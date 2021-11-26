БЕРБЕРЫ

Коренное неарабское население Северной Африки.

Самоназвание — «амазиг», «амахаг», т. е. «человек». Берберские племена живут в Марокко , Алжире , на юге Туниса, в Ливии, Египте , Мали , Нигерии , Нигере, Мавритании , Чаде и других странах. Предки берберов — ливийцы жили в конце IV тысячелетия до н. э. к западу от Египта.

Этноним «берберы» появился в эпоху арабских завоеваний VII—VIII вв . Возможно, он произошел от греч. barbaroi — «варвары» и вначале имел у арабов значение «не арабы» и «неверные». Арабы столкнулись в Магрибе с сильным сопротивлением берберов. В 683 арабские войска были разбиты объединенными берберо-византий­скими силами. Арабы смогли сломить сопротивление берберских племен только в конце VII в. А уже в VIII в. берберские племенные ополчения вместе с арабами участвовали в завоевании Испании, сыграв при этом едва ли не решающую роль.

В первые века после арабского завоевания Сев. Африки этнический состав ее населения изменился очень незначительно: арабов было слишком мало по отношению к коренному населению. Однако арабы, занимая доминирующие позиции в государстве, частично сохранившись «этнически чистыми», частично «растворившись» в берберском населении, арабизировали значительную его часть, навязав ему свой язык, культуру, религию. Процесс растянулся на долгие века.

В 1050—1146 в Сев. Африке правила берберская династия Альморавидов . Под их контролем оказалась огромная территория — от Сенегала и верховьев Нигера до Марокко и Зап. Алжира. К 1090 они подчинили себе мусульманскую Испанию. Альморавиды были свергнуты Альмохадами ; эта берберская династия правила в Сев. Африке до 1370-х. В процессе распада государства Альмохадов (в ходе нового восстания берберских племен) возникли три государства, территориально в основном совпадающие с современными Марокко (Маринидское государство), Алжиром (Зайянидское государство) и Тунисом (Хафсидское государство). Они просуществовали до XVI в., когда бóльшая часть Магриба попала под власть Османской империи . Впрочем, власть турецкого султана была здесь почти номинальной, реальная же была в руках местных правителей — деев, беев и др.

К началу XVI в. более 80 % населения Марокко и не менее половины населения Алжира еще говорили на берберских языках. Но постепенно, столетие за столетием все больше берберов становились магрибскими арабами. Смена языка, исламизация вели к смене этнокультурной идентичности. После многих поколений взаимных браков первоначальное различие между берберами и арабами теперь ощущается лишь на лингви­стическом уровне. Но исторически и генетически подавляющее большинство населения стран Магриба — это потомки древних ливо-берберов, исконных жителей региона.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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