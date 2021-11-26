БЕХА-АД-ДИН Абу-ль-Махасин Юсуф ибн Рафи ибн Шаддад

Арабский историк, биограф Салах-ад-дина.

Учился в Мосуле и Багдаде, в этих же городах потом и преподавал. В 1188 совершил паломничество в Мекку , посетил Иерусалим , а на обратном пути побывал в Дамаске. Здесь его пригласил к себе на службу султан Египта Салах-ад-дин (Саладин), назначивший Б. войсковым судьей (кади) в Иерусалиме.

Б. пользовался полным доверием Саладина, составил для него трактат о добродетельности священной войны с крестоносцами . После смерти Саладина в 1193 его сын Аль-Малик аз-Захир назначил Б. на высокий и доходный пост в Алеппо.

Был также личным советником государя, а затем его наследника Аль-Малике аль-Азиза вплоть до отречения последнего. Б., сведущему во многих отраслях исламской науки, принадлежат сочинения по юриспруденции и другим темам, но наиболее известна составленная им «Жизнь Саладина». Умер Б. в 1243 г.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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