Триполи.

В XIII–XIV вв. два главных золотых каравана шли через Варгалу в Египет и из Томбукту в Сиджильмасу. С началом эпохи крестовых походов итальянские города-государства стали активно вмешиваться в перераспределение африканского золота благодаря контролю над основными морскими путями средиземноморской торговли. К середине XIII века в Генуе, Флоренции и Венеции скопилось достаточно золота (в основном западноафриканского), чтобы начать чеканку собственной золотой монеты – дженовино, флоринов и дукатов (цехинов). Возобновление массовой золотой чеканки способствовало экономическому возрождению Европы.

Гана - первая «золотая африканская империя»

Рождение Ганы – первой «золотой африканской империи» – современные ученые относят к IV веку н.э., когда вожди племени сонинке подчинили земли к северу от верховьев Сенегала. Слово «гана» первоначально означало царский титул, но потом распространилось на столицу и всю страну. Стоит отметить, что старинная Гана никак не связана с современной, расположенной на побережье Гвинейского залива. Хотя древняя Гана развивалась как земледельческая и скотоводческая держава, ее стремительный подъем в VIII веке связан с транссахарской торговлей золотом.

Крупнейший город государства, Аудагост, захваченный у берберов в 990 году, славился огромными богатствами и зажиточностью своих жителей. По сообщениям арабских хронистов, столица Ганы (нынешнее городище Кумби-Сале) простиралась почти на 10 км. Золото и налоги на соль служили главными источниками благосостояния ганских царей. Во времена расцвета, в IX –первой половине XI вв. территория их государства охватывала области Аукар, Багану, районы Хода и Таганта в Сахаре, ее границы доходили до Текрура на западе и Нигера на востоке.

После продолжительных войн X века некоторые берберские племена попали в политическую зависимость от Ганы. Армия в десятки тысяч копейщиков и лучников и большие отряды кавалерии позволяли царю Ганы сохранять господствующее положение в Западном Судане и держать монополию на торговлю со странами Магриба. Основная масса населения придерживалась традиционных верований, хотя в главных городах магрибские купцы ставили мечети – только в столице их насчитывалось 12.

Конец процветанию Ганы положили альморавиды – воинственное североафриканское государство, выросшее из берберского религиозного братства Аль-Мурабитун («люди рибата»). В 1054 году фанатичные сторонники главы братства Абдаллаха ибн Ясина захватили Аудагост, ставший опорным пунктом дальнейшей экспансии. В следующее десятилетие альморавиды подчинили своей власти Марокко и Западный Алжир, а в 1076 году обрушились на Гану под предлогом отказа ганских царей принять «истинную веру». Столица «золотой империи» подверглась грабежу и полному разрушению. Тунка (царь) Менен покорился, принял ислам и признал сюзеренитет альморавидов.

В 1087 году, когда главные силы захватчиков воевали в Испании, где незадолго до того в битве при Зеллаке разгромили кастильского короля Альфонсо VI Храброго, ганцы восстали, убили альморавидского наместника и прогнали остатки его войск. Однако чужеземное господство не прошло бесследно: прежние данники Ганы откололись от нее, территория царства сузилась до областей Аукар и Бассикуну. В региональном статусе Гана существовала еще век, пока в 1203 году бывший ее данник царство Сосо не захватило оставшуюся территорию.

Империя Мали

Гегемония Сосо оказалось кратковременной. В 1235 году она оборвалась битвой при Кирине, где сососский царь Сумангуру Канте нашел свою погибель от рук воинов Мали. Истоки Малийской «золотой империи» уходят в VIII век, когда в верхнем течении Нигера появилось небольшое княжество народа малинке (мандинка). Несколько веков оно находилось в вассальной зависимости от Ганы. Упадок последней ознаменовал начало экономического подъема Мали.

Малийские правители приняли ислам в конце XI века, а с середины XIII века, когда к власти пришел Сундиата Кейта, первым принявший титул «манса» (царь, император), началась политическая экспансия. Созданная им многочисленная и дисциплинированная армия обеспечила перевес в войнах с соседями, и Сундиата присоединил области Санкарани и Фута-Джаллон, территории между Нигером и Бауле. После вышеупомянутой битвы при Кирине в состав Мали вошли земли царства Сосо. Полководцы Сундиаты завоевали Гангаран и Бамбук со знаменитыми золотыми приисками, продвинулись до нижнего течения Гамбии, к атлантическому побережью.

