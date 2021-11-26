ЕЛЕЗВОЙ

ЕЛЕЗВОЙ - правитель Аксумского царства, участник химьяро-эфиопских войн.

Личное имя - Калеб (в эфиопских царских списках или ), тронное - Элла Ацбэха, патронимия - Вальда Тазена (сын Тазены), «имя отряда» - бээси (муж) Лазен, в сабеографичной аксумской эпиграфике - Klb/'l/'sbh/wld/Tzn/b's/Lzn (RIE 191/7-8).

Житие Еезвоя сохранилось лишь в кратких эфиопских синаксарных версиях. На возможное существование пространного эфиопского Жития , по мнению Дж. Фьяккадори, указывает небольшая гомилия в честь Елезвоя, сохранившаяся в единственном списке и остающаяся неизданной. Подробнее о нем рассказывается в греческом анонимном и Метафрастовом Житиях мч. Арефы (BHG, N 166-167) и в предании о Награнских мучениках. Эфиопская агиографическая традиция, за исключением ряда деталей, является вторичной по отношению к греческой. В средневековой эфиопской литературе не встречается тронное имя Елезвоя, но его 2-я часть (Ацбэха) перешла в предание о Крещении Эфиопии при легендарных царях Абрэхе и Ацбэхе.

Сообщения о Елезвое имеются у греческих авторов Прокопия Кесарийского, Иоанна Малалы, прп. Феофана Исповедника, Космы Индикоплова, а также в 3-й части «Церковной истории» сиро-яковитского еп. Иоанна Эфесского, сохранившейся в составе Хроники Зукнина (см. ст. Дионисия Телль-Махрского хроника). В греческих источниках, посредством которых имя Елезвой вошло в русские святцы, он, как правило, называется тронным именем в эллинизированных вариантах: ᾿Ελεσβάς и ᾿Ελέσβααν - в Мученичестве Арефы, ᾿Ελεσβόας - у Иоанна Малалы, ῾Ελλησθεαῖος (Еллисфей) - у Прокопия, ᾿Ελεσβαάν и ᾿Ελλατζβάας/᾿Ελλατζοβάα (Елладзбаас) - у Космы. Различия между историческим Елезвоем и соответствующим агиографическим персонажем в целом незначительны.

Дата восшествия Елезвоя на престол остается неизвестной, 514 год принят нек-рыми исследователями без достаточных оснований. Известно, что Елезвой находился у власти к лету 518 - началу 519 годов, когда он отправил войска из главного аксумского порта Адулис в Южну. Аравию под командованием Хайана, чтобы возвести на трон Химьяра христианина Маадикариба Яфура. После смерти последнего летом 522 году власть в Химьяре захватил иудей Йосеф Асар Ясар ( араб. прозвище - зу Нувас; в православной агиографии - Дуна(а)н; в эфиопской - Финхас). Отражением этих событий является сохранившееся в житийной традиции предание о том, как Елезвой вторгся в Химьяр, заставил царя-иудея укрыться в горах (по одной из версий, сделал его своим данником) и оставил в Аравии свои войска, но затем царь-иудей вернул себе контроль над страной.

Вскоре после воцарения Йосеф начал преследования христиан, кульминацией к-рых стало истребление Награнских мучеников осенью 523 года. Византийский император Юстин I (518-527 годы) через монофизитского Александрийского патриарха Тимофея IV (517-535 годы) обратился к Елезвою с призывом предпринять поход против Химьяритского царства и отомстить за невинно убиенных. Согласно православной житийной традиции, перед тем как выступить в поход, Елезвой посетил монастырь Зинона (Зонена), который обещал ему победу в том случае, если он даст обет по окончании войны уйти в монастырь. Согласно эфиопской агиографии, опирающейся на местные предания, этим монахом был эфиопский св. Пантелеимон, один из девяти преподобных.

В 525 году войско Елезвоя на несколько десятках кораблей вышло из Габазы, гавани Адулиса, и высадилось на красноморском побережье Йемена, по-видимому близ порта Мухван (ныне Моха). Елезвой разгромил войско химьяритского царя, который был взят в плен и казнен (согласно распространенному арабо-мусульм. преданию о зу Нувасе, он покончил с собой в ходе сражения). Эфиопская агиографическая традиция сообщает, что во время решающей битвы аксумские воины видели, как на их стороне сражается св. Пантелеимон. После победы на трон Химьяра был возведен христианин из местной знати Сумйафа Ашва (у Прокопия - Есимифей), а во главе клира встал еп. Григентий. В 526 году (вероятно, весной) Елезвой покинул Южную Аравию, а около 534-535 годов власть над Химьяром захватил аксумский военачальник Абраха; попытки Елезвоя подчинить мятежника не увенчались успехом.

У Иоанна Малалы содержится повествование о походе на Химьяр в 529 году аксумского царя Анды, вызванном торговой конкуренцией с Аравией. Одержав победу, Анда по обету принял христианство и отправил в Александрию посольство с просьбой прислать епископа, крестить его народ и принять их в византийское подданство (Ioan. Malal. Chron. P. 433-434). Вслед за Иоанном Малалой этот рассказ повторяют Иоанн Эфесский (Assemani. BO. T. 1. P. 359 sq.) и прп. Феофан Исповедник (Theoph. Chron. P. 222-223), называя царя соответственно Айдогом (в Хронике Зукнина - Индуг) и Ададом (сопоставление 3 повествований см. в ст.: Mordtmann J. Die himjarisch-äthiopischen Kriege noch einmal // ZDMG. 1881. Bd. 35. S. 693-710).

Хронология события заставляет отнести повествование ко времени правления Елезвоя, но при нем Эфиопия уже была христианизирована. Поскольку у Иоанна Эфесского и прп. Феофана Исповедника наряду с этим имеются исторически верные сообщения об экспедиции Елезвой в отмщение за Награнских мучеников (Assemani. BO. T. 1. P. 381; Theoph. Chron. P. 169), исследователями было высказано предположение о том, что Иоанн Малала перепутал поход Елезвоя с аналогичным походом на химьяритов его деда, царя Элла Амиды. Однако ни этот поход, ни существование Элла Амиды не находят подтверждения в достоверных источниках (в первую очередь эпиграфических), и фигура царя Анды представляется легендарной.

В соответствии с агиографической традицией по возвращении в Эфиопию аксумский царь оставил престол, принял монашество, уединился в келье и не покидал ее до самой кончины, последовавшей, согласно правосл. преданию, через 15 лет после пострига. Свой царский венец Елезвой отослал в Иерусалим и просил патриарха повесить его над входом в Гроб Господень.

Однако другие источники не подтверждают отречения Елезвоя, по крайней мере в течение неск. лет после похода. Согласно Прокопию Кесарийскому, имп. Юстиниан I (527-565 годы) отправил к Елезвою и Есимифею посла Юлиана с просьбой о поддержке в войне против Персии, а также о закупке шелка в Индии и его последующей продаже византийцам, чтобы им не приходилось приобретать его у персов. Это посольство датируется периодом между 525 и 531 годы. Оба царя обещали выполнить пожелание императора, но не смогли, поскольку торговля шелком через Индию была монополизирована Персией. Впоследствии к аксумитам было отправлено другое византийское посольство, во главе с Нонном, оставившим сведения о своей миссии в сочинении «История», сохранившемся в составе «Библиотеки» свт. Фотия, патриарха К-польского (IX в.).

Еще до химьяритской кампании 518-519 годов Елезвой совершил победоносный поход внутри Эфиопии против племен, названных в сабеографичных надписях 'gzt и Hst (см. на геэзе RIE 191/11-33; 1-е из них, агуэзат, следует отождествить с геэзами ( ), давшими название классическому эфиопскому языку). По-видимому, именно на это событие указывает эфиопское синаксарное Житие Елезвоя, повествуя о том, как «он прошел скрытно от страны Аксума до земли Матары (селение в Эритрее с древним городищем.- С. Ф.) и уничтожил мятежников», к-рых автор Жития называет «народом Гоморры».

В правление Елезвоя греческий язык уже не использовался в царских эпиграфических надписях и был малопонятен местному населению. Когда перед отправлением в 1-й поход на Химьяр Е. поручил правителю Адулиса снять копии с 2 сохранившихся в городе греческих надписей, тот доверил это визант. купцам Косме Индикоплову и Мене. При Е. Аксум продолжал чеканить золотую монету.

Конец правления Елезвоя условно датируют ок. 540 года. Согласно эфиопской агиографической традиции, Елезвой оставил старшего сына, Израиля, правителем в Химьяре (не подтверждается др. источниками), а младшего, Габра Маскаля, возвел на трон Аксума, и тот стал именовать себя «царем Сиона». Указание одного из эфиопских царских списков на то, что Калеб и сменивший его на троне Габра Маскаль правили каждый по 40 лет, представляется недостоверным: сроки их царствований явно преувеличены. Аксумской эпиграфике известен только один сын и наследник Елезвоя - царь Вазеба (RIE 192/5-7: W‘zb/…/wld/'l/'sbh), к-рый может быть отождествлен с Габра Маскалем. Общей гробницей Елезвоя и Габра Маскаля принято считать полуразрушенное сооружение в 2 км к северо-востоку от Аксума из массивных гранитных блоков с 2 залами на одном, уходящем под землю основании (согласно др. преданию, Габра Маскаль похоронен в построенном им мон-ре Дэбрэ-Дамо).

В славянской традиции Елезвой стал известен через анонимное Житие мч. Арефы, которое было переведено на славянских язык в Х веке в Болгарии, получило распространение на Руси в составе Четьих-Миней и затем вошло в ВМЧ (ВМЧ. Окт. Дни 19-31. Стб. 1839-1862). На основании этого Жития во втрой половине XII века на Руси было составлено краткое сказание о Елезвое, помещенное в нестишном Прологе под 24 октября, днем памяти мч. Арефы (Там же. Стб. 1836-1837).

Впоследствии эта дата утвердилась в календаре РПЦ в качестве памяти Елезвоя. В проложном сказании эфиопский царь именуется «блаженным» и его имя передано как Елезвой, хотя в пространном Житии оно транскрибируется как «Елисваан». Из нестишного Пролога сведения о Елезаре попали в стишной (Там же. Стб. 1863).

В русской традиции Елезвой воспринимался как образец правителя, с одной стороны презревшего земные блага и ставшего монахом, с другой - покаравшего гонителей христиан. Царь Иоанн IV Васильевич риторически вопрошал в «Послании в Кирилло-Белозерский монастырь»: «А Елизвой, царь Эфиопский, какой суровой жизнью жил?» (ПЛДР. вторая половина XVI века, 1986 год. С. 155). В «Истории о Казанском царстве» описывается стремление царя идти «на безбожную и поганую Казань... мстити крови христианския, яко Елизвои Ефиопский царь на Омирского князя Дунаса жидовина» (ПСРЛ. Т. 19. С. 99). В русской ономастике имя Елезвой встречается редко. Его носил архитектор эпохи классицизма Е.С. Назаров (1747-1822).

Память Елезвоя встречается в некоторых византийских календарях (напр., 1 марта в Синайском канонарии IX-X веков- Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 215), но устойчивого празднования в честь Елезвой в Греческих Церквах не установилось. В Римско-католической Церкви память Елезвоя совершается 27 октября начиная с XVI века, когда кард. Цезарь Бароний отделил ее от памяти мч. Арефы при составлении Римского Мартиролога и присоединил к памяти свт. Фрументия, просветителя Эфиопии. В греко-католическом календаре ордена василиан память Елезвоя помещена 19 октября.

Гимнография В важнейших редакциях Студийского устава и в ранних редакциях Иерусалимского устава память Елезвоя отсутствует. В первопечатном греческом Типиконе (Венеция, 1545 год) Елезвой также не упоминается, однако в первопечатном русском Типиконе (М., 1610 год) под 24 октября указаны посвященные Елезвою тропарь 4-го гласа и кондак 4-го гласа на подобен «Вознесыйся»

В последующих изданиях русского Типикона (напр., М., 1633 год) память Елезвоя сохраняется, но тропарь и кондак не указываются, в исправленном издании 1682 года память Елезвоя не упоминается. В современных греческих и русских Типиконах память Елезвоя отсутствует, но в современном русском Минее (Минея (МП). Октябрь. С. 626) приводятся те же, что и в первопечатном русском Типиконе, тропарь и кондак Елезвоя.

Иллюстрация:

Монета с изображением эфиоп. царя Елезвоя. Аксум. 1-я пол. VI в. (Археологический ин-т, Аддис-Абеба). Архив ПЭ.