Завоевания продолжились и после смерти Сундиаты. Были заняты ключевые караванные пункты Сахеля – Аудагост, Валата, Томбукту, Гао, Тадмекка. В руки малийского мансы попала вся транссахарская торговля. Новая столица Ниани, основанная в верховьях одного из притоков Нигера, уже в начале XIV века достигла численности населения в несколько десятков тысяч человек и стала крупнейшим городом Западной Африки.

Наибольшей славы и могущества империя Мали достигла при царях Абубакаре II и Мусе I, когда она поставляла на международные рынки до половины добываемого тогда в мире золота. Манса Абубакар, африканский предшественник Генриха Мореплавателя, настолько увлекся географическими исследованиями, что примерно в 1312 году лично возглавил поход на 200 кораблях через Атлантический океан. Мы не знаем, как завершилось отчаянное предприятие Абубакара, так как из похода никто не вернулся.

Занявший опустевший трон манса Муса стал чрезвычайно знаменит в ходе хаджа 1324 года. По пути в Мекку он проявил такую неслыханную щедрость, раздавая золото направо и налево, что на несколько лет уронил курс этого драгоценного металла в Египте. По мнению ряда экспертов, состояние мансы Мусы I превышало состояние Ротшильдов или Рокфеллеров. В любом случае, этот человек обладал несметными богатствами.

Внутренние распри второй половины XIV века ослабили Мали настолько, что в 1400 году сонгайский правитель Гао разграбил ее столицу, а в 1433 году туареги овладели Томбукту, Араваном и Валатой. К 1460 году держава Мали сильно сократилась в размерах и окончательно уступила первенство государству Сонгай. В начале XVII века под властью некогда великой империи оставались только окрестности Кангаба на берегу Санкарани.

Превращения государства Сонгай

По преданию, сонгайская держава возникла как небольшое государство народа сонгаи в VII веке. В конце IX века они расселились от большой излучины Нигера до впадения в него реки Сокото и основали город Гао. Правители сонгаи носили титул «сонни», с конца XI века исповедовали ислам и имели берберские корни. Их вожди находились в зависимости от Ганы и Мали, но воспользовались политической ситуацией первой половины XV века и не только обрели независимость, но и возвысились до положения «золотой империи». Создателем империи стал сонни Али Бер, «всегда – победитель, никогда – побежденный». В 1465 году созданная им большая армия захватила Томбукту, а в 1472 году – Дженне, что дало прямой выход на транссахарскую торговлю.

Али Бер нанес ряд поражений племенам догон и фульбе, разгромил государства Ятенга и Гурма. Он расширил Сонгай от пустыни на севере до племен бобо и моси на юге, подчинил весь бассейн Нигера от верховьев до водопада Буссы. Славный воин погиб в одном из сражений в 1492 году. В 36-летнее правление Аскии Мухаммеда Туре (1493–1529 гг.), прозванного Великим, Сонгай достиг пика своего могущества. Его владениями стали царство Диага, область Багана, несколько княжеств хауса, берберский Агадес, соляные копи в Тегаззе и Тауденни и т.д. Велись войны даже с Канем-Борну, царством в окрестностях озера Чад. По прямой с востока на запад Сонгай протянулся на 2500 км.

После свержения Мухаммеда начались затяжные смуты. При сонни Дауде (1549–1582 гг.) удалось восстановить прежний блеск и могущество, но его смерть привела к новым династическим распрям. В итоге честолюбивый марокканский султан Ахмад ал-Мансур отправил через Сахару вооруженную мушкетами четырехтысячную армию во главе с Джудар-пашой, с артиллерией, которую обслуживали англичане. 12 марта 1591 года состоялась решающая битва при Тондиби. Численное превосходство сонгайской армии было нейтрализовано шквалом огня марокканцев. Один за другим пали Томбукту, Дженне, Гао. Захватчики овладели несколькими миллионами фунтов золота. Империя Сонгай распалась.

Эфиопия – пионер государственности

На востоке Африки традиция государственности получила наибольшее развитие в Эфиопии (Абиссинии), расположенной на Эфиопской нагорье и западном побережье Красного моря. Плодородные почвы и обильные пастбища благоприятствовали развитию земледелия и животноводства. Еще в середине IV века местное царство Аксум приняло христианство. Примечательно, что Эфиопская церковь сохранила свое значение, несмотря на изолированность от остальных христианских конфессий после падения христианского Египта и Судана (Макурии) в VII веке.

В средневековье на огромном плоскогорье в миллион квадратных километров сосуществовало сразу несколько государств разных религиозных убеждений – княжество фалаша исповедовало иудаизм, царства Хадия, Уоллега, Знарья придерживались языческих обрядов, несколько султанатов и эмиратов покровительствовали исламу суннитского толка. Но главными в регионе оставались христианские державы – до X века Аксум, далее – Эфиопия (Абиссиния).

В XIII веке в христианской Эфиопии пришла к власти династия, согласно легенде восходящая к царю Соломону и царице Савской и правившая до 1974 года. Основу государства составил народ амхара. Высшая власть принадлежала негусу (царю, императору). Расы (крупнейшие феодалы) осуществляли власть на местах. Разветвленная налоговая система позволяла аккумулировать значительные средства в руках правящего класса и содержать боеспособную армию.

В XIV веке полки негуса разгромили все окрестные независимые княжества. Эфиопское царство выросло втрое. Однако в XV веке обострились феодальные междоусобицы, сопровождавшиеся народными движениями, принявшими религиозную окраску. В первой половине XVI века усилился султанат Адаль, занимавший территорию современной Эритреи и северного Сомали. Там стала крайне популярной идея джихада. В результате вспыхнула ожесточенная адало-эфиопская война, переросшая в столкновение Португальской и Османской империй в Абиссинии и Индийском океане. С помощью европейцев эфиопам с трудом удалось отбиться и сохранить свою государственность.

Мономотапа. «Где гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо»

В позднем средневековье в Южной Африке в междуречье рек Замбези и Лимпопо возникло крупное образование племен народности шона, известное как Мономотапа. Из обрывочных сведений и археологических изысканий известно, что его зарождение относится к XIV веку, а расцвет – к XV–XVI вв. Земли Мономотапы славились значительными запасами железа, меди, олова, серебра и золота. Добытые металлы транспортировались на побережье Индийского океана, откуда арабскими купцами доставлялись на рынки Ближнего Востока, Персидского залива, Индии.

После завоеваний царя Мутоты (XV век) Мономотапа охватывала территорию нынешнего Зимбабве и центрального Мозамбика. В ее столице (Большом Зимбабве) проживало до 20 000 человек. В качестве официальной религии выступал культ предков и священного правителя. Государство обладало достаточно рыхлой структурой, внутренние районы контролировались плохо.

С середины XVI века Мономотапа все более подпадала под португальское влияние. В итоге в 1607 году правитель Гатси Рутсере передал все рудники португальской короне. Неоднократные восстания были полностью подавлены к 1629 году. Через полвека, в 1684–1685 гг., правитель Чангомире Домбо все-таки выдавил европейцев из внутренних районов Мономотапы. За португальцами осталось лишь несколько фортов на берегу океана. Однако в отчаянной борьбе мощь «великой империи» оказалась подорвана, и через несколько лет она распалась на несколько самостоятельных владений.

Память об африканских цивилизациях

Память о средневековых африканских империях — Гане, Мали, Сонгай, Эфиопии и Мономотапе — сохраняется в Африке через легенды, народные праздники, устные предания, исторические сочинения, школьное образование, медиапространство и музейные ценности. Эти империи оставили глубокий след в самосознании народов, живущих на территориях, где когда-то процветали великие африканские цивилизации.

Современная Республика Гана, хотя и расположена южнее средневековой империи Гана, выбрала это название после обретения независимости в 1957 году в знак уважения к великому африканскому прошлому. Идея заключалась в том, чтобы возродить дух древнего африканского величия и самобытности.

В современных Мали, Гвинее, Сенегале и Кот-д’Ивуаре бережно чтут память о древней империи Мали, а город Томбукту по-прежнему является символом африканского интеллектуального величия и хранит в своих библиотеках десятки тысяч средневековых манускриптов. К сожалению, во время боев между повстанцами-туарегами и правительственными войсками в 2012 году исторический центр города серьезно пострадал.

В Эфиопии после свержения Соломоновой династии в 1974 году на протяжении 17 лет то вспыхивала, то тлела гражданская война – настолько тяжело дался переход от монархии к республике. В Зимбабве руины города Большого Зимбабве являются важным культурным памятником и символом величия империи Мономотапа. После обретения независимости в 1980 году эти руины стали одним из главных символов национальной идентичности